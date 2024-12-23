Дроны "Птахи Мадяра" ликвидировали 32 российских военных за ночь. ВИДЕО

За ночные боевые вылеты дроны 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" ликвидировали 32 российских военных.

Видео операции опубликовано на канале Роберта Бровди в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Ликвидация вражеского штурмового взвода состоялась во время поддержки подразделений Сил обороны, на которые оккупанты планировали наступление. Для уничтожения врага использовались дроны со сбросами, оснащенные тепловизорами. Беспилотники обнаруживали отдельных военных, которые пытались скрыться, а также ликвидировали группы, которые стягивались ближе к позициям Сил обороны.

Дополнительно некоторые оккупанты подорвались на установленных минах. Однако основной удар был нанесен именно дронами.

Ранее бригада "Птахи Мадяра" поразила "мясную динамическую защиту" российского БТР-82, а затем уничтожила и саму боевую машину в районе населенного пункта Погребки Курской области.

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