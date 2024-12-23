Мирного соглашения относительно завершения войны в Украине можно добиться через давление на Россию, - Салливан

Советник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал избранного президента Дональда Трампа продолжать давление на Россию, в частности через военную поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Салливан заявил, что чтобы добиться справедливого соглашения между Россией и Украиной, "нужны рычаги давления".

"И этот рычаг - постоянная военная поддержка Украины", - подчеркнул он.

Он также отметил, что ослабление таких противников, как Россия и Иран, может открыть перед Трампом возможности для достижения дипломатических прорывов, особенно учитывая склонность Трампа к непредсказуемым шагам.

"Он готов совершать неожиданные поступки", - сказал Салливан о Трампе.

Напомним, Салливан заявил, что администрация Байдена оставляет Трампа в очень сильной позиции на глобальном уровне.

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