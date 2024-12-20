Отримання відстрочок у "Резерв+" призупинено: реєстри Міноборони працюють у штатному режимі

У Міноборони повідомили, що реєстри міністерства працюють у штатному режимі.

Про це заявила заступниця міністра Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Завдяки злагодженій роботі нашого Центру реагування на кіберінциденти забезпечили безперервну роботу систем. Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози.

Безпека даних наших захисників та військовозобовʼязаних є пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо захист реєстру Оберіг та застосунків Армія+ і Резерв+", - зазначила вона.

За словами Черногоренко, сервіси Міноборони працюють без збоїв.

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"Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними. Але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай.

Єдине тимчасове обмеження – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції України ми були змушені призупинити отримання відстрочок у Резерв+", - додала вона.

Всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+. Наразі команда Міноборони робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу.

Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

Тимчасові збої в роботі системи "Резерв+" пов'язують із заходами з кіберзахисту, які здійснювало Міністерство оборони після масованої кібератаки з боку РФ.

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