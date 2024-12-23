179 воздушных целей врага уничтожила ПВО Сухопутных войск за неделю. ИНФОГРАФИКА

Подразделения ПВО Сухопутных войск вносят значительный вклад в защиту воздушного пространства Украины, в частности, за минувшую неделю уничтожено 179 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшую неделю средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожено 179 средств воздушной разведки и нападения противника, а именно:

БПЛА Shahed-131/136 - 142 единицы;

БПЛА Орлан 10/30 - 5 единиц;

БПЛА Zala - 11 единиц;

БПЛА Supercam - 6 единиц;

БПЛА "Ланцет" - 9 единиц;

БПЛА "Привет-82" - 5 единиц.

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