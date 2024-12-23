Сырский начал наступление на DeepState. В планах - мобилизация команды, дискредитация и закрытие проекта, - Безуглая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState.

Об этом пишет в фесбуке нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

DeepState она называет "последним бастионом более-менее адекватной информации о линии фронта".

По словам Безуглой, в проекте:

Мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет людей - нет проблемы. - М. Б.).

Обращение в СБУ и правоохранителей относительно разглашения информации (нечего тут OSINT забавляться. - М.Б.).

Всяческая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация. - М.Б.).

Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов. - М.Б.).

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"Мы все знаем DeepState еще с начала полномасштабного вторжения. Ежедневно это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так даже и для военных. Наступление "старперов" на проект - еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо@бов. Прошу всех неравнодушных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы подавились", - отмечает нардеп.

Заметим, что DeepState регулярно обновлял карту боевых действий и сообщал о территориальных успехах как наших военных, так и врага. Последняя информация по обновлению карты боевых действий была 20 декабря. Тогда осинтеры сообщили о том, что враг оккупировал Константинопольское.