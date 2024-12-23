Ночью враг атаковал предприятие в Хмельницкой области: есть пострадавший
В ночь на 23 декабря силы ПВО в Хмельницкой области уничтожили 5 вражеских БпЛА типа "Shahed".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
"В результате атаки на предприятии повреждено оборудование, один человек получил телесные повреждения, состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также в результате российской атаки повреждены окна в частных домах и легковой автомобиль.
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Андрей Емельянов 4c155c98
показать весь комментарий23.12.2024 09:07 Ответить Мне нравится 0
Лаур
показать весь комментарий23.12.2024 10:28 Ответить Мне нравится 0
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