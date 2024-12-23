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армия РФ (18042) беспилотник (3145) уничтожение (6249)

Дроны "Птахи Мадяра" ликвидировали 32 российских военных за ночь. ВИДЕО

За ночные боевые вылеты дроны 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" ликвидировали 32 российских военных.

Видео операции опубликовано на канале Роберта Бровди в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Ликвидация вражеского штурмового взвода состоялась во время поддержки подразделений Сил обороны, на которые оккупанты планировали наступление. Для уничтожения врага использовались дроны со сбросами, оснащенные тепловизорами. Беспилотники обнаруживали отдельных военных, которые пытались скрыться, а также ликвидировали группы, которые стягивались ближе к позициям Сил обороны.

Дополнительно некоторые оккупанты подорвались на установленных минах. Однако основной удар был нанесен именно дронами.

Ранее бригада "Птахи Мадяра" поразила "мясную динамическую защиту" российского БТР-82, а затем уничтожила и саму боевую машину в районе населенного пункта Погребки Курской области.

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Топ комментарии
+11
У списку добрих і доброзичливих кацапів додалося. 32
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23.12.2024 13:20
+9
афігенне кіно, формат 10+ хвилин діє краще ніж годинний сеанс у психотерапевта.
Дяка Мадяру за новий термін "квадробобери" )))
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23.12.2024 13:41
+8
гойда!
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23.12.2024 13:23
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У списку добрих і доброзичливих кацапів додалося. 32
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23.12.2024 13:20 Ответить
гойда!
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23.12.2024 13:23 Ответить
Два екіпажі "Птахів Мадяра" зробили "Джага-Джага" і "3.14здаускас" і відправили всіх на концерт кабздона....
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23.12.2024 13:24 Ответить
π x 10
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23.12.2024 13:37 Ответить
афігенне кіно, формат 10+ хвилин діє краще ніж годинний сеанс у психотерапевта.
Дяка Мадяру за новий термін "квадробобери" )))
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23.12.2024 13:41 Ответить
Коментатору Оскара у студію ...хоча мабуть вже другий ...
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23.12.2024 13:42 Ответить
Особливо приємно що там працюють і твої гроші. Донатьте Птахам, вони реально кращі...
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23.12.2024 14:20 Ответить
https://x.com/TaranLudmila

Людмила Таран



https://x.com/TaranLudmila

@TaranLudmila


https://x.com/TaranLudmila/status/1870934479532855725

Без усiляких конкурсiв
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23.12.2024 14:26 Ответить
Дуже приємно слухати нашого Мадяра. А ще дивитися як дохне кацапська хробачня.
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23.12.2024 15:07 Ответить
многое можно понять в жизни , но этих придурков, которые сдыхают на земле Украинской умом не понять.
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23.12.2024 16:24 Ответить
Дрон міг би безпосередньо передавати солдатам інформацію тепловізора, детекції руху, радіосигналів - про положення ворога, дронів, в якийсь типу google glass, або іншим чином. Якщо з позиціонуванням заморочитись. В найпростішому випадку знаючи власну висоту і оптику напевне можна розрахувати положення в просторі на площині.
Або gps, роблять же світлові шоу де дрони керуються у фігури.
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23.12.2024 18:40 Ответить
Та й взагалі з розвитком ШІ такого роду військ як піхота не лишиться. Усі як в тирі.
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23.12.2024 18:47 Ответить
 
 