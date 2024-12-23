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спорт (2377) Харлан Ольга (35)

Харлан – самая выдающаяся атлетка Украины всех времен, - Ассоциация спортивных журналистов

Ольга Харлан

Фехтовальщица Ольга Харлан признана самой выдающейся атлеткой в истории Украины.

Об этом говорится на сайте Ассоциации спортивных журналистов передает Цензор.НЕТ.

В АСЖУ напоминают, что в этом году Харлан получила "золото" и "бронзу" Олимпиады в Париже. Таким образом она стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории. Фехтовальщица завоевала всего 6 медалей на Олимпиадах.

Кроме того, среди ее достижений 6 золотых медалей чемпионатов мира, из которых четыре индивидуальных "золота", 8 золотых наград чемпионатов Европы, и два "золота" Европейских игр.

Читайте: Зеленский наградил 11 выдающихся деятелей знаком отличия "Национальная легенда" за достижения по прославлению Украины. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+13
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23.12.2024 03:18
+10
Це звання дійно належить по праву Олі!!! Вітаємо Вас Оля!! Щасти Вам!!Ви гордість України!!
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23.12.2024 05:02
+6
А ще Оля - справді Великий Капітан в жіночому спорті.
У нас в Україні таких мега видатних капітанів в командних видах спорту напевно двоє - це серед чоловіків Олег Лужний, а серед дівчат Ольга Харлан.
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23.12.2024 02:49
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А ще Оля - справді Великий Капітан в жіночому спорті.
У нас в Україні таких мега видатних капітанів в командних видах спорту напевно двоє - це серед чоловіків Олег Лужний, а серед дівчат Ольга Харлан.
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23.12.2024 02:49 Ответить
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23.12.2024 03:18 Ответить
Money talks? Screw you bitches FIE- зробила ця дівчина з фатерлянду.
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23.12.2024 04:46 Ответить
Це звання дійно належить по праву Олі!!! Вітаємо Вас Оля!! Щасти Вам!!Ви гордість України!!
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23.12.2024 05:02 Ответить
Так і є
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23.12.2024 06:20 Ответить
Годі співати диферамби депутатату Миколаївської міськради від партії регіонів. Ригівка вона, безпринципна людина...
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23.12.2024 07:07 Ответить
Я думаю все банально просто. ЇЇ туди запихнули тренери.
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23.12.2024 09:50 Ответить
Як правило (є винятки) спортсмени, що досягли чогось в спорті, є ватниками і любителями руссково міра. Бо там бабло.
Прикладів багато можна навести
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23.12.2024 07:28 Ответить
За Олю не хвилюйся - на її будинку у Миколаєві стоїть український прапор - хоча поряд ні укого не має.
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23.12.2024 07:46 Ответить
Дійсно, Харлан має дуже великі досягнення в спорті. Це так.
Великий спорт вимагає багато праці і грошей. В індивідуальних видах це особливо проявляється.
Тому політичні партії і різні угрупування з легкістю беруть собі таких спортсменів в свої ряди, бо в них бабло. А бабло у них, тому що корупція у владі, наближення до олігархів.
Можна перерахувати, хто з найвідоміших засвітились в проросійських і прогундяєвських партіях: Яна Клочкова, Блохін, Шевченко Андрій, Ломаченко, Бубка, Тимощук, ... Це ложка дьогтю.
Тоді як тисячі спортсменів стали на захист України і більше 500 їх геройські загинули. Честь їм і хвала і вічна пам'ять. Слава Героям!
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23.12.2024 07:57 Ответить
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23.12.2024 09:19 Ответить
Чому не Усик?
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23.12.2024 10:20 Ответить
 
 