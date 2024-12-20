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Новини
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В "Армія+" додали новий метод захисту даних і прибрали повторні авторизації, - Міноборони

оновлення в застосунку Армія+

В Армія+ вийшло оновлення, яке розв'язує питання із частим автоматичним виходом із застосунку і необхідністю нової авторизації. Завдяки оновленню криптографічного шифрування було підвищено надійність роботи з даними.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Щоб захистити дані, застосунок Армія+ періодично видаляє інформацію про користувачів і просить повторно пройти авторизацію та підтвердити свою військову службу. Це запобіжник, який не дозволяє зловмисникам дістатися до інформації у застосунку, пояснили у Міноборони.

У новій версії дані мають криптографічне шифрування, що посилює безпеку застосунку. Активним користувачам, які принаймні раз на місяць заходять в Армія+, не потрібно проходити повторну авторизацію. Згодом у застосунку зберігатимуться і відомості для електронних рапортів, зокрема Армія ID командира чи назва посади, щоб не вводити їх щоразу під час подачі документів.

Також читайте: У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов’язаних, - Міноборони

Також в Армія+ додали новий критерій, за яким система автоматично перевірятиме статус військовослужбовця та дозволятиме вхід у застосунок. Це пришвидшить обробку даних та зменшить навантаження на операторів. Тепер кількість успішно оброблених заявок на авторизацію в автоматичному режимі збільшиться.

Автор: 

Міноборони (7361) додаток (475) кібербезпека (1163) Армія+ (51)


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Так , що там з хакерською атакою підборів? Все вже погодили?
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20.12.2024 19:34 Відповісти
Пі&орів
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20.12.2024 19:36 Відповісти
Хакерам оті всі ''методи захисту'' до лампочки
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20.12.2024 20:11 Відповісти
ні, якщо нема помилок
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20.12.2024 20:36 Відповісти
этот срач и возня с приложениями напоминает возню недоумков, получившую в руки неизвестную ранее игрушку и щенячую радость,когда они стучат ею по голове соседа и в игрушке мигает лампочка,но при этом они так же не знают что делать дальше.....
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21.12.2024 00:05 Відповісти
 
 