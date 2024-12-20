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Новини Війна
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Перебої в роботі "Резерв+" могли бути викликані заходами кіберзахисту Міноборони, - Стефанішина

Перебої в роботі

Тимчасові збої в роботі системи "Резерв+" пов'язують із заходами з кіберзахисту, які здійснювало Міністерство оборони після масованої кібератаки з боку РФ.

Про це повідомила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Учора після атаки на державний реєстр Міністерства юстиції ми комунікували з усіма суміжними структурами. Я підтвердила, що немає загрози іншим інформаційним ресурсам. Водночас ми звернулися до всіх відповідних підрозділів держорганів, щоб вони вжили заходів кіберзахисту. Тому, можливо, саме "Резерв+" узяв певний карантин, щоб здійснити додаткову перевірку", - зазначила Стефанішина.

Стефанішина також наголосила, що відновлення державних реєстрів розпочнеться із пріоритетних систем, таких як Державний реєстр актів цивільного стану, реєстр юридичних осіб та нерухомого майна, що має зайняти до двох тижнів.

Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Витоку персональних даних із держреєстрів внаслідок кібератаки не підтверджено, – віцепрем’єрка

Автор: 

Міноборони (7361) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354) кібератака (407)


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Топ коментарі
+4
МО і кіберзахист? Це ніби анекдот. Вже все давно в кацапів
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20.12.2024 12:04
+3
Резерв лежить, а що з псевдобазою мусорів та тцкунів, де вони подають у псевдорозшук?
Вангую - працює на повну катушку!
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20.12.2024 12:08
+2
Уже всі знають, що державні структури хакнули кацапи, а МОУ, у кращих традиціях тих же кацапів, розповідає казки.... обаний сором!
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20.12.2024 12:15
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МО і кіберзахист? Це ніби анекдот. Вже все давно в кацапів
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20.12.2024 12:04 Відповісти
Ну звісно анекдот, якщо захочуть покласти то покладуть будь що.
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20.12.2024 12:29 Відповісти
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20.12.2024 12:08 Відповісти
Резерв лежить, а що з псевдобазою мусорів та тцкунів, де вони подають у псевдорозшук?
Вангую - працює на повну катушку!
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20.12.2024 12:08 Відповісти
Уже всі знають, що державні структури хакнули кацапи, а МОУ, у кращих традиціях тих же кацапів, розповідає казки.... обаний сором!
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20.12.2024 12:15 Відповісти
Головне, щоб 1000 не зірвалася...
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20.12.2024 12:15 Відповісти
зебіли дермака, забудьте вже про вибори Найвеличнівшивого "в інтернеті".. по-любому...
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20.12.2024 12:26 Відповісти
Слава Богу, що вберегли від кацапів, а те, що щось там терміново не працює то фігня. У нас же дія сертифікована як треба і розробник відомий і техзаданіє і все це прозоро і є у відкритому доступі, а кацапи нам заздрять і гадять по-мєлочі, ідіоти! Не знають, що зламать дію неможливо, ні сервіс ні прогу.
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20.12.2024 12:29 Відповісти
Засуньте собі в дупу свою цифрову державу.
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20.12.2024 12:44 Відповісти
Або "заходами", або кацапи базу скачували. Тут два путя...
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20.12.2024 13:59 Відповісти
 
 