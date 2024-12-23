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ОСГВ Хортица (199) Донецкая область (8770) Торецк (288) Часов Яр (205) Волошин Назар (99) Бахмутский район (73) Покровский район (163) Курахово (110) война в Украине (1151)

Рашисты во время штурмов в Курахово забрасывают противотанковые мины в здания, - ОСГВ "Хортиця"

Росіяни закидають протитанкові міни в будівлі Курахового

Российские захватчики применяют в Курахово новую тактику, забрасывая противотанковые мины в здания, разрушая их.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Бои продолжаются в городской застройке - Курахово, Торецк, Часов Яр. Что касается тактики штурмов в этих населенных пунктах, то враг пытается прорываться в них, в некоторых он уже ведет городские бои. Ведет бои из-за того, что это городская застройка, чтобы избежать как раз фронтальных штурмов. Оккупанты отказались от такой тактики, как штурмовать в лоб именно населенные пункты. Их попытки - это блокировать транспортные артерии, отрезать логистику от наших защитников", - рассказал он.

По словам Волошина, в Курахово россияне применяют тактику, когда берут с собой танковые мины и, пытаясь прорваться через огонь украинских защитников, забрасывают эти мины в здания.

"Таким образом, они уничтожают городскую застройку и приводят к разрушениям", - добавил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжаются интенсивные бои в городской застройке Часова Яра и Торецка, - ОСГВ "Хортица"
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У рашиків артилерія нарешті закінчується?
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23.12.2024 11:54 Ответить
И кто их только этому научил? Не уж-то сами додумались?
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23.12.2024 12:01 Ответить
*Неужто
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23.12.2024 12:02 Ответить
Аку..на новина!!! ОСУВ Хортиця краще мовчати, ніж видавати в ефір такі новини
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23.12.2024 12:26 Ответить
 
 