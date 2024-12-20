УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11292 відвідувача онлайн
Новини
2 910 8

Отримання відстрочок у "Резерв+" призупинено: реєстри Міноборони працюють у штатному режимі

Кібератака на державні реєстри. Міноборони працює в штатному режимі

У Міноборони повідомили, що реєстри міністерства працюють у штатному режимі.

Про це заявила заступниця міністра Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Завдяки злагодженій роботі нашого Центру реагування на кіберінциденти забезпечили безперервну роботу систем. Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози.

Безпека даних наших захисників та військовозобовʼязаних є пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо захист реєстру Оберіг та застосунків Армія+ і Резерв+", - зазначила вона.

За словами Черногоренко, сервіси Міноборони працюють без збоїв.

Читайте також: Уряд спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів та старшин, - Міноборони

"Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними. Але зараз маємо велику кількість запитів у черзі, тому очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай.

Єдине тимчасове обмеження – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції України ми були змушені призупинити отримання відстрочок у Резерв+", - додала вона.

Всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+. Наразі команда Міноборони робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу.

Кібератака на державні реєстри. Міноборони працює в штатному режимі

Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

Тимчасові збої в роботі системи "Резерв+" пов'язують із заходами з кіберзахисту, які здійснювало Міністерство оборони після масованої кібератаки з боку РФ.

Читайте: У Міноборони розповіли, яке грошове забезпечення отримують поранені військовослужбовці. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Міноборони (7361) кібератака (407) Черногоренко Катерина (121)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.12.2024 12:52 Відповісти
Зате подивіться як формулює ось ця особа і сбу, які словесні кульбіти:

«Я перед пресконференцією отримала інформацію від голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, що витік даних наразі не підтверджується» - сказала Стефанішина.

У СБУ зазначили, що спростовувати, що витік даних не відбувся наразі не можуть.
показати весь коментар
20.12.2024 12:55 Відповісти
Засуньте в дупу свій цифровий концтабір!
показати весь коментар
20.12.2024 13:01 Відповісти
Самі ж собі протирічать.
показати весь коментар
20.12.2024 13:01 Відповісти
Перевести всі процеси відстрочки та бронювання в Дію і потім все заблокувати. Профіт!
показати весь коментар
20.12.2024 13:03 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2024 13:23 Відповісти
Добре, що Міністерство оборони реагує швидко, але питання безпеки в цифровому середовищі має бути в пріоритеті.
показати весь коментар
20.12.2024 16:29 Відповісти
а зе-команда ще хоче вибори в "Дії" провести....
показати весь коментар
20.12.2024 21:43 Відповісти
 
 