Отримання відстрочок у "Резерв+" призупинено: реєстри Міноборони працюють у штатному режимі
У Міноборони повідомили, що реєстри міністерства працюють у штатному режимі.
Про це заявила заступниця міністра Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Завдяки злагодженій роботі нашого Центру реагування на кіберінциденти забезпечили безперервну роботу систем. Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози.
Безпека даних наших захисників та військовозобовʼязаних є пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо захист реєстру Оберіг та застосунків Армія+ і Резерв+", - зазначила вона.
За словами Черногоренко, сервіси Міноборони працюють без збоїв.
"Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними. Але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай.
Єдине тимчасове обмеження – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції України ми були змушені призупинити отримання відстрочок у Резерв+", - додала вона.
Всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+. Наразі команда Міноборони робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу.
Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.
Тимчасові збої в роботі системи "Резерв+" пов'язують із заходами з кіберзахисту, які здійснювало Міністерство оборони після масованої кібератаки з боку РФ.
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