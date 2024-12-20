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У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов’язаних, - Міноборони

У Резерв+ вже доступний сервіс повторного уточнення даних

У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" запустився новий сервіс — повторне уточнення даних.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завдяки повторному уточненню даних користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі "Оберіг". А саме: номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Заступниця міністра додала, що повторно уточнювати дані можна буде необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.

Новий сервіс вже доступний у свіжому оновленні на Play Market та App Store.

Нагадаємо, що застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ запустився в середині травня.

Перший сервіс, який було представлено у його межах — уточнення даних, який розробили відповідно до нових правил мобілізації. За два місяці роботи ним скористалося понад 3 мільйони українців.

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Автор: 

Міноборони (7361) мобілізація (3054) додаток (475) Резерв+ (59)


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То це вже не "Резерв+", а "Резерв+++".
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20.12.2024 19:01 Відповісти
это типа амнистия для тех, кто не уточнил???
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20.12.2024 19:09 Відповісти
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20.12.2024 19:14 Відповісти
Звання правильно внесіть дебіли. Дві черги відстояв, щоб внесли виправлення. Штрих-код вклеїли, а помилки залишились...
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20.12.2024 23:00 Відповісти
 
 