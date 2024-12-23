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Новости Война
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Мирного соглашения относительно завершения войны в Украине можно добиться через давление на Россию, - Салливан

Салліван про важелі тиску на РФ

Советник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал избранного президента Дональда Трампа продолжать давление на Россию, в частности через военную поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Салливан заявил, что чтобы добиться справедливого соглашения между Россией и Украиной, "нужны рычаги давления".

"И этот рычаг - постоянная военная поддержка Украины", - подчеркнул он.

Он также отметил, что ослабление таких противников, как Россия и Иран, может открыть перед Трампом возможности для достижения дипломатических прорывов, особенно учитывая склонность Трампа к непредсказуемым шагам.

"Он готов совершать неожиданные поступки", - сказал Салливан о Трампе.

Напомним, Салливан заявил, что администрация Байдена оставляет Трампа в очень сильной позиции на глобальном уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа ведет переговоры с Белым домом и чиновниками Украины о завершении войны, - NBC
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Топ комментарии
+14
Іди вже з богом у відставу мамкин тискун.
Саме завдяки твоїй сцикливості рашка і далі пре в Україні
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23.12.2024 07:58
+14
Читаешь подобную чушь и кроме мата, никакие другие слова не приходят на ум.

Они будут поставлять Украине списанное оружие, чтобы не утилизировать его самим и этим они будут давить на озверевшего плешивого карлика?

И Америка, и Европа, как торговали с рашистами, так и торгуют, снабжая их деньгами для ведения войны, получается, война войной, а бабульки главнее всего?

Дно цинизма, аморальности, лжи и лицемерия пробито окончательно.
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23.12.2024 08:07
+11
Ваша адміністрація вже так натисла що просто вже нікуди
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23.12.2024 07:52
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рашистська агентура в СШАможе створювати на рашиста "тиск" в сидячи "клозеті"
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23.12.2024 07:50 Ответить
Мистер Салливан, подскажите, на какой именно странице Камасутры находится "сильная позиция"? А то я никак не могу найти... А хочется...
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23.12.2024 07:51 Ответить
Ваша адміністрація вже так натисла що просто вже нікуди
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23.12.2024 07:52 Ответить
Це ти вже на виході зрозумів?
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23.12.2024 07:53 Ответить
Іди вже з богом у відставу мамкин тискун.
Саме завдяки твоїй сцикливості рашка і далі пре в Україні
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23.12.2024 07:58 Ответить
Якби ці сцикуни янкі америкоси та європейці своєчасно роздуплилися, війна могла скінчитися принаймні в 2023 році.
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23.12.2024 07:59 Ответить
Читаешь подобную чушь и кроме мата, никакие другие слова не приходят на ум.

Они будут поставлять Украине списанное оружие, чтобы не утилизировать его самим и этим они будут давить на озверевшего плешивого карлика?

И Америка, и Европа, как торговали с рашистами, так и торгуют, снабжая их деньгами для ведения войны, получается, война войной, а бабульки главнее всего?

Дно цинизма, аморальности, лжи и лицемерия пробито окончательно.
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23.12.2024 08:07 Ответить
тіко хлопці ЗСУ ті шо в шанцях зараз скажут' як воно буде
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23.12.2024 08:07 Ответить
"І цей важіль ми крутим як хочем." - Салліван.
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23.12.2024 08:14 Ответить
ото саліван і я біжимо захіщати тебе шоб тебе кацапи не зґвалтували, ухілянта
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23.12.2024 08:29 Ответить
А для чого ви бомбардували хуситів?
Тиснули б на них аж до мирної угоди...
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23.12.2024 08:31 Ответить
Ого, як заспівав сцікун Саліван! А ранійше, у вологих штанях, радив Байдену то не давати ЗСУ, це не давати ЗСУ і не тиснути на Парашу, бо може ядерка, бо черешник чи то пюрешник або орешник тощо.
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23.12.2024 08:31 Ответить
Скоро Салліван ще зазначить, що його прізвище має українське коріння від слова "сало".
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23.12.2024 08:35 Ответить
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23.12.2024 08:46 Ответить
Ну, так що тут незрозуміле? Іван Сало!
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23.12.2024 12:09 Ответить
Тисками вже не повпливаєш-вони траву будуть жерти але клепатимуть зброю.
Тільки фізичне знищення озброєння і роздроблення мордору на багато країн принесе певний спокій на планеті
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23.12.2024 08:46 Ответить
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23.12.2024 08:54 Ответить
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23.12.2024 09:09 Ответить
Ходіть ви вже ***** клінтонообамобайденівськи тискуни,достатньо було не тиснути на Україну клінтону,але йому кдбістка моніка через прутень висмоктала розум,достатньо було один авіаносець до Криму підігнати в 2014,але але
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23.12.2024 10:50 Ответить
 
 