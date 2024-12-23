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Новости Война
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СБУ (19468) Херсон (2659) государственная измена (1496) коллаборационизм (834) Херсонская область (114) Херсонский район (64) война в Украине (1151)

Работал охранником застенков во время оккупации Херсона: СБУ задержала предателя

СБУ затримала зрадника, який працював на рашистів під час окупації Херсону

В Херсоне задержан предатель, который сотрудничал с российскими захватчиками во время оккупации города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о младшем инспекторе Херсонского следственного изолятора, поддержавшем рашистов в начале полномасштабной войны.

"За это его "назначили" охранником в российском застенке, который враг обустроил в здании захваченного СИЗО. Находясь на "должности", предатель охранял камеры, в которые оккупанты массово заключали местных жителей. Больше всего пострадавших было среди участников движения сопротивления в южном регионе Украины.

Кроме того, фигурант агитировал своих знакомых вступать в оккупационное учреждение рф, обещая потенциальным кандидатам "зарплату" в рублях и лояльное отношение со стороны агрессора", - говорится в сообщении.

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После деоккупации города мужчина пытался избежать правосудия и для этого постоянно менял места жительства. Правоохранители установили местонахождение предателя и задержали его. Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его преступлений.

Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии
+4
Навіщо арештували? Таких ренегатів треба вбивати за спртив під час арешту!
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23.12.2024 13:14
+3
кандидат в слуги, там таких і збирають
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23.12.2024 13:14
+2
Вы прикидываетесь недалекой, или это так и есть? Еще раз и по слогам: добровольно пошел на службу к рашистам и еще агитировал других поступать на службу к оккупантам. Сознательно и без принуждения.
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23.12.2024 14:38
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Навіщо арештували? Таких ренегатів треба вбивати за спртив під час арешту!
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23.12.2024 13:14 Ответить
То малюську треба притягнути до відповідальності та спитати , як і чому там залишили вʼязнів та зброю , якою їх охороняли. 100 відсотків ця зброя , як і в 14 році , потрапила до окупантів.
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23.12.2024 13:33 Ответить
кандидат в слуги, там таких і збирають
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23.12.2024 13:14 Ответить
Невже не намагався втікти при затриманні? Не вірю.
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23.12.2024 13:21 Ответить
Навіть не впав і не зламав свою російськомовну шелепу.
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23.12.2024 14:55 Ответить
Треба була просто вивезти вʼязнів та співробітників установ . Чі треба було кинути , щоб зеки розбіглись ? Устав вартової служби почитайте спочатку !! А чому ви не попередили людей , щоб вони змогли втекти та сімʼї свої вивезти ? Ні , ви ж суки кинули всіх та ще і винуватими зробили.
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23.12.2024 13:28 Ответить
Что за набор словей?
"Кроме того, фигурант агитировал своих знакомых вступать в оккупационное учреждение рф, обещая потенциальным кандидатам "зарплату" в рублях и лояльное отношение со стороны агрессора",

Это каллированный коллаборант и предатель. Нечего его оправдывать. И скажите огромное спасибо 73% идиотам, которые выбрали зеленое наркоманское и хамовитое чудо.
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23.12.2024 14:22 Ответить
Те само було з пенітенциарщиками в 14 році. Всіх кинули, а потім записали в зрадники. Хто виїхав , то все одно особову справу не можна забрати. Підтвердити стаж та звання неможливо.
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23.12.2024 14:27 Ответить
Вы прикидываетесь недалекой, или это так и есть? Еще раз и по слогам: добровольно пошел на службу к рашистам и еще агитировал других поступать на службу к оккупантам. Сознательно и без принуждения.
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23.12.2024 14:38 Ответить
Еще раз. - он не пошел , он там и был.
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23.12.2024 19:25 Ответить
Где был, на службе у рашистов? Вы прикидываетесь недалекой?
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24.12.2024 06:09 Ответить
Оправдывать его нечего, но идиот это ты!
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23.12.2024 15:53 Ответить
 
 