Байден оставляет Трампу очень сильную позицию на международной арене, - Салливан

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан выразил убеждение, что за время его президентства позиция США в мире значительно улучшилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Я думаю, что мы передаем очень сильную руку Соединенных Штатов с точки зрения нашей национальной мощи, с точки зрения прочности наших альянсов и с точки зрения ключевого момента, о котором вы говорили в своем вступительном заявлении, а именно, что конкуренты и противники Америки слабее и находятся под большим давлением, чем они были", - отметил он.

Салливан заявил, что гордится достижениями администрации Байдена, в частности в контексте военной готовности, где, по его словам, ситуация улучшилась после 40 лет упадка оборонно-промышленной базы.

В издании отметили, что президентский срок Джо Байдена сопровождался рядом международных кризисов, включая российское вторжение в Украину в 2022 году, вторжение ХАМАСа в Израиль в 2023 году, и свержение режима Асада в Сирии в начале этого месяца.

Комментируя конкретные международные ситуации, Салливан отметил, что наиболее тревожным аспектом падения режима Башара Асада является потенциал возрождения ИГ в Сирии. Он также отметил, что хотя Иран в последние месяцы кажется ослабленным из-за поражений, которые потерпели его союзники в Сирии и Ливане, Иран может нанести ответный удар.

Салливан предостерег, что когда происходит что-то хорошее, "часто за углом скрывается что-то плохое".

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп обещает провести крупнейшую операцию по депортации в истории страны.

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