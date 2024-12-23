Тела около 50 уклонистов обнаружили в Тисе с февраля 2022 года, - ГПСУ

Около 50 человек с начала полномасштабного вторжения РФ погибли, пытаясь пересечь границу вплавь через реку Тиса.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Все еще есть смельчаки, которые выбирают для себя линию границы, которая проходит по рекам, для того, чтобы пытаться пересечь границу вплавь, в частности - по горным рекам, которые больше всего несут угрозу для жизни и здоровья людей. Например, река Тиса, к сожалению, уже унесла за время действия военного положения около 50 жизней людей, которые незаконным образом пытались пересечь границу именно на этом участке", - рассказал он.

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По словам Демченко, ежедневно пограничники выявляют попытки незаконного пересечения границы. Таких случаев с начала зимы стало меньше.

"Ежедневно пограничные наряды и оперативные группы задерживают нарушителей и отслеживают тех, кто еще на подступах к государственной границе для незаконного пересечения. Разоблачаются схемы, организаторы, пособники, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы. Но начиная с июля идет тенденция к уменьшению таких попыток. Сейчас этому помогают погодные условия, ведь снижение температуры, снег не позволяют беспрепятственно даже добраться до линии границы. Ведь неоднократно пограничники выявляли людей с переохлаждением, которые выбирали для себя такие опасные путешествия для того, чтобы пересечь границу незаконным способом", - добавил представитель ГПСУ.

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