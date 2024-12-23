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обстрел (25755) Шахед (561) Хмельницкая область (14)

Ночью враг атаковал предприятие в Хмельницкой области: есть пострадавший

шахеди

В ночь на 23 декабря силы ПВО в Хмельницкой области уничтожили 5 вражеских БпЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"В результате атаки на предприятии повреждено оборудование, один человек получил телесные повреждения, состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также в результате российской атаки повреждены окна в частных домах и легковой автомобиль.

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Якась падла здає ж.
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23.12.2024 09:07 Ответить
шось нестиковочка якась-повітряні сили інформують шо все збили , мабуть був правий "миколаївський Ваньок"..
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23.12.2024 10:28 Ответить
 
 