Сырский начал наступление на DeepState. В планах - мобилизация команды, дискредитация и закрытие проекта, - Безуглая
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState.
Об этом пишет в фесбуке нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
DeepState она называет "последним бастионом более-менее адекватной информации о линии фронта".
По словам Безуглой, в проекте:
- Мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет людей - нет проблемы. - М. Б.).
- Обращение в СБУ и правоохранителей относительно разглашения информации (нечего тут OSINT забавляться. - М.Б.).
- Всяческая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация. - М.Б.).
- Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов. - М.Б.).
"Мы все знаем DeepState еще с начала полномасштабного вторжения. Ежедневно это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит, как для гражданских, так даже и для военных. Наступление "старперов" на проект - еще одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых долбо@бов. Прошу всех неравнодушных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы подавились", - отмечает нардеп.
Заметим, что DeepState регулярно обновлял карту боевых действий и сообщал о территориальных успехах как наших военных, так и врага. Последняя информация по обновлению карты боевых действий была 20 декабря. Тогда осинтеры сообщили о том, что враг оккупировал Константинопольское.
Пожалуйста, подождите...
Win-win, Дєрмачок?, "
так і тут, замість того щоб нищити від нащадків Орди москалів, країну, деякі "патріоти" весь час розводять срач, бо обсирати політконкурента, не країну захищати
потому все подобные "аналитики" это как зеленского гундосики - свалка слов
Завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні
Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше - серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі.
Але, на жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро.
Безмежно всім дякуємо за підтримку.
Нам пише і телефонує величезна кількість людей. Ця підтримка надзвичайно велика і це дає сил та натхнення! Ви всі неймовірні! Працюємо задля перемоги і не здаємося!
Брехня нас всіх погубить!
И за три года уже разобрались кто киздит а кто предупреждает мирняк!?
Ах да, конституция на паузе, можно все
В Україні військовий стан.
Почитайте правову й нормативну документацію. Не можна взагалі нічого військово-тактичного розголошувати відповідно й публікувати. За фото з військовими або воєнної техніки в Вайбер, Телеграм, Інстаграм СБУ реальні терміни ув'язнення дає. А тут відкрито, на всі інформресурси інформація летить! Командуваню мабуть відніше, що й де. Ворог через поширення такої інформації все читає, аналізує, робить висновки. Це виходить, що команда DeepState допомагає йому орінтуватись у ситуації. А потім знову обстріли, ракетні удари, контрнаступи й т. д.
Залазь під свій обісцяний диван і уважно дивись Зе телемарафон, а особливо коли вони раптом перейдуть на російську.""
Пора їх гнати , бо в'ють рештки ''свободи слова''!
То Сирський за Стерненком ганяється то Deep state закриває . Все гниле . Війна на жаль показала наскільки совковими ми є !!!
Нам очищати треба все від самого початку у владі і КОЖНОМУ ІЗ НАС!!!
Надеемся,что это произойдет после окончания войны.
Это будет справедливая кара.