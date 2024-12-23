Российские оккупанты три месяца не выплачивают зарплату работникам Бердянского порта, - ЦНС

На ВОТ Запорожской области работники Бердянского порта уже три месяца не получают заработной платы. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации, российская пропаганда распространяет заявления об "улучшении" условий жизни на оккупированных территориях, однако реальная ситуация далека от этого. В регионе обостряется гуманитарный кризис, который углубляет зависимость местного населения от оккупационных властей.

Фактически, порты в Бердянске и соседнем Мариуполе не работают в обычном режиме. Иногда через них вывозят награбленное зерно, однако суммарный грузооборот за год составляет лишь несколько сотен тысяч тонн, что является мизерным по сравнению с многомиллионными показателями до 2022 года.

В Центре отмечают, что эти данные свидетельствуют об углублении экономического кризиса на ВОТ и отмечают разрушительную политику оккупационной власти, которая, уничтожая инфраструктуру и ресурсы, экспортирует только пропаганду.

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