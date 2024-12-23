В США призвали своих граждан покинуть Беларусь

Государственный департамент США рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.

"Не посещайте Беларусь из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риск задержания, продолжение содействия российской войне против Украины, потенциальные гражданские беспорядки и ограниченные возможности Посольства помогать гражданам США, которые проживают или путешествуют в Беларуси. Граждане США в Беларуси должны выехать немедленно", - говорится в сообщении.

Там подтвердили 4 уровень риска - "не посещать".

Также читайте: За сутки на территорию Беларуси залетело не менее 6 "шахедов", - "Беларускі Гаюн"