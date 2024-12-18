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Китай (2793) переговоры (4781) россия (93025) США (24862) Салливан Джейк (252) война в Украине (1209)

Китай может присоединиться к мирным переговорам между Украиной и РФ, но не как главный посредник, - Салливан

салліван про роль кнр в перемовинах

Китай мог бы быть частью усилий по установлению справедливого мира в Украине. Однако Пекин не должен играть роль ведущего переговорщика в Европе.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет  "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Салливан отметил, что идея, которую высказал недавно новоизбранный президент Дональд Трамп о том, что Китай может присоединиться к выработке условий справедливого мира в Украине, "не является безумной".

"С другой стороны, вы не хотите, чтобы Китай диктовал условия в Украине, и вы не хотите, чтобы он стал доминирующим посредником на европейской арене",- сказал чиновник Белого дома.

Также Салливан вспомнил, что и украинская власть в свое время хотела привлечь Китай к переговорам о справедливом мире, но Киев обеспокоили некоторые инициативы Пекина.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский критиковал предложение Китая о снятии экономических санкций с России.

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В то же время Салливан считает, что Китай мог бы сыграть конструктивную роль. Кроме этого, он добавил, что о том, какую роль в поиске мира в Украине может сыграть Китай, нужно говорить и с европейцами, и прежде всего, - с украинцами.

"Поэтому возникает вопрос, каким способом они могут присоединиться - как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался", - сказал американский чиновник.

Салливан также отметил, что главная задача - это в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы она имела сильные позиции на переговорах.

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Не долучиться! Китаю вигідна ця війна!
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18.12.2024 16:40 Ответить
так картопляний фюрер хоче
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18.12.2024 16:42 Ответить
Я вже давно писав, що Зе потрібно шукати можливості поєднання двох планів Заходу і Сходу щодо завершення війни. Натомість рік втрачений, а діло йде до того як трапилось з Кубою - великі держави між собою домовилиь, а перепону викинули на узбіччя. 60 років минуло, а країна досі розрібає, і нема кінця і краю.
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18.12.2024 16:48 Ответить
"Справєдлівий мір" - це мір, у якому Тайвань повертається під повний контроль Китаю.
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18.12.2024 16:49 Ответить
Все прибегут дербанить Украину но никто никаких гарантий давать не будет. Я правильно понял что нам предлогают?
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18.12.2024 16:54 Ответить
Переговоры будут по аналогии Саммита в Будапеште. Украину посадят где то в сторонке с кляпом во рту пока большие дяди будут за столом решать кому какой кусок достанется. Ето нужно быть просто конченым идиотом вообще соглашаться на переговоры
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18.12.2024 16:57 Ответить
А причому тут взагалі Саліван, і чому він вказує хто в якому статусі повинен бути під час переговорів?
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18.12.2024 17:03 Ответить
Это всё равно, что козлу охранять капусту.
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18.12.2024 18:23 Ответить
 
 