На Львовщине правоохранители подозревают женщину в организации фиктивного брака для незаконного выезда мужчины за границу
На Львовщине 23-летнюю женщину подозревают в организации фиктивного брака для помощи своему 22-летнему знакомому, который намеревался незаконно выехать из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.
Женщина заключила брак, чтобы знакомый мог избежать мобилизации, выдав себя за ее мужа, сопровождающего жену с инвалидностью во время поездки за границу. За это она получила обещанное денежное вознаграждение и отдых в Турции.
16 декабря при попытке пересечения границы злоумышленников задержали правоохранители, в частности работники миграционной полиции, пограничники и следователи.
Женщине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
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звідки вони , про це , дізналися ?