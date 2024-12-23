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Новости Война
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Госпогранслужба (6135) Демченко Андрей (256) уклонисты (650) война в Украине (1081)

Тела около 50 уклонистов обнаружили в Тисе с февраля 2022 года, - ГПСУ

У Тисі виявили тіла близько 50 ухилянтів

Около 50 человек с начала полномасштабного вторжения РФ погибли, пытаясь пересечь границу вплавь через реку Тиса.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Все еще есть смельчаки, которые выбирают для себя линию границы, которая проходит по рекам, для того, чтобы пытаться пересечь границу вплавь, в частности - по горным рекам, которые больше всего несут угрозу для жизни и здоровья людей. Например, река Тиса, к сожалению, уже унесла за время действия военного положения около 50 жизней людей, которые незаконным образом пытались пересечь границу именно на этом участке", - рассказал он.

Смотрите также: Пограничники остановили нарушителей границы с выстрелами на Буковине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

По словам Демченко, ежедневно пограничники выявляют попытки незаконного пересечения границы. Таких случаев с начала зимы стало меньше.

"Ежедневно пограничные наряды и оперативные группы задерживают нарушителей и отслеживают тех, кто еще на подступах к государственной границе для незаконного пересечения. Разоблачаются схемы, организаторы, пособники, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы. Но начиная с июля идет тенденция к уменьшению таких попыток. Сейчас этому помогают погодные условия, ведь снижение температуры, снег не позволяют беспрепятственно даже добраться до линии границы. Ведь неоднократно пограничники выявляли людей с переохлаждением, которые выбирали для себя такие опасные путешествия для того, чтобы пересечь границу незаконным способом", - добавил представитель ГПСУ.

Также смотрите: "Приключения" двоюродных братьев завершились возле границы с Молдовой, - Госпогранслужба. ФОТО
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Топ комментарии
+16
Люди намагаються перетнути кордон у незаконний спосіб, тому що законного способу їх незаконно позбавили. Зараз вільно можуть кататися туди-сюди виключно товстосуми та смарагдові сраколизи, на них ця заборона не розповсюджується.
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23.12.2024 10:58
+15
міцно тримають кордон - молодці. Як війна то хоч звільняйся
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23.12.2024 10:52
+15
Ні. Ухилянтів лише 2 - сша та британія, чиї війська мають підтримувати териториальну цілісність України за відмову від ядерної зброї. А так виходить що в нас зброю забрали і 30 років на забій вирощували як худобу.
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23.12.2024 10:55
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А скількох не виловили, а раки з сомами зхарчили? Цім ще посчастило, їх, довбней, поховают, а тіх як поховати як шо вони вже на гівно сомів та раків перетворились?
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23.12.2024 10:47 Ответить
Два взводи "смєтунов" полягли... Так спішили захищать Україну...
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23.12.2024 10:54 Ответить
А тобі, з "Хранції", видніше?... "Підозрювать" можеш, що-завгодно... А от з доказами у тебе - ЯК? У тебе на руках є висновки судмедексперта? Прикордонники, якщо й стріляють (що малоімовірно), діють в рамках покладених на них обов"язків... До речі (щоб ти знав) - їм забороняється ведення вогню у напрямку території сусідньої держави...
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23.12.2024 11:20 Ответить
Добре тобі старому дристуну засуджувати других людей.. Іди мерзота на фронт неховайся за віком
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23.12.2024 11:21 Ответить
Що означає "буб"?!!!
Дай мені свою здорову ногу... Бо у мене, з 2016-го, протезована... Або іди замість мене, "нестарий недристун"...
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23.12.2024 11:34 Ответить
Буб то від Бубочки. Вальодьі Бубочки Янелоховича Боневтіка.
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23.12.2024 11:43 Ответить
Можливо... Але я його вже давно відслідковую... І все більше відчуваю від нього "арамат лаптєй"...
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23.12.2024 11:45 Ответить
А яка різниця лаптями чи ЗЕленим гівном від нього тхне??
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23.12.2024 11:57 Ответить
Ти пацюче схожий і на те і на інше,,, 🤣🤣🤣🤣пристосуванець????
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23.12.2024 12:20 Ответить
Совісті та сміливості тобі старий сцикун ніхто не дасть,🤣🤣🤣🤣,,можеш свю гнилий сцикливий лівер ховати за чим попало😂😂😂
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23.12.2024 11:57 Ответить
Поділися своїми... Пришли мені своєї "сміливості" та "совісті", з фронту...
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23.12.2024 12:01 Ответить
Ти пацюк сцикливий тільки і кричиш шо всі ухилянти,,,сам то падлюка не воюєш
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23.12.2024 12:14 Ответить
О, це за шо за кондом старуйоб тут слимаків намагаєтся захищати? Аааа, то мабуть воно таки спромоглось Тису переплити. Слимак слимаеа захищає завжди.
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23.12.2024 11:41 Ответить
Старий пердун сцикливий розкажи як таке патріот сцикливо воює з орками тут
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23.12.2024 11:59 Ответить
антон старобуб
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23.12.2024 12:09 Ответить
Я на реабілітації. Ще два місяці так точно будеш рукавом косоворотки втиратися.
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23.12.2024 12:13 Ответить
Це він тобі, про "службу на "Цензорі", натякає?
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23.12.2024 12:14 Ответить
Ти за "баном" скучив?
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23.12.2024 12:40 Ответить
Сиди в себе на паРаші і не тявкай, кацапе
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23.12.2024 11:17 Ответить
Ухилянтів не існує. Нас кинули у будапешті.
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23.12.2024 10:49 Ответить
Обидва дійства існують. І кидалово, і ухилянтство.
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23.12.2024 10:52 Ответить
Ні. Ухилянтів лише 2 - сша та британія, чиї війська мають підтримувати териториальну цілісність України за відмову від ядерної зброї. А так виходить що в нас зброю забрали і 30 років на забій вирощували як худобу.
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23.12.2024 10:55 Ответить
У цій частині я згоден. Про головних ухилянтів.
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23.12.2024 10:59 Ответить
Зате є "смєтуни"... Які, на попередження, стосовно того, що при "Блазні" в Україні настане "ЖОПА", гордо заявляли: "Тагда мы его "сметём!". А тепер ховаються по "ничках", від мобілізації, або Тису "штурмують"...
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23.12.2024 10:57 Ответить
самі себе кинули в квітні 2019-го і тоді це був квиток в один кінець
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23.12.2024 11:55 Ответить
міцно тримають кордон - молодці. Як війна то хоч звільняйся
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23.12.2024 10:52 Ответить
Так, згадав ото 18-річне мурло з якогось репортажу - "я тут служу у 18, а 40-річні чоловіки ховаються".
Одразу виникло питання, як воно туди потрапило, коли призову на строкову службу немає, а мобілізація тільки з 25? Мабуть, мамка-суддя на тепленьке місце влаштувала, щоб через декілька років вже виросла матьора ******.
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23.12.2024 11:20 Ответить
Ти про "добровольців" що-небудь, чув? Або про "службу за контрактом"? Там єдина перепона - стан здоров"я. І беруть з 18-ти...
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23.12.2024 11:22 Ответить
Багато хто б хотів опинитися на місці цієї маминої черешенки. Дурних нема, не треба намагатися тут когось наїбати, що ось так просто з вулиці якась школота потрапила туди, куди дорослі ухилянти купу грошей платять, щоб потрапити і отримати собі на "окормлєніє" шматок кордону.
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23.12.2024 11:27 Ответить
У тебе є ДОКАЗИ? Стосовно "маминої черешенки"? Так викладай!!! І, бажано -без матюків...
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23.12.2024 11:37 Ответить
Ти ж пязднув про "добровольця"? Значить перший на пред'явлення пруфів.
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23.12.2024 11:45 Ответить
"Войлок"! Я навів докази того, що 18-літній цілком може служить та воювать... Тепер справа за тобою - доведи зворотнє... Обов"язок "доводить" лежить на тобі...
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23.12.2024 12:04 Ответить
Факт влаштування за хабарі у тцк, дпсу та інші теплі місця, це такий же факт, як і наявність добровольців на фронті.
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23.12.2024 12:15 Ответить
Ти написав про "18-річне мурло з якогось репортажу - "я тут служу у 18, а 40-річні чоловіки ховаються". Тобто, ТИ вів мову про "КОНКРЕТНУ ОСОБУ"... Я від тебе вимагаю доказів стосовно ЦІЄЇ особи... Про законну можливість піти воювать у 18, я тобі пояснив... Тепер справа за ТОБОЮ...
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23.12.2024 12:19 Ответить
А яку КОНКРЕТНУ ОСОБУ мав на увазі ти?
Можливість піти воювати у 18 є, влаштуватися на контракт у 18 на західний кордон за хабар теж є. У чому протирічча?
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23.12.2024 12:25 Ответить
Не "крутися, як воша на гребінці...". Я написав пр віковий прошарок"... Мені не треба "про "ОКРЕМУ ОСОБУ" пояснювать - бо я не бачив "мурло" і з ним не знайомий... Про конкретну особу писав ТИ... От і доведи, що він "дав хабара", "влаштувався на тепле місце" та "сидить за 1000км від фронту"...
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23.12.2024 12:29 Ответить
I скiльки ix загинуло-серце болить та плаче...🥺😢🙏🙏🙏🥀
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23.12.2024 12:26 Ответить
Тобто 18-річний пацан пішов добровільно на контракт а ти, 40-річний обісцяний ухилянт його за це засуджуєш?
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23.12.2024 11:26 Ответить
ти думаєш я тут висери кожного дебіла моніторю ? ))) спершу напиши де і ким ти сам воював щоб я знав кому відповідаю. Бо ухилянту відповідати я звичайно не стану, це все одно що від дворової сучки відгавкуватись.
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23.12.2024 11:33 Ответить
Він "воює" й зараз - у "ольгінському" батальйоні... У нього "лінія фронту" - у ВнутріМКАДді"...
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23.12.2024 11:40 Ответить
Можу замінити пацана на його ділянці "фронту".
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23.12.2024 11:29 Ответить
Ну можеш - заміни. А пацан може ще 7 років гуляти до мобілізації
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23.12.2024 11:34 Ответить
Зараз, тільки тиск 170/115 зіб'ю і побігу.
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23.12.2024 11:47 Ответить
Сцикуни завжди виправдання знайдуть.
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23.12.2024 12:15 Ответить
Мрієш щоб твою доньку гаряче відкохали у всі отвори гарячі буряти з кадирівцями?
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23.12.2024 12:34 Ответить
Іди лісом, сєпарок.
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23.12.2024 12:41 Ответить
У нашому баті в мінометці хлопець служить- зараз 20. З першого повномасштабки дня пішов, у 18.
Ще один з моєї роти- 22 зараз. Теж з першого дня.
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23.12.2024 12:06 Ответить
То чого це мурло не тягає міномет на фронті, а дихає свіжим гірським повітрям десь в 1000+ км ві фронту?
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23.12.2024 12:16 Ответить
не хотіли померати в окопі
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23.12.2024 10:56 Ответить
Люди намагаються перетнути кордон у незаконний спосіб, тому що законного способу їх незаконно позбавили. Зараз вільно можуть кататися туди-сюди виключно товстосуми та смарагдові сраколизи, на них ця заборона не розповсюджується.
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23.12.2024 10:58 Ответить
"Люди намагаються перетнути кордон у незаконний спосіб, тому що законного способу їх незаконно позбавили"

люди в незаконний спосіб намагаються кинути твою стару мамку на поталу бурятам тому що законного способу їх позбавили, треба їх пожаліти і шмарклі витерти
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23.12.2024 11:28 Ответить
Я свою мамку зобов'язуюсь забрати із собою, якщо випустите з цього зеленого гулагу, як тебе таке, Ілон Маск?
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23.12.2024 11:50 Ответить
чудово, обов'язково забереш - як тільки захистиш тих мамок в яких сини загинули і їх нема кому забрати.
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24.12.2024 15:25 Ответить
А хто тих "посадових осіб" вибирав у 2019-му? Вибирали якраз ті, хто зараз тікає через Тису...
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23.12.2024 11:48 Ответить
Я не обирав, я ще наприкінці 2018 волав, що буде вам війна і поразка з гундосим - можна мені виїхати як білій людини через пункт пропуску?
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23.12.2024 12:19 Ответить
А чого тодi не виiхали? Чого чи кого чекали? 🤔😏😠
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23.12.2024 12:34 Ответить
Увагу звернули на рік, коли він "волав про поразку з гундосим"?
"Володимир Зеленський оголосив про намір балотуватися у президенти України під час новорічного звернення в ефірі каналу 1+1. 21 січня 2019 року партія «Слуга народу» на своєму з'їзді висунула Зеленського кандидатом у президенти, а 30 січня ЦВК офіційно зареєструвала кандидатуру Зеленського на виборах".
Це - ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ!!! Висновок - "Пупочный войлок" ЗБРЕХАВ!!!
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23.12.2024 20:37 Ответить
Не БРЕШИ... Я тебе тут, у ті часи, не пам"ятаю... А у мене пам"ять хороша - поки ще не скаржуся...
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23.12.2024 12:38 Ответить
От з-за таких "необиральщиків - ми і "в жопі"! Чим тобі Порошенко заважав? Адже при ньому випускали зброю, **********, розвивали ВПК і армію!
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23.12.2024 17:50 Ответить
А про себе? За це тебе точно не "забанять"...
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23.12.2024 18:11 Ответить
Річка Тиса смертельна на всьому проміжку країн де тече, чи тільки в нашому регіоні?
Щось мені здається, що інші країни не мають таких характеристик річки-вбивці.
А с філософської точки зору - якщо в нас немає смертного вироку, то це один з видів позбутись людини. Ще є пристріляні окопи для дуже балакливих, Стерненко ледве виповз після критики держдронів.
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23.12.2024 11:02 Ответить
Просто з окопу наш сліпоокий Мессія Стерненко виповз? А набої йому подавав його корєш і теж сліпоокий Притула?
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23.12.2024 12:07 Ответить
А чому не пишуть, скільки людей змогли перетнути Тису і нині в Європі?
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23.12.2024 11:02 Ответить
Яка ганебна смерть .
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23.12.2024 11:04 Ответить
Так, численні жертви Берлінського муру чи 38-ї паралелі, мабуть теж померли ганебно.
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23.12.2024 11:16 Ответить
Як же ж пощастило хустському тцк, що Тиса так близько.
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23.12.2024 11:05 Ответить
Не захищаю так званих"ухилянтів", але скажіть добрі люди, чи це є нормальним явищем у в 21 сторіччі? тікати через Тису, це ж наскільки у армії робиться повний дурдом, що люди готові топитись, але не йти на фронт, потрібно міняти саму концепцію армії, щоб армія не була місцем де тільки отримують поранення і гинуть, всі неможуть бути штурмовиками це факт, потрібно шоб кожен був на своєму місці, шоб кожному знайшлося місце в Армії, а не тільки в окопі, я наприклад вже як 3 роки працюю складовщиком у АТБ у Київській області, так робота тяжка, нелегка, але житти треба, працювати треба, бо гроші з неба не впадуть, але в мене за 3 роки навіть думок не виникло, тікати від цієї робити, потрібно навести в армії порядок, щоб армія не була "совковою", це можливо, було б лише бажання і політична воля
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23.12.2024 11:05 Ответить
А якщо б в армії був повний порядок і годували омарами кожного дня, але б все інше в країні залишалося як є - багато б було бажаючих отримувати поранення та гинути?
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23.12.2024 11:10 Ответить
Повний порядок в армії неможливий, це факт, бо Армія живе не по демократії, а по наказах.
А, ключове що я написав:
1.всі неможуть бути штурмовиками( піхотою) це факт, якщо державі треба піхотинці нехай бере за гроші по контракту, шукає, мотивує можливо такі дійсно знайдуться, можливо і через Тису меньше буде тікати, а не бусифікуйте всіх підряд і не педалюйте темою мобілізації 18-річних бо це нікого не мотивує.
Кожному своє, я нікого не засуджую але і не є таким "войовничим" як той же Дикий, який хоче всіх загнати в окопи, я просто як і багато хто хоче щоб в країні і армії був адекватний порядок, щоб закони працювали, от і все, а служити чи не служити це вибір кожного, і це що далеко не всі чоловіки взагалі бачать себе в армії-це є правда.
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23.12.2024 11:32 Ответить
Бугага, аж прослізився. Це треба сісти в машину часу, зламати просторово-часовий контінуум як у "Назад у майбутньє", що б опинитися в якійсь Україні паралельної реальності.
Бо вже навіть найтупіші зрозуміли, що це кінець.
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23.12.2024 11:54 Ответить
І так - далеко не всі чоловіки взагалі бачать себе в армії, як би гарно там не було і як би вони не відносилися до держави, яку захищає ця армія.
Як і не всі такі тупі як ти, щоб 3 роки тягати ящики в АТБ.
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23.12.2024 11:14 Ответить
Що може знати за Армію людина, що працює кладовщиком АТБ? Лише те, що доносять ІПСО та журнашлюхи.
Робота, кажеш, нелегка? Скільки ти заробляєш в АТБ? В кращому випадку 20-25 000 на місяць.
Мобілізуйся - будеш отримувати 122 000. Плюс ще 70т. Неповних - ті, що нарахують на дні безпосередніх виходів.
І повір - в бойових частинах все не так страшно, як ти там собі надумуєш.
*********
До речі, кладовщик, а ти збираєшся жити вічно? Шо ти онукам розповіси?
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23.12.2024 11:57 Ответить
Мені пох. Сім'ї в мене немає і всі родичі вже померли. Я проживу так довго як тільки зможу і срати я хотів хто що про мене буде думати та казати.
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23.12.2024 12:16 Ответить
З тобою хтось розмовляв? Але щаслива ти людина )) В наступному житті знову станеш дощовим хробаком.
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23.12.2024 12:22 Ответить
Дякую.
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23.12.2024 12:24 Ответить
Такі новини дуже тішать диванних нафронтників, які з радістю перетворюють Україну в КНДР.
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23.12.2024 11:10 Ответить
Коли вже тебе Трамп зі Штатів викине?
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23.12.2024 11:17 Ответить
Та він у "ВнутріМКАДді" сидить!!!
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23.12.2024 11:49 Ответить
може бути
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23.12.2024 12:03 Ответить
Потрібно примусити нато ввести війська. Для цього є аес.
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23.12.2024 11:11 Ответить
а чи будуть на березі встановлювати обєліски?
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23.12.2024 11:16 Ответить
Треба бути дуже сміливою людиною , аби бути боягузом-ухилянтом в ******** Україні
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23.12.2024 11:52 Ответить
 
 