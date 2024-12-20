В "Армія+" додали новий метод захисту даних і прибрали повторні авторизації, - Міноборони

В Армія+ вийшло оновлення, яке розв'язує питання із частим автоматичним виходом із застосунку і необхідністю нової авторизації. Завдяки оновленню криптографічного шифрування було підвищено надійність роботи з даними.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Щоб захистити дані, застосунок Армія+ періодично видаляє інформацію про користувачів і просить повторно пройти авторизацію та підтвердити свою військову службу. Це запобіжник, який не дозволяє зловмисникам дістатися до інформації у застосунку, пояснили у Міноборони.

У новій версії дані мають криптографічне шифрування, що посилює безпеку застосунку. Активним користувачам, які принаймні раз на місяць заходять в Армія+, не потрібно проходити повторну авторизацію. Згодом у застосунку зберігатимуться і відомості для електронних рапортів, зокрема Армія ID командира чи назва посади, щоб не вводити їх щоразу під час подачі документів.

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Також в Армія+ додали новий критерій, за яким система автоматично перевірятиме статус військовослужбовця та дозволятиме вхід у застосунок. Це пришвидшить обробку даних та зменшить навантаження на операторів. Тепер кількість успішно оброблених заявок на авторизацію в автоматичному режимі збільшиться.