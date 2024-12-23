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правоохранительные органы (2960) подозрение (431) уклонисты (651) Львовская область (38)

На Львовщине правоохранители подозревают женщину в организации фиктивного брака для незаконного выезда мужчины за границу

Підозра жінці у фіктивному шлюбі для незаконного виїзду за кордон

На Львовщине 23-летнюю женщину подозревают в организации фиктивного брака для помощи своему 22-летнему знакомому, который намеревался незаконно выехать из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина заключила брак, чтобы знакомый мог избежать мобилизации, выдав себя за ее мужа, сопровождающего жену с инвалидностью во время поездки за границу. За это она получила обещанное денежное вознаграждение и отдых в Турции.

16 декабря при попытке пересечения границы злоумышленников задержали правоохранители, в частности работники миграционной полиции, пограничники и следователи.

Женщине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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За це вона отримала обіцяну грошову винагороду та відпочинок у Туреччині Джерело: https://censor.net/ua/n3526600
звідки вони , про це , дізналися ?
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23.12.2024 14:28 Ответить
Як можна доказати фіктивність шлюбу?
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23.12.2024 14:38 Ответить
"аби знайомий міг уникнути мобілізації" - в 22 роки?
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23.12.2024 14:55 Ответить
 
 