Трамп не сможет просто так отказаться от помощи Украине, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет просто отказаться от помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию Neue Zuercher Zeitung.

"Президент Трамп считает и подсчитывает. Он хорошо знает, сколько Соединенные Штаты инвестировали политически в Украину во время его предыдущего президентства, а также за последние четыре года. Я не думаю, что он просто так откажется от этих инвестиций", - пояснил польский лидер.

По его словам, у Трампа невозможно отобрать то, что он считает "своим".

"Могу сказать, что я спокойно жду, пока он вернется на должность. Я думаю, что в мире есть только два президента, которых Владимир Путин действительно боится: Си Цзиньпин и Дональд Трамп. ...

Он (Трамп. - Ред.) мыслит очень логично и практично. Но когда он говорит о своих планах на будущее, он очень загадочный. Какими методами будет пользоваться, он не говорит. Он действует так, чтобы никто не раскрыл его карты", - добавил Дуда.

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