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В США призвали своих граждан покинуть Беларусь

США радять американцям залишити Білорусь

Государственный департамент США рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.

"Не посещайте Беларусь из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риск задержания, продолжение содействия российской войне против Украины, потенциальные гражданские беспорядки и ограниченные возможности Посольства помогать гражданам США, которые проживают или путешествуют в Беларуси. Граждане США в Беларуси должны выехать немедленно", - говорится в сообщении.

Там подтвердили 4 уровень риска - "не посещать".

Также читайте: За сутки на территорию Беларуси залетело не менее 6 "шахедов", - "Беларускі Гаюн"
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Топ комментарии
+16
А какого, извиняюсь, хрена, американцам делать в это недостране беспредельщиков?
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23.12.2024 09:21
+12
Бамбіть будут?
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23.12.2024 09:17
+12
Мабуть бульбофюрєр сильно ядрьоною палицею махать начав по команді *****.
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23.12.2024 09:29
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Бамбіть будут?
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23.12.2024 09:17 Ответить
***** Арішнік випробувати буде. Мало куди залетить ... негідник.
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23.12.2024 10:02 Ответить
?
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23.12.2024 09:18 Ответить
А какого, извиняюсь, хрена, американцам делать в это недостране беспредельщиков?
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23.12.2024 09:21 Ответить
вільні но не тупі
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23.12.2024 11:31 Ответить
Картоплю купують.
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23.12.2024 11:06 Ответить
Мабуть як і ти, тільки подивитися
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23.12.2024 11:06 Ответить
Это белорусы которые по гринкарте выехали когдато, получили гражданство теперь роственников навещают.
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23.12.2024 13:56 Ответить
Бывшие беларусы получают американское гражданство и едут к собачнику, бо ' скучають за родзиной '
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23.12.2024 15:39 Ответить
А що таке, що сталося ?
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23.12.2024 09:23 Ответить
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23.12.2024 09:24 Ответить
Мабуть бульбофюрєр сильно ядрьоною палицею махать начав по команді *****.
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23.12.2024 09:29 Ответить
***** хоче використати Лукофюрера для якоїсь ядерної провокації?
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23.12.2024 09:30 Ответить
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23.12.2024 09:31 Ответить
Брєстской крєпості опять пріготовіться.
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23.12.2024 09:31 Ответить
Шо там бульбаші за ніч ************?
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23.12.2024 09:34 Ответить
Невже їбонуть по бульбафюреру з воронєжу?
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23.12.2024 09:37 Ответить
кокошніком по Бєларусі? нєсєрьозно...
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23.12.2024 09:39 Ответить
До речі, вчора випадково зайшов на сайт KFC у білорусі. Контора ніби американська, але продовжує там працювати. Ціни взагалі якісь смішні. До речі, за один долар у білорусі дають 3 з копійками рублі. Середня зарплатня у 2024 році - 2363 рублі.
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23.12.2024 09:42 Ответить
Ти би випадково десь згінув зі своєю брехнею
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23.12.2024 11:05 Ответить
Невже США прийняли запропоновану їм ****** ,,дуель,, на ракетах? Якщо ти по Києву лупиш, то ми по Мінську.
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23.12.2024 09:45 Ответить
Воно погодиться. Пуйлу той Мінск до сраки, як і москва. Головне двіжуха. Дуєль треба така, ти по Києву, ми по твоєму бункеру, ти по Харкову, ми кіллерів послали за твоєю донькою, тіхоновою катькою хйуловною. Тоді ***** задумається, але це не точно.
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23.12.2024 09:56 Ответить
Я згоден. Звичайно погодиться. А ще більше я згоден з тим що ми маємо переносити війну у іншу площину. Просто на полі у нас різні економічні, технічні і людські можливості. Потрібно починати з родичів високих кацапських осіб яких по світу гуляє дуже багато. Без галасу, хвать і в Україну. А в самій росії по самокату в кожну квартиру військових.
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23.12.2024 10:05 Ответить
Мабуть американці їздять до Білорусі за дешевою бульбою
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23.12.2024 09:53 Ответить
О, мдя, для бульбашей уже готовы рождественские подарки. Да здравствует Вейшнория!!!
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23.12.2024 09:56 Ответить
по ходу будет "салат" ореха с бульбой!
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23.12.2024 09:57 Ответить
там стало известно, откуда готовится нападение, таракан пойдёт войной на Польшу и Литву
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23.12.2024 09:58 Ответить
Йойой! Йой! А шо сі стало? Може розвідка шось рознюхала і очікується "Джага-Джага"?
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23.12.2024 10:03 Ответить
бульбаш УПРЕЖДАЮЩИЙ удар планує ! По Нью-Йорку. ***** дав купив йому в ГУМі ракету. Гумову. Щоб була неодноразова.
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23.12.2024 10:04 Ответить
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23.12.2024 10:09 Ответить
Невже бульбофюрер чайку попив?
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23.12.2024 10:16 Ответить
Дядя Сем щось знає?
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23.12.2024 10:23 Ответить
Так, по прогнозу починається шахе...пад
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23.12.2024 11:02 Ответить
 
 