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Госпогранслужба (6138) граница (5146) пункт пропуска (674)

На КПП "Корчева" и "Медыка" на въезд в Украину есть скопление транспортных средств, - ГПСУ

Скупчення транспорту на кордоні

По состоянию на утро 23 декабря 2024 года отмечается накопление транспортных средств перед пунктами пропуска "Корчева" и "Медыка" на въезд в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Рекомендуем выбирать менее загруженные пункты пропуска поблизости, чтобы уменьшить время ожидания. Предрождественский период вызвал увеличение пассажиропотока на 25% в пунктах пропуска Львовщины, что затрудняет движение транспорта", - отмечают в Госпогранслужбе.

Читайте также: На границе значительно вырос пассажиропоток: за сутки зафиксировано 150 тыс. пересечений, - Госпогранслужба

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что пограничники зафиксировали рекордное количество пересечений границы украинцами за сутки.
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23.12.2024 12:05 Ответить
Поспішають оновити дані в ТЦК.
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23.12.2024 13:41 Ответить
 
 