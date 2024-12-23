Сообщено о подозрении заместителю начальника "донецкой таможни", - СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении заместителю начальника незаконной "донецкой таможни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на своей должности Вадим Терехов обеспечивал беспрепятственные поставки "гуманитарной помощи" для вооруженных сил России и реализовывал российскую "таможенную политику" в регионе. Кроме того, он был причастен к схемам по вывозу агропромышленной, угольной и металлургической продукции в страну-агрессор.

До оккупации Макеевки Терехов занимал должность начальника отдела уголовного розыска местной милиции. Но после захвата города он перешел на сторону террористов "ДНР", а в 2023 году стал заместителем руководителя оккупационной "таможни".

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас Терехов находится на временно оккупированной территории. Продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Расследование ведется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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