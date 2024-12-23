Сутки на Донетчине: враг 10 раз обстрелял населенные пункты, с линии фронта эвакуировано 655 человек, в том числе - 12 детей

Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли, по меньшей мере, 6 населенных пунктов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

Российские войска продолжают атаковать Покровск, разрушая жилые дома и социально важные объекты.

22 декабря около 05:20 в результате артиллерийского обстрела повреждена многоэтажка в микрорайоне "Солнечный". В одном из подъездов на 3 этаже возник пожар. В связи с безопасностной составляющей ГСЧС не участвовали в тушении.

В 05:30 в результате обстрела повреждены два многоэтажных дома в микрорайоне "Лазурный". Информация о пострадавших не поступала.

Примерно в 06:00 артиллерией поврежден многоэтажный дом в микрорайоне "Шахтерский". Произошел пожар на 1-м этаже в одном из подъездов.

Около 11:40 российские войска снова попали по микрорайону "Шахтерский". Повреждена многоэтажка. Без пострадавших.

В 13:00 произошло попадание вражеского дрона в частный дом в частное домохозяйство в южной части города. Повреждена крыша и фасад жилого дома.

В 13:10 в результате обстрела со стороны РФ повреждены частный дом, гаражное помещение и хозяйственная постройка (летняя кухня), расположенные в юго-западной части Покровска. Информация о пострадавших не поступала.

Краматорский район

В Константиновке повреждены 5 многоэтажек, частный дом, 3 админздания, 2 промышленных здания; в Новодмитровке повреждены 15 частных домов и нежилое помещение.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 8 домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и многоэтажка.

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