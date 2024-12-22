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олигарх (1012) россия (92999) санкции (11038)

Приближенные к Путину миллиардеры продолжают зарабатывать на торговле с Европой, - The Insider

Російські олігархи
Фото: Колаж The Insider

Самые одиозные российские олигархи, такие как Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и Олег Дерипаска получают миллиардную прибыль от торговли с Европой благодаря лазейке, которая позволяет компаниям работать на рынках ЕС, если доля акций у попавших под санкции бизнесменов составляет менее 50%.

Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что если бизнесмен попадает под санкции, это не означает, что автоматически ограничения вводятся и в отношении его активов. Для этого он должен контролировать не менее 50% компании. Второй вариант: если подсанкционных совладельцев несколько, то они в сумме должны владеть половиной акций.

Олег Дерипаска

Поэтому некоторые олигархи для обхода санкционных ограничений просто снижают свою долю в проекте. Например, Олег Дерипаска сократил свою долю в En+ и в "Русале". Сегодня Дерипаска контролирует En+ на 35%. En+, в свою очередь, владеет почти 57% акций "Русала", крупного производителя алюминия.

Издание отмечает, что на деньги от Запада Дерипаска содержит свою собственную ЧВК, воюющую в Украине. За время полномасштабной войны, с 2022 по 2024 год, состояние Дерипаски выросло более чем в полтора раза. Сейчас оно составляет, по данным Forbes, $2,8 млрд.

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Виктор Вексельберг

Еще один основной акционер "Русала", Виктор Вексельберг, санкций Евросоюза избегает и продолжает вести бизнес в Европе. Он остается безнаказанным, несмотря на то, что в составе приближенных бизнесменов открыто встречается с Путиным во время войны, а компании олигарха участвуют в производстве ракет, которые используются при бомбардировке территории Украины.

Алишер Усманов

Другой способ вывести свой бизнес из-под санкций - оформить акции на менеджеров компании (как вариант - с правом обратного выкупа), на родственников или других подконтрольных лиц. Похожую схему выбрал Алишер Усманов: он сократил свою долю в USM, сейчас близкий к председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву олигарх владеет 49% холдинга. Поэтому после занесения Усманова в санкционный список ЕС в USM заявили, что самих компаний холдинга это не коснется.

В USM входит, в частности, "Металлоинвест" - крупнейшая железорудная компания России и СНГ. Предприятия "Металлоинвеста" экспортируют свою продукцию в страны Европы.

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Партнер Усманова по "Металлоинвесту" - депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Скоч. Сам он находится под санкциями, но бизнес оформлен на его отца Владимира и дочь Варвару, на которых ограничения ЕС не распространяются.

С начала большой войны состояние Усманова и семейства Скоча только выросло: до $13,4 млрд и $6,7 млрд соответственно. Суммарно за два года они стали богаче почти на $4 миллиарда.

Андрей Гурьев и Владимир Литвиненко

Еще два члена "Единой России" Андрей Гурьев и Владимир Литвиненко также зарабатывают на торговле с Европой.

Семье Гурьева принадлежит 48,5% компании "Фосагро" - крупнейшего в России производителя фосфорных удобрений.

Литвиненко и его жена Татьяна, которой он в 2022 году передал более 20% акций "Фосагро", не находятся под санкциями ЕС. И "Фосагро" свободно экспортирует свою продукцию в Европу. Состояние Литвиненко с 2022 года выросло вдвое: до $3 млрд.

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Андрей Мельниченко

Поставляет удобрения в Европу и "Еврохим" олигарха Андрея Мельниченко, который снизил свою долю в компании после попадания под санкции.

Роман Абрамович

Абрамович продолжает получать прибыль от торговли с Европой. Ему принадлежит 28,64% акций "Евраза", крупной металлургической и горнодобывающей компании. Предприятие экспортирует продукцию во Францию и Чехию.

Он также является и миноритарным акционером "Норникеля". Основного владельца компании Потанина Евросоюз не санкционирует, поэтому лидер горно-металлургической промышленности России не только экспортирует свою продукцию, но и владеет на территории Европы производством.

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Геннадий Тимченко

"Кошелек" Путина Геннадий Тимченко выступает как младший партнер миллиардера Леонида Михельсона. Тимченко принадлежат доли в "Новатэке" (23,49%) и "Сибуре" (17%). Сам основной владелец компаний Михельсон не под санкциями ЕС, поэтому и на компании, прибыль с которых получает Тимченко, ограничения не распространяются.
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Топ комментарии
+12
Тому що санкції треба було накладати на підприємства і їхню продукцію , а не на їх господарів .
Але ж західному бізнесу таке вкрай не вигідно , бо тоді вони втрачають кацапський ринок дешевої сировини . Тому і залишили цю - лазєйку .
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23.12.2024 00:03
+10
От вам і причина , чому війна триває так довго - як би санкції дійсно були ДІЄВИМИ , вони перед усім , спрямовувались на ближнє коло ***** - на їх бізнес , на їх родини що мешкають за кордоном ...
Під загрозою позбутися розкішного життя вони самі б придушили ***** дуже швидко !
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23.12.2024 00:36
+9
ЄС інвест нянькою рашистської війскової машини,котра вбиває українців і знищує Україну.Це є лицемірні,фальшиві покидьки
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23.12.2024 00:08
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22.12.2024 23:59 Ответить
Тому що санкції треба було накладати на підприємства і їхню продукцію , а не на їх господарів .
Але ж західному бізнесу таке вкрай не вигідно , бо тоді вони втрачають кацапський ринок дешевої сировини . Тому і залишили цю - лазєйку .
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23.12.2024 00:03 Ответить
ЄС інвест нянькою рашистської війскової машини,котра вбиває українців і знищує Україну.Це є лицемірні,фальшиві покидьки
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23.12.2024 00:08 Ответить
Остапе! Щкщо??? Чучхе!!
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23.12.2024 00:08 Ответить
Нажаль до них, а також діточок, батьків, друзів і знайомих самоката не підкотиш...
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23.12.2024 00:12 Ответить
Это военные преступники которые спонсирую геноцид украинского народа! ГУР! ГУР! ГУР! Ауууу почему их суперджеты до сих пор не упали?
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23.12.2024 00:35 Ответить
От вам і причина , чому війна триває так довго - як би санкції дійсно були ДІЄВИМИ , вони перед усім , спрямовувались на ближнє коло ***** - на їх бізнес , на їх родини що мешкають за кордоном ...
Під загрозою позбутися розкішного життя вони самі б придушили ***** дуже швидко !
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23.12.2024 00:36 Ответить
Росіяни сміються з таких санкцій
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23.12.2024 01:01 Ответить
Так вже було у історії- світ за грошима й заможнім життям втратив "людське обоиччя" й варвари його майже зруйнували......
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23.12.2024 01:19 Ответить
то такі санкції, безпрецедентні називаються, на Заході політики ними дуже пишаються і впевнені в їх ефективності, бо вони ефективно прикривають їх імпотенцію, лицемірство і жадібність
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23.12.2024 01:22 Ответить
Не мільярдери заробляють,а європейські країни фінансують війну в Україні. Називаємо речі своїми іменами.
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23.12.2024 05:26 Ответить
Хотелось бы собрать в кучу всех тех мировых чиновников, от которых зависит мир на Земле, и поселить их на необитаемом острове, где нет ни растений, ни воды, вообще ничего нет, и выгрузить им сотни тонн наличного бабла, пусть жрут, интересно, долго бы они протянули?
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23.12.2024 08:35 Ответить
 
 