Китай может присоединиться к мирным переговорам между Украиной и РФ, но не как главный посредник, - Салливан

Китай мог бы быть частью усилий по установлению справедливого мира в Украине. Однако Пекин не должен играть роль ведущего переговорщика в Европе.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Салливан отметил, что идея, которую высказал недавно новоизбранный президент Дональд Трамп о том, что Китай может присоединиться к выработке условий справедливого мира в Украине, "не является безумной".

"С другой стороны, вы не хотите, чтобы Китай диктовал условия в Украине, и вы не хотите, чтобы он стал доминирующим посредником на европейской арене",- сказал чиновник Белого дома.

Также Салливан вспомнил, что и украинская власть в свое время хотела привлечь Китай к переговорам о справедливом мире, но Киев обеспокоили некоторые инициативы Пекина.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский критиковал предложение Китая о снятии экономических санкций с России.

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В то же время Салливан считает, что Китай мог бы сыграть конструктивную роль. Кроме этого, он добавил, что о том, какую роль в поиске мира в Украине может сыграть Китай, нужно говорить и с европейцами, и прежде всего, - с украинцами.

"Поэтому возникает вопрос, каким способом они могут присоединиться - как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался", - сказал американский чиновник.

Салливан также отметил, что главная задача - это в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы она имела сильные позиции на переговорах.

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