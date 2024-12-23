Байден оставляет Трампу очень сильную позицию на международной арене, - Салливан
Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан выразил убеждение, что за время его президентства позиция США в мире значительно улучшилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
"Я думаю, что мы передаем очень сильную руку Соединенных Штатов с точки зрения нашей национальной мощи, с точки зрения прочности наших альянсов и с точки зрения ключевого момента, о котором вы говорили в своем вступительном заявлении, а именно, что конкуренты и противники Америки слабее и находятся под большим давлением, чем они были", - отметил он.
Салливан заявил, что гордится достижениями администрации Байдена, в частности в контексте военной готовности, где, по его словам, ситуация улучшилась после 40 лет упадка оборонно-промышленной базы.
В издании отметили, что президентский срок Джо Байдена сопровождался рядом международных кризисов, включая российское вторжение в Украину в 2022 году, вторжение ХАМАСа в Израиль в 2023 году, и свержение режима Асада в Сирии в начале этого месяца.
Комментируя конкретные международные ситуации, Салливан отметил, что наиболее тревожным аспектом падения режима Башара Асада является потенциал возрождения ИГ в Сирии. Он также отметил, что хотя Иран в последние месяцы кажется ослабленным из-за поражений, которые потерпели его союзники в Сирии и Ливане, Иран может нанести ответный удар.
Салливан предостерег, что когда происходит что-то хорошее, "часто за углом скрывается что-то плохое".
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп обещает провести крупнейшую операцию по депортации в истории страны.
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