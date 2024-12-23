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Силы обороны Юга об угрозе наступления врага на Херсон: пока необходимые силы и средства не фиксировали

Наступ на Херсон

Для наступления на Херсон врагу нужно сосредоточить большое количество сил и средств на захваченном левобережье. По состоянию на сейчас таких сил не зафиксировано.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

"Скрыть такие силы и средства достаточно трудно. Фактически невозможно. Особенно для современных средств разведки. Даже 100 солдат, если где-то будут в каком-то населенном пункте спрятаны, то их очень трудно будет скрыть. Я не говорю уже о крупногабаритной технике, которая необходима оккупантам, чтобы перевозить танки и БМП. Сейчас их не фиксируют", - рассказал Волошин.

По его словам, на Приднепровском направлении количество российских войск остается постоянным. Однако оккупанты постоянно пополняют потери и проводят ротации.

"Враг постоянно обучает, готовит, тренирует личный состав групп для ведения штурмовых действий. И не только на суше, но и на одном из полигонов противник проводит подготовку по преодолению водных преград. То есть для того, чтобы проводить форсирование Днепра и каких-то проток. Однако это малые группы пехоты - до 10 человек. Они применяют моторные лодки и другие не большие плавсредства", - говорит представитель Сил обороны Юга.

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Ежедневно российские штурмовые группы пытаются высадиться в островной зоне на правом берегу, однако безрезультатно.

"За несколько месяцев, ни разу эти попытки не были удачны. Ни разу. Постоянно их силы обороны Украины уничтожают, враг несет потери, и в живой силе и в плавсредствах. Поэтому переместиться на правый берег оккупанты пока не смогли", - сказал Волошин.

Ранее он проинформировал, что россияне активизировались на острове Большой Потемкинский. Также Херсонская ОВА сообщала, что вражеские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона.
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як це нагадує заяви Зеленського "що нічого не буде". А потім, "раптово", рашисти захопили Херсон і лед не взяли Миколаїв
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23.12.2024 17:02 Ответить
Та да. Кацапи вже 300 надувних матраців приготували. 1 км ширини Дніпра і у наступ...
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23.12.2024 17:15 Ответить
Щось ці заяви нагадують шашлики 2022 року.
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24.12.2024 08:50 Ответить
 
 