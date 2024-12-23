Разоблачена схема переправки мужчин за границу: изъято оружие и поддельные документы на Буковине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с Румынией задержали организатора нелегальной схемы переправки мужчин.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

В начале декабря сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины тремя мужчинами вблизи пункта пропуска "Порубное". Мужчин задержали на месте, и выяснилось, что они заплатили по 10 тысяч евро за организацию "перехода".

Поиски организатора схемы завершились его задержанием. Во время обыска в его квартире обнаружили:

оружие (2 карабина, 2 пистолета, более 800 патронов);

взрывные устройства (5 гранат, запалы, инициаторы);

специальное обмундирование со знаками полиции и СБУ;

поддельные удостоверения, 2 беспилотника, автомобили.

Злоумышленнику объявлено подозрение по статьям 332 и 263 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с залогом 1,2 млн грн.













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