179 воздушных целей врага уничтожила ПВО Сухопутных войск за неделю. ИНФОГРАФИКА
Подразделения ПВО Сухопутных войск вносят значительный вклад в защиту воздушного пространства Украины, в частности, за минувшую неделю уничтожено 179 вражеских воздушных целей.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, за минувшую неделю средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожено 179 средств воздушной разведки и нападения противника, а именно:
- БПЛА Shahed-131/136 - 142 единицы;
- БПЛА Орлан 10/30 - 5 единиц;
- БПЛА Zala - 11 единиц;
- БПЛА Supercam - 6 единиц;
- БПЛА "Ланцет" - 9 единиц;
- БПЛА "Привет-82" - 5 единиц.
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