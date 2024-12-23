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Разоблачена схема переправки мужчин за границу: изъято оружие и поддельные документы на Буковине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с Румынией задержали организатора нелегальной схемы переправки мужчин.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

В начале декабря сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины тремя мужчинами вблизи пункта пропуска "Порубное". Мужчин задержали на месте, и выяснилось, что они заплатили по 10 тысяч евро за организацию "перехода".

Поиски организатора схемы завершились его задержанием. Во время обыска в его квартире обнаружили:

  • оружие (2 карабина, 2 пистолета, более 800 патронов);
  • взрывные устройства (5 гранат, запалы, инициаторы);
  • специальное обмундирование со знаками полиции и СБУ;
  • поддельные удостоверения, 2 беспилотника, автомобили.

Злоумышленнику объявлено подозрение по статьям 332 и 263 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с залогом 1,2 млн грн.

На Буковині затримали організатора нелегальної переправи
На Буковині затримали організатора нелегальної переправи
На Буковині затримали організатора нелегальної переправи
На Буковині затримали організатора нелегальної переправи
На Буковині затримали організатора нелегальної переправи
На Буковині затримали організатора нелегальної переправи

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Организатор себе видимо порешал вопрос с призывом в тцк местном , набил свастику и начал бизнес
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23.12.2024 11:05 Ответить
портакі у його залікові
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23.12.2024 12:39 Ответить
Так в цієї потвори ще і свастіка наколота на палю і його і всюрідню
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23.12.2024 16:28 Ответить
 
 