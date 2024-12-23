РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9905 посетителей онлайн
Новости Война
1 589 5
СБУ (19468) Донецкая область (8770) коллаборационизм (834)

Сообщено о подозрении заместителю начальника "донецкой таможни", - СБУ

СБУ повідомила про підозру заступнику начальника

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении заместителю начальника незаконной "донецкой таможни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на своей должности Вадим Терехов обеспечивал беспрепятственные поставки "гуманитарной помощи" для вооруженных сил России и реализовывал российскую "таможенную политику" в регионе. Кроме того, он был причастен к схемам по вывозу агропромышленной, угольной и металлургической продукции в страну-агрессор.

До оккупации Макеевки Терехов занимал должность начальника отдела уголовного розыска местной милиции. Но после захвата города он перешел на сторону террористов "ДНР", а в 2023 году стал заместителем руководителя оккупационной "таможни".

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас Терехов находится на временно оккупированной территории. Продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Расследование ведется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Также читайте: Работал охранником застенков во время оккупации Херсона: СБУ задержала предателя
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо це, "підозрюване", найближчим часом не здохне, то усі ці "повідомлення" - до сраки дермово-зеленської...
показать весь комментарий
23.12.2024 17:09 Ответить
Генерал Кірілов би сказав, до якої сраки ці повідомлення про підозру та як її потім розриває.
показать весь комментарий
23.12.2024 17:13 Ответить
Просто треба йому подарувати ліхтарик на акумуляторі або самокат.
показать весь комментарий
23.12.2024 17:11 Ответить
За цю "роботу" якийсь офіцер СБУ отримає зірочку.
показать весь комментарий
23.12.2024 17:45 Ответить
Заочно його можна розстріляти !
показать весь комментарий
23.12.2024 18:47 Ответить
 
 