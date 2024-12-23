Работал охранником застенков во время оккупации Херсона: СБУ задержала предателя

В Херсоне задержан предатель, который сотрудничал с российскими захватчиками во время оккупации города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о младшем инспекторе Херсонского следственного изолятора, поддержавшем рашистов в начале полномасштабной войны.

"За это его "назначили" охранником в российском застенке, который враг обустроил в здании захваченного СИЗО. Находясь на "должности", предатель охранял камеры, в которые оккупанты массово заключали местных жителей. Больше всего пострадавших было среди участников движения сопротивления в южном регионе Украины.

Кроме того, фигурант агитировал своих знакомых вступать в оккупационное учреждение рф, обещая потенциальным кандидатам "зарплату" в рублях и лояльное отношение со стороны агрессора", - говорится в сообщении.

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После деоккупации города мужчина пытался избежать правосудия и для этого постоянно менял места жительства. Правоохранители установили местонахождение предателя и задержали его. Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его преступлений.

Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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