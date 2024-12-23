На Львовщине правоохранители подозревают женщину в организации фиктивного брака для незаконного выезда мужчины за границу

На Львовщине 23-летнюю женщину подозревают в организации фиктивного брака для помощи своему 22-летнему знакомому, который намеревался незаконно выехать из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина заключила брак, чтобы знакомый мог избежать мобилизации, выдав себя за ее мужа, сопровождающего жену с инвалидностью во время поездки за границу. За это она получила обещанное денежное вознаграждение и отдых в Турции.

16 декабря при попытке пересечения границы злоумышленников задержали правоохранители, в частности работники миграционной полиции, пограничники и следователи.

Женщине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Смотрите также: Разоблачена схема переправки мужчин за границу: изъято оружие и поддельные документы на Буковине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж