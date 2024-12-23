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Александр Сырский (482) Безуглая (280) война в Украине (1151)

Сырский начал наступление на DeepState. В планах - мобилизация команды, дискредитация и закрытие проекта, - Безуглая

карта DeepState

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState.

Об этом пишет в фесбуке нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

DeepState она называет "последним бастионом более-менее адекватной информации о линии фронта".

По словам Безуглой, в проекте:

  • Мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет людей - нет проблемы. - М. Б.).
  • Обращение в СБУ и правоохранителей относительно разглашения информации (нечего тут OSINT забавляться. - М.Б.).
  • Всяческая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация. - М.Б.).
  • Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов. - М.Б.).

Читайте также: Сегодня реальная пехота – рабство с билетом в один конец. Применяя ее в "мясных" штурмах, мы ничем не отличаемся от россиян, - Безуглая

"Мы все знаем DeepState еще с начала полномасштабного вторжения. Ежедневно это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так даже и для военных. Наступление "старперов" на проект - еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо@бов. Прошу всех неравнодушных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы подавились", - отмечает нардеп.

Заметим, что DeepState регулярно обновлял карту боевых действий и сообщал о территориальных успехах как наших военных, так и врага. Последняя информация по обновлению карты боевых действий была 20 декабря. Тогда осинтеры сообщили о том, что враг оккупировал Константинопольское.

діп стейт
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Топ комментарии
+49
Да всі вже зрозуміли, що ти зрадник українського народу, і тобі подобається, як рашисти кожен день захоплюють по селу, чи місту. Так тепер, ви зелені хочете закрити мапи DeepState, щоб люди не знали, що відбувається, про пройоби Сирського на фронті.
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23.12.2024 14:21
+44
Правильно. Всім дивитися тєлємарахвон та слухати байки Генштабу. І буде щастя.
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23.12.2024 14:22
+42
Там згідно DeepState наші знову в оточенні в якійсь Макарівці. Творожнікову не подобається що про його прой@би розповідають. Гнида.
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23.12.2024 14:18
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Не моє-"Перекладаю з Брехуглого - завгосп хоче знищити команду Діпстейт, щоб ніхто не знав про котли Зеленського і обвал фронту. Але спихнути все на Сирка, щоб добити всіх генералів ЗСУ як ідею.
Win-win, Дєрмачок?, "
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23.12.2024 17:07 Ответить
Годі бити дзеркало - просто спиляйте роги .
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23.12.2024 17:12 Ответить
В виллабаджо горят посевы конопли, а в виллариба снова праздник - ветер дует в их сторону.
так і тут, замість того щоб нищити від нащадків Орди москалів, країну, деякі "патріоти" весь час розводять срач, бо обсирати політконкурента, не країну захищати
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23.12.2024 17:15 Ответить
Безмозгла не договарює. Не сирскій почав наступ накоманду Дипстейт, а єрмак. Вся (ж)ОПа під єрмаком, сирскій тим більш. А в єрмака вибори бубочки на носу і показувать свої про**оби на фронті потенційному виборцю зовсім ,,неначасі"
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23.12.2024 17:19 Ответить
что за Дипстейт? Важно не как голосуют, а как считают. Стрелки можно малювать в любую сторону. Можно информацию искажать . Если информация не 100% правда либо её невозможно проверить - значит это дезинформация, что и есть дипстейт, который кем то управляется.
потому все подобные "аналитики" это как зеленского гундосики - свалка слов
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23.12.2024 17:23 Ответить
"" который кем то управляется"", что не тобой - гундоска зеленая.
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24.12.2024 11:14 Ответить
Навіщо постити цю брехливу дєрьмаковську ску яка перекручує все зніг на голову та постійно дискредитує ЗСУ?
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23.12.2024 17:27 Ответить
Безуглая такая же жопа Ермака как и Сырский. Плевать что она там несет. Если челы из Дипстейта отпишутся, тогда можно будет обсуждать.
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23.12.2024 17:43 Ответить
Nika Niko про тебе можна так же само сказати , що ти рюско говорящая жопа
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23.12.2024 21:51 Ответить
У жопы должны быть какие-то полезные качества для Ермака.
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23.12.2024 22:15 Ответить
Наприклад пости в ЗМІ ?
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24.12.2024 10:13 Ответить
Заява DeepState

Завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні

Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше - серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі.

Але, на жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро.

Безмежно всім дякуємо за підтримку.
Нам пише і телефонує величезна кількість людей. Ця підтримка надзвичайно велика і це дає сил та натхнення! Ви всі неймовірні! Працюємо задля перемоги і не здаємося!

Брехня нас всіх погубить!
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23.12.2024 17:48 Ответить
Тут головне що - шоб уензор, та всі патріоти, змогли показати відоси зеленского. Мені, як чоловіку з впливом на рок-н - рол всіх часів - є не дуже багато - але є, навіть не очіуцвав - але, як на мене - і це не супер, це життя - https://www.youtube.com/watch?v=PU3rXr_lb20
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23.12.2024 18:14 Ответить
Дякую, що нагадали; ми на цьому виросли.
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23.12.2024 19:09 Ответить
Здається, пан сирський нарешті почне перемагати. Але не ворога.
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23.12.2024 19:11 Ответить
Якщо це правда, то я дуже сумніваюся, що це планує зробити саме Сирський. Скоріше це сам зелебобер.
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23.12.2024 19:38 Ответить
В рамках воєнної цензури такий проект як діпстейт взагалі не мав існувати.Цей ресурс більше шкоди приносить ніж користі.
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23.12.2024 20:49 Ответить
Залазь під свій обісцяний диван і уважно дивись Зе телемарафон, а особливо коли вони раптом перейдуть на російську.
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23.12.2024 21:54 Ответить
А еще ОП офис простых решений должен выпустить глобус с нарисованным кофе в крыму
И за три года уже разобрались кто киздит а кто предупреждает мирняк!?
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24.12.2024 01:10 Ответить
альоу ви що забули хто така Безугла і її з друзями закон про розстріл за сзч і тут бурьяша кращій друг вояків та осінтерів раптово нуну
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24.12.2024 00:55 Ответить
Раз на рік і палиця стріляє. Від цієї влади можна чекати чого завгодно.
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24.12.2024 06:23 Ответить
А главный Потужник всей страны ( четырехкратный) что скажет?
Ах да, конституция на паузе, можно все
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24.12.2024 01:09 Ответить
Ну шановні, треба бути правдивими щодо DeepState.
В Україні військовий стан.
Почитайте правову й нормативну документацію. Не можна взагалі нічого військово-тактичного розголошувати відповідно й публікувати. За фото з військовими або воєнної техніки в Вайбер, Телеграм, Інстаграм СБУ реальні терміни ув'язнення дає. А тут відкрито, на всі інформресурси інформація летить! Командуваню мабуть відніше, що й де. Ворог через поширення такої інформації все читає, аналізує, робить висновки. Це виходить, що команда DeepState допомагає йому орінтуватись у ситуації. А потім знову обстріли, ракетні удари, контрнаступи й т. д.
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24.12.2024 07:35 Ответить
Очень подходящая к тебе цитата (смотри тут, выше)"" Alexander 95b9d5a1

Залазь під свій обісцяний диван і уважно дивись Зе телемарафон, а особливо коли вони раптом перейдуть на російську.""
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24.12.2024 11:18 Ответить
На нари ішака тупорилого!
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24.12.2024 08:32 Ответить
В зелених цапів вже не по дитячому підгорає раз вже і сюди своє рило встромили!
Пора їх гнати , бо в'ють рештки ''свободи слова''!
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24.12.2024 09:13 Ответить
Про просування ворога тепер будемо судити власними очима. Якщо в двері заходять буряти і починають різати твою сім'ю, значить ворог уже прийшов.
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24.12.2024 10:43 Ответить
Вже прикрили? Навіть непрацюючий годинник два рази на добу показує вірну годину, це щодо безумної.
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24.12.2024 11:14 Ответить
Deep State повинен підтримуватися максимально!!!
То Сирський за Стерненком ганяється то Deep state закриває . Все гниле . Війна на жаль показала наскільки совковими ми є !!!
Нам очищати треба все від самого початку у владі і КОЖНОМУ ІЗ НАС!!!
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24.12.2024 13:32 Ответить
Сырского,Умерова и Ермака нужно привлечь к жёсткой ответственности за нарушения,коррупцию,вред Украине.
Надеемся,что это произойдет после окончания войны.
Это будет справедливая кара.
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28.12.2024 10:23 Ответить
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