Тела около 50 уклонистов обнаружили в Тисе с февраля 2022 года, - ГПСУ
Около 50 человек с начала полномасштабного вторжения РФ погибли, пытаясь пересечь границу вплавь через реку Тиса.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Все еще есть смельчаки, которые выбирают для себя линию границы, которая проходит по рекам, для того, чтобы пытаться пересечь границу вплавь, в частности - по горным рекам, которые больше всего несут угрозу для жизни и здоровья людей. Например, река Тиса, к сожалению, уже унесла за время действия военного положения около 50 жизней людей, которые незаконным образом пытались пересечь границу именно на этом участке", - рассказал он.
По словам Демченко, ежедневно пограничники выявляют попытки незаконного пересечения границы. Таких случаев с начала зимы стало меньше.
"Ежедневно пограничные наряды и оперативные группы задерживают нарушителей и отслеживают тех, кто еще на подступах к государственной границе для незаконного пересечения. Разоблачаются схемы, организаторы, пособники, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы. Но начиная с июля идет тенденция к уменьшению таких попыток. Сейчас этому помогают погодные условия, ведь снижение температуры, снег не позволяют беспрепятственно даже добраться до линии границы. Ведь неоднократно пограничники выявляли людей с переохлаждением, которые выбирали для себя такие опасные путешествия для того, чтобы пересечь границу незаконным способом", - добавил представитель ГПСУ.
Пожалуйста, подождите...
Дай мені свою здорову ногу... Бо у мене, з 2016-го, протезована... Або іди замість мене, "нестарий недристун"...
Одразу виникло питання, як воно туди потрапило, коли призову на строкову службу немає, а мобілізація тільки з 25? Мабуть, мамка-суддя на тепленьке місце влаштувала, щоб через декілька років вже виросла матьора ******.
Можливість піти воювати у 18 є, влаштуватися на контракт у 18 на західний кордон за хабар теж є. У чому протирічча?
Ще один з моєї роти- 22 зараз. Теж з першого дня.
люди в незаконний спосіб намагаються кинути твою стару мамку на поталу бурятам тому що законного способу їх позбавили, треба їх пожаліти і шмарклі витерти
"Володимир Зеленський оголосив про намір балотуватися у президенти України під час новорічного звернення в ефірі каналу 1+1. 21 січня 2019 року партія «Слуга народу» на своєму з'їзді висунула Зеленського кандидатом у президенти, а 30 січня ЦВК офіційно зареєструвала кандидатуру Зеленського на виборах".
Це - ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ!!! Висновок - "Пупочный войлок" ЗБРЕХАВ!!!
Щось мені здається, що інші країни не мають таких характеристик річки-вбивці.
А с філософської точки зору - якщо в нас немає смертного вироку, то це один з видів позбутись людини. Ще є пристріляні окопи для дуже балакливих, Стерненко ледве виповз після критики держдронів.
А, ключове що я написав:
1.всі неможуть бути штурмовиками( піхотою) це факт, якщо державі треба піхотинці нехай бере за гроші по контракту, шукає, мотивує можливо такі дійсно знайдуться, можливо і через Тису меньше буде тікати, а не бусифікуйте всіх підряд і не педалюйте темою мобілізації 18-річних бо це нікого не мотивує.
Кожному своє, я нікого не засуджую але і не є таким "войовничим" як той же Дикий, який хоче всіх загнати в окопи, я просто як і багато хто хоче щоб в країні і армії був адекватний порядок, щоб закони працювали, от і все, а служити чи не служити це вибір кожного, і це що далеко не всі чоловіки взагалі бачать себе в армії-це є правда.
Бо вже навіть найтупіші зрозуміли, що це кінець.
Як і не всі такі тупі як ти, щоб 3 роки тягати ящики в АТБ.
Робота, кажеш, нелегка? Скільки ти заробляєш в АТБ? В кращому випадку 20-25 000 на місяць.
Мобілізуйся - будеш отримувати 122 000. Плюс ще 70т. Неповних - ті, що нарахують на дні безпосередніх виходів.
І повір - в бойових частинах все не так страшно, як ти там собі надумуєш.
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До речі, кладовщик, а ти збираєшся жити вічно? Шо ти онукам розповіси?