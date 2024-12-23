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Трамп не сможет просто так отказаться от помощи Украине, - Дуда

Дуда прокоментував можливість відмови Трампа від допомоги Україні

Президент Польши Анджей Дуда считает, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет просто отказаться от помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию Neue Zuercher Zeitung.

"Президент Трамп считает и подсчитывает. Он хорошо знает, сколько Соединенные Штаты инвестировали политически в Украину во время его предыдущего президентства, а также за последние четыре года. Я не думаю, что он просто так откажется от этих инвестиций", - пояснил польский лидер.

По его словам, у Трампа невозможно отобрать то, что он считает "своим".

"Могу сказать, что я спокойно жду, пока он вернется на должность. Я думаю, что в мире есть только два президента, которых Владимир Путин действительно боится: Си Цзиньпин и Дональд Трамп. ...

Он (Трамп. - Ред.) мыслит очень логично и практично. Но когда он говорит о своих планах на будущее, он очень загадочный. Какими методами будет пользоваться, он не говорит. Он действует так, чтобы никто не раскрыл его карты", - добавил Дуда.

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Топ комментарии
+5
Ну, то відмовиться не просто так.
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23.12.2024 09:42
+3
Трамп такий самий блазень як і Зе. Але цей в руках І. Маска і ще декого. Ось і вся різниця. Вангую -що він каже і що він робитиме це дві великі різниці.
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23.12.2024 09:50
+1
У Трампа 7 п"ятниць на тиждень - сказав шо самии перед иому потрібно виловити 1.5 млн латиносів
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23.12.2024 09:43
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Ну, то відмовиться не просто так.
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23.12.2024 09:42 Ответить
У Трампа 7 п"ятниць на тиждень - сказав шо самии перед иому потрібно виловити 1.5 млн латиносів
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23.12.2024 09:43 Ответить
Трамп непередбачуваний. Тому його боїться і ***** і європа
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23.12.2024 09:45 Ответить
Просто так не відмовиться. Тільки якщо друг Володя попросить.
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23.12.2024 09:47 Ответить
Трамп такий самий блазень як і Зе. Але цей в руках І. Маска і ще декого. Ось і вся різниця. Вангую -що він каже і що він робитиме це дві великі різниці.
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23.12.2024 09:50 Ответить
Маск - маріонентка. Не треба його так звеличувати.
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23.12.2024 10:27 Ответить
Саме він зі своїми міл'ярдами профінансува президентсько компанію Трампа. То хто кому маріонетка?...
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23.12.2024 12:24 Ответить
Маск, тільки не Трампова. Є особи, котрі не бажають, що б їх показували по ТВ.
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23.12.2024 14:26 Ответить
Уже 20-го января мир увидит эти карты и узнает, действительно ли на руках у Трампа флеш рояль или же он блефовал?
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23.12.2024 10:03 Ответить
Всі люди з iq вище ніж в праски і так знають що нічого нового Трампиня не вигадає і в кращому разі повернеться до того що робив Байден а в гіршому просре всі полімери. Це не Рейган, не Тетчер і не Мілей. Це звичайний популіст з купою лобістів від великого бізнесу в оточенні.
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23.12.2024 10:14 Ответить
Yuri I 0e5ec1af шо ж ти злився коли питав де ти воював гейрой. А ну розкажи ,,,тільки не кизди
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23.12.2024 11:26 Ответить
А чому не зможе Трамп? Зможе, наприклад Боневтік відмовився від допомоги ЗСУ і навіть ставить найбільше палок в колеса ЗСУ він, але нарід 73% до цього часу молиться на нього. А сралін? Чим більше знищив народів СРСР, тим більше за ним плакали.
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23.12.2024 10:38 Ответить
побачимо...що зможе а що не зможе...а то все язиками ляпаєте.
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23.12.2024 11:10 Ответить
Цей може все
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23.12.2024 11:38 Ответить
якщо американські війскові бази за "трампліна" появляться в Україні, значить те.що каже Дуда-"у Трампа неможливо відібрати те, що він вважає "своїм". буде правдою...???а поки що х/зн?
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23.12.2024 12:04 Ответить
 
 