Перебої в роботі "Резерв+" могли бути викликані заходами кіберзахисту Міноборони, - Стефанішина

Тимчасові збої в роботі системи "Резерв+" пов'язують із заходами з кіберзахисту, які здійснювало Міністерство оборони після масованої кібератаки з боку РФ.

Про це повідомила віцепрем’єрка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора після атаки на державний реєстр Міністерства юстиції ми комунікували з усіма суміжними структурами. Я підтвердила, що немає загрози іншим інформаційним ресурсам. Водночас ми звернулися до всіх відповідних підрозділів держорганів, щоб вони вжили заходів кіберзахисту. Тому, можливо, саме "Резерв+" узяв певний карантин, щоб здійснити додаткову перевірку", - зазначила Стефанішина.

Стефанішина також наголосила, що відновлення державних реєстрів розпочнеться із пріоритетних систем, таких як Державний реєстр актів цивільного стану, реєстр юридичних осіб та нерухомого майна, що має зайняти до двох тижнів.

Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

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