Разоблачена схема переправки мужчин за границу: изъято оружие и поддельные документы на Буковине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На границе с Румынией задержали организатора нелегальной схемы переправки мужчин.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
В начале декабря сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины тремя мужчинами вблизи пункта пропуска "Порубное". Мужчин задержали на месте, и выяснилось, что они заплатили по 10 тысяч евро за организацию "перехода".
Поиски организатора схемы завершились его задержанием. Во время обыска в его квартире обнаружили:
- оружие (2 карабина, 2 пистолета, более 800 патронов);
- взрывные устройства (5 гранат, запалы, инициаторы);
- специальное обмундирование со знаками полиции и СБУ;
- поддельные удостоверения, 2 беспилотника, автомобили.
Злоумышленнику объявлено подозрение по статьям 332 и 263 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с залогом 1,2 млн грн.
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Vlad Hof
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Kiev_Kiev_777
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Sergej 1ca68097
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