Мирного соглашения относительно завершения войны в Украине можно добиться через давление на Россию, - Салливан
Советник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал избранного президента Дональда Трампа продолжать давление на Россию, в частности через военную поддержку Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Салливан заявил, что чтобы добиться справедливого соглашения между Россией и Украиной, "нужны рычаги давления".
"И этот рычаг - постоянная военная поддержка Украины", - подчеркнул он.
Он также отметил, что ослабление таких противников, как Россия и Иран, может открыть перед Трампом возможности для достижения дипломатических прорывов, особенно учитывая склонность Трампа к непредсказуемым шагам.
"Он готов совершать неожиданные поступки", - сказал Салливан о Трампе.
Напомним, Салливан заявил, что администрация Байдена оставляет Трампа в очень сильной позиции на глобальном уровне.
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Саме завдяки твоїй сцикливості рашка і далі пре в Україні
Они будут поставлять Украине списанное оружие, чтобы не утилизировать его самим и этим они будут давить на озверевшего плешивого карлика?
И Америка, и Европа, как торговали с рашистами, так и торгуют, снабжая их деньгами для ведения войны, получается, война войной, а бабульки главнее всего?
Дно цинизма, аморальности, лжи и лицемерия пробито окончательно.
Тиснули б на них аж до мирної угоди...
Тільки фізичне знищення озброєння і роздроблення мордору на багато країн принесе певний спокій на планеті