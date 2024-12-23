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Координационный штаб Украины опубликовал "Дорожную карту действий семей гражданских лиц"

Дорожня карта дій для родин постраждалих цивільних

На сайте Координационного штаба Украины опубликована "Дорожная карта действий семей гражданских лиц".

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба, информирует Цензор.НЕТ.

Опубликованная на официальном сайте Координационного штаба дорожная карта помогает семьям систематизировать действия для поиска пропавших или защиты своих прав в случае потери близких. В ней собраны контакты соответствующих учреждений и перечень необходимых документов.

"Жизнь и здоровье каждого украинца - как военного, так и гражданского - является безусловной и наивысшей ценностью. На официальном сайте Координационного штаба размещена "Дорожная карта действий семей гражданских лиц". В ней вы найдете информацию о первоочередных шагах для семей гражданских лиц, пропавших без вести, лишенных личной свободы или погибших в результате российской вооруженной агрессии", - подчеркивают в Координационном штабе.

Особое внимание уделено алгоритмам действий для семей, чьи близкие могли быть незаконно вывезены на территорию России или находятся в российском плену.

Напомним, 20 декабря правительство Украины приняло решение о создании Координационного штаба по вопросам реализации государственной ветеранской политики.

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Що це за нова цяця-координаційний штаб? Раніше він не називався інвестнянею?
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23.12.2024 19:59 Ответить
 
 