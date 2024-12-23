Координационный штаб Украины опубликовал "Дорожную карту действий семей гражданских лиц"

На сайте Координационного штаба Украины опубликована "Дорожная карта действий семей гражданских лиц".

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба, информирует Цензор.НЕТ.

Опубликованная на официальном сайте Координационного штаба дорожная карта помогает семьям систематизировать действия для поиска пропавших или защиты своих прав в случае потери близких. В ней собраны контакты соответствующих учреждений и перечень необходимых документов.

"Жизнь и здоровье каждого украинца - как военного, так и гражданского - является безусловной и наивысшей ценностью. На официальном сайте Координационного штаба размещена "Дорожная карта действий семей гражданских лиц". В ней вы найдете информацию о первоочередных шагах для семей гражданских лиц, пропавших без вести, лишенных личной свободы или погибших в результате российской вооруженной агрессии", - подчеркивают в Координационном штабе.

Особое внимание уделено алгоритмам действий для семей, чьи близкие могли быть незаконно вывезены на территорию России или находятся в российском плену.

Напомним, 20 декабря правительство Украины приняло решение о создании Координационного штаба по вопросам реализации государственной ветеранской политики.

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