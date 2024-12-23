Рашисты во время штурмов в Курахово забрасывают противотанковые мины в здания, - ОСГВ "Хортиця"

Российские захватчики применяют в Курахово новую тактику, забрасывая противотанковые мины в здания, разрушая их.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Бои продолжаются в городской застройке - Курахово, Торецк, Часов Яр. Что касается тактики штурмов в этих населенных пунктах, то враг пытается прорываться в них, в некоторых он уже ведет городские бои. Ведет бои из-за того, что это городская застройка, чтобы избежать как раз фронтальных штурмов. Оккупанты отказались от такой тактики, как штурмовать в лоб именно населенные пункты. Их попытки - это блокировать транспортные артерии, отрезать логистику от наших защитников", - рассказал он.

По словам Волошина, в Курахово россияне применяют тактику, когда берут с собой танковые мины и, пытаясь прорваться через огонь украинских защитников, забрасывают эти мины в здания.

"Таким образом, они уничтожают городскую застройку и приводят к разрушениям", - добавил спикер.

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