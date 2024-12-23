На КПП "Корчева" и "Медыка" на въезд в Украину есть скопление транспортных средств, - ГПСУ
По состоянию на утро 23 декабря 2024 года отмечается накопление транспортных средств перед пунктами пропуска "Корчева" и "Медыка" на въезд в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска поблизости, чтобы уменьшить время ожидания. Предрождественский период вызвал увеличение пассажиропотока на 25% в пунктах пропуска Львовщины, что затрудняет движение транспорта", - отмечают в Госпогранслужбе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что пограничники зафиксировали рекордное количество пересечений границы украинцами за сутки.
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Василь Воробець
показать весь комментарий23.12.2024 12:05 Ответить Мне нравится 1
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий23.12.2024 13:41 Ответить Мне нравится 0
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