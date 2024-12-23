В США призвали своих граждан покинуть Беларусь
Государственный департамент США рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.
"Не посещайте Беларусь из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риск задержания, продолжение содействия российской войне против Украины, потенциальные гражданские беспорядки и ограниченные возможности Посольства помогать гражданам США, которые проживают или путешествуют в Беларуси. Граждане США в Беларуси должны выехать немедленно", - говорится в сообщении.
Там подтвердили 4 уровень риска - "не посещать".
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