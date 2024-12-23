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Бердянск (433) оккупация (9990) порт (722) Запорожская область (2837) Центр национального сопротивления (504) Бердянский район (2)

Российские оккупанты три месяца не выплачивают зарплату работникам Бердянского порта, - ЦНС

Окупанти три місяці не виплачують зарплати у Бердянському порту

На ВОТ Запорожской области работники Бердянского порта уже три месяца не получают заработной платы. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации, российская пропаганда распространяет заявления об "улучшении" условий жизни на оккупированных территориях, однако реальная ситуация далека от этого. В регионе обостряется гуманитарный кризис, который углубляет зависимость местного населения от оккупационных властей.

Фактически, порты в Бердянске и соседнем Мариуполе не работают в обычном режиме. Иногда через них вывозят награбленное зерно, однако суммарный грузооборот за год составляет лишь несколько сотен тысяч тонн, что является мизерным по сравнению с многомиллионными показателями до 2022 года.

В Центре отмечают, что эти данные свидетельствуют об углублении экономического кризиса на ВОТ и отмечают разрушительную политику оккупационной власти, которая, уничтожая инфраструктуру и ресурсы, экспортирует только пропаганду.

Также читайте: Враг продолжает принудительную паспортизацию населения на ВОТ Украины, - ЦНС
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Топ комментарии
+3
Сейчас заплачу. Давайте еще Украина будет платить зарплату сепарам и предателям которые работают на врага и помогают фашистам вывозить награбленное через Бердянский порт
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23.12.2024 16:15
+2
Порт надо обстреливать регулярно.
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23.12.2024 16:18
+1
Треба може якось допомогти колобкам, не за просто ж так їм крадене зерно та метал відправляти. Працюють же.
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23.12.2024 16:04
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Треба може якось допомогти колобкам, не за просто ж так їм крадене зерно та метал відправляти. Працюють же.
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23.12.2024 16:04 Ответить
На до цього яке діло.
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23.12.2024 16:06 Ответить
Там же наші люді...
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23.12.2024 16:26 Ответить
Ваші?
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23.12.2024 16:43 Ответить
Наші. Не треба всіх в сепари записувати. Є люди яким просто не було куди діватись. А їсти як і вам хочеться. Треба горба гнути, щоб вижити. Так, згоден є сепаратюги і дуже багато спорить не буду.
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23.12.2024 16:47 Ответить
Открывай, сова, русский мир пришел
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23.12.2024 16:07 Ответить
Їм хліба не треба - роботу давай !
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23.12.2024 16:09 Ответить
Хаймарси в порт чому ще не летять?
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23.12.2024 16:13 Ответить
Сейчас заплачу. Давайте еще Украина будет платить зарплату сепарам и предателям которые работают на врага и помогают фашистам вывозить награбленное через Бердянский порт
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23.12.2024 16:15 Ответить
Так то воно так... Але не всі там і сепари. Є люди які просто не змогли виїхати, а їсти то хочеться
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23.12.2024 16:28 Ответить
А чому ні? Ми неймовірно щедрі та заможні люди. От наприклад директорам аеропортів досі платимо зряплату:
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23.12.2024 17:31 Ответить
Порт надо обстреливать регулярно.
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23.12.2024 16:18 Ответить
 
 