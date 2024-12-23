Харлан – самая выдающаяся атлетка Украины всех времен, - Ассоциация спортивных журналистов

Фехтовальщица Ольга Харлан признана самой выдающейся атлеткой в истории Украины.

Об этом говорится на сайте Ассоциации спортивных журналистов передает Цензор.НЕТ.

В АСЖУ напоминают, что в этом году Харлан получила "золото" и "бронзу" Олимпиады в Париже. Таким образом она стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории. Фехтовальщица завоевала всего 6 медалей на Олимпиадах.

Кроме того, среди ее достижений 6 золотых медалей чемпионатов мира, из которых четыре индивидуальных "золота", 8 золотых наград чемпионатов Европы, и два "золота" Европейских игр.

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