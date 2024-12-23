Шифровщики и секретчики - те, кто борется за информационную безопасность нашего государства и войска, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил военнослужащих, работников и ветеранов службы шифрованной связи и режима секретности с профессиональным праздником.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника! Во время стремительного развития технологий ваша работа приобретает особую актуальность. Вы - на передовой борьбы за информационную безопасность нашего государства и нашего войска", - отметил Умеров.

Министр выразил благодарность всем, кто обеспечивает защиту государственной тайны и надежную связь для Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

"Ваша способность адаптироваться к новым вызовам и угрозам является залогом успеха Украины на поле боя", - добавил министр.

Умеров пожелал личному составу и ветеранам службы крепкого здоровья, энергии и новых достижений на благо Украины.

Напомним, что служба шифрованной связи и режима секретности была создана 23 декабря 1991 года и с тех пор является важным элементом информационной безопасности государства.

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