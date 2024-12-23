Литва планирует продлить санкции для граждан России и Беларуси до 2026 года

Литва планирует продлить национальные санкции против россиян и белорусов еще на год, до 2026 года, поскольку Россия продолжает войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Как отмечается, такие меры предусмотрены поправкой к закону, разработанной Министерством иностранных дел Литвы. Обновленный в этом году закон об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины действует до 3 мая 2025 года. МИД Литвы предлагает продлить его действие до 2 мая 2026 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что полномасштабная война, развязанная Российской Федерацией против Украины 24 февраля 2022 года, продолжается до сих пор, поэтому причины, по которым был принят закон, не исчезли.

"Действия Российской Федерации оказывают существенное негативное влияние не только на безопасность стран-членов Европейского Союза (ЕС) и НАТО, но и на безопасность Европы в целом", - говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что никаких изменений относительно ограничительных мер для граждан России и Беларуси не предлагается. Спикер сейма Саулюс Сквернялис не исключает возможности того, что ограничительные меры могут быть усилены.

"Вопрос санкций и масштабов санкций, особенно в отношении Беларуси, скорее всего, изменится, но не в сторону ослабления. Речь идет об угрозе нашей национальной безопасности. Все эти ограничения должны быть разумными, не должны нарушать интересы тех людей, которых мы сами пригласили приехать в Литву и дали возможность временно жить здесь, но все должно рассматриваться через призму безопасности", - сказал он.

Какие ограничения действуют для россиян и белорусов в Литве

Так, закон приостанавливает прием заявок на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда это происходит при посредничестве МИД Литвы, а также прием заявок на получение вида на жительство в Литве, за исключением тех, кто имеет действующую шенгенскую или национальную визу, вид на жительство в Литве или в другом государстве ЕС.

Россияне и белорусы, прибывающие из-за пределов ЕС, подлежат дополнительным проверкам на предмет угроз национальной безопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.

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Кроме того, им запрещено ввозить в Литву и вывозить из нее украинские гривни, запрещено ввозить сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства.

Россиянам, которые не имеют вида на жительство в Литве, запрещено покупать недвижимость в Литве.

Стоит напомнить, что национальные санкции против граждан Беларуси и России впервые ввел Сейм Литвы в 2023 году. В этом году они были обновлены и продлены.