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опрос (2651) переговоры с Россией (725) Курск (845)

41% украинцев считают, что операция ВСУ в Курской области усилит позиции на переговорах с РФ, - опрос

Бої у Курській області: що відомо

41% украинцев считает, что наступательная операция ВСУ в Курской области РФ усилила шансы Украины достичь желаемого во время мирных переговоров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Однако доля респондентов, которые не имеют четкой оценки, тоже значительна - 35%. Убеждены, что наступательная операция ослабила переговорные позиции Украины, 24% опрошенных.

відношення до Курської операції ЗСУ

Доля респондентов, которые не согласны, что наступательная операция ВСУ в Курской области усилила шансы Украины на переговорах, растет с возрастом.

Наиболее негативно оценивают наступательную операцию на Курщине респонденты из южных областей: 40% соглашаются, что она ослабила переговорные позиции Украины, 38% - считают, что усилила. Среди респондентов из восточных областей доля тех, кто соглашается, что благодаря наступательной операции позиция Украины на переговорах усилилась, составляет лишь 38%, что ниже, чем в центральных и западных областях. Это частично объясняется большей долей респондентов в этом макрорегионе, которые не имеют четкой позиции по этому вопросу.

Также читайте: 73% украинцев считают, что РФ должна выполнить условия для начала мирных переговоров, - опрос "Центра Разумкова"

Респонденты, имеющие близких, проживающих на временно оккупированных территориях, оказались более скептичными в своей оценке последствий для переговоров наступательной операции ВСУ в Курской области.
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Топ комментарии
+8
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23.12.2024 17:18
+5
Московити будуть проти нас воювати завжди - то вже краще на їх території хай бють бомби і снаряди
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23.12.2024 17:15
+5
Петро Порошенко
@poroshenko
·
1 год
Так, нас попалили. Мережею нарешті ширяться переконливі докази, а тому більше нема сенсу це приховувати. Підтверджую, що наш шоколад «Рошен» справді можна знайти на Курщині. АЛЕ!

Це ексклюзивний шоколад, який ми виготовляємо для наших військових за спецтехнологією. Він не тане в кишені і добре зберігається за складних умов. Ми не знаємо, якими шляхами він потрапляє на ту територію. Жодних здогадок. Але знаємо точно, що як бойовий перекус - це те, що треба 😉

Тому диванним експертам, на жаль, його не скуштувати. Бо для цього треба бути на фронті. Зате можуть насолодитися переконливими доказами!
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23.12.2024 17:20
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Московити будуть проти нас воювати завжди - то вже краще на їх території хай бють бомби і снаряди
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23.12.2024 17:15 Ответить
За моїми підрахунками московити вже через 20 років стануть етнічною меншиною в молодому віці (найактивнішому віці). Зараз темпи такі: кожен рік нерузкіх стає на 800 тисяч більше ніж русзкіх. Мінус 600 тисяч скорочення у рузкіх регіонах, +200 тисяч приріст кавказців та інших мусульман, з мігрантами-середньоазіатами.

Потрібно просто дочекатися доки рузкій труп пропливе по Дніпру.
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23.12.2024 17:20 Ответить
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23.12.2024 17:18 Ответить
Петро Порошенко
@poroshenko
·
1 год
Так, нас попалили. Мережею нарешті ширяться переконливі докази, а тому більше нема сенсу це приховувати. Підтверджую, що наш шоколад «Рошен» справді можна знайти на Курщині. АЛЕ!

Це ексклюзивний шоколад, який ми виготовляємо для наших військових за спецтехнологією. Він не тане в кишені і добре зберігається за складних умов. Ми не знаємо, якими шляхами він потрапляє на ту територію. Жодних здогадок. Але знаємо точно, що як бойовий перекус - це те, що треба 😉

Тому диванним експертам, на жаль, його не скуштувати. Бо для цього треба бути на фронті. Зате можуть насолодитися переконливими доказами!
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23.12.2024 17:20 Ответить
Знайшли спеців, ви би ще в адміністрації президента опитування провели. Там теж специ.
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23.12.2024 17:46 Ответить
ПОСИЛИЛА БИ... як що би КАЕС змогли захопити!
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23.12.2024 17:57 Ответить
41% українців вважає, що наступальна операція ЗСУ у Курській області РФ посилила шанси України досягти бажаного під час мирних переговорів.41% українців,котрі вважають ,що наступальна операція щось посилила , шанси України ,то вони помиляються і дуже....Поки в Курській області є українські війска, скоріш всього куйло на ніякі мирні переговори з Україною не піде.???
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23.12.2024 18:14 Ответить
так и надо что бы "не пiде" тогда миротвроцу всея омерики обосравшись с 38 параллелью не останется другого выбора как поставлять нам оружие и поддержку дальше
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23.12.2024 21:37 Ответить
тогда миротвроцу всея омерики обосравшись с 38 параллелью не останется другого выбора как поставлять нам оружие и поддержку дальше- сам придумав???а якщо в нього домовленості з куйлом про те ж саме???
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23.12.2024 22:40 Ответить
никто так не считает- нужно было покровск прикрыть, а с курска все равно выбьют
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23.12.2024 18:41 Ответить
умен алень предлагаешь напихать побольше народу в окопы что бы фабы лучше отрабатывали
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23.12.2024 21:32 Ответить
так в курске канфетками рашен кормят
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23.12.2024 21:45 Ответить
І що ці громадяни можуть фактично знати про цю операцію?!
Спитайте їх ще про висадку на Місяць…
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23.12.2024 18:46 Ответить
А 59 відсотків вважає навпаки !
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23.12.2024 18:51 Ответить
 
 