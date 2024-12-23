Харлан – самая выдающаяся атлетка Украины всех времен, - Ассоциация спортивных журналистов
Фехтовальщица Ольга Харлан признана самой выдающейся атлеткой в истории Украины.
Об этом говорится на сайте Ассоциации спортивных журналистов передает Цензор.НЕТ.
В АСЖУ напоминают, что в этом году Харлан получила "золото" и "бронзу" Олимпиады в Париже. Таким образом она стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории. Фехтовальщица завоевала всего 6 медалей на Олимпиадах.
Кроме того, среди ее достижений 6 золотых медалей чемпионатов мира, из которых четыре индивидуальных "золота", 8 золотых наград чемпионатов Европы, и два "золота" Европейских игр.
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У нас в Україні таких мега видатних капітанів в командних видах спорту напевно двоє - це серед чоловіків Олег Лужний, а серед дівчат Ольга Харлан.
Прикладів багато можна навести
Великий спорт вимагає багато праці і грошей. В індивідуальних видах це особливо проявляється.
Тому політичні партії і різні угрупування з легкістю беруть собі таких спортсменів в свої ряди, бо в них бабло. А бабло у них, тому що корупція у владі, наближення до олігархів.
Можна перерахувати, хто з найвідоміших засвітились в проросійських і прогундяєвських партіях: Яна Клочкова, Блохін, Шевченко Андрій, Ломаченко, Бубка, Тимощук, ... Це ложка дьогтю.
Тоді як тисячі спортсменів стали на захист України і більше 500 їх геройські загинули. Честь їм і хвала і вічна пам'ять. Слава Героям!