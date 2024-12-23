41% украинцев считают, что операция ВСУ в Курской области усилит позиции на переговорах с РФ, - опрос

41% украинцев считает, что наступательная операция ВСУ в Курской области РФ усилила шансы Украины достичь желаемого во время мирных переговоров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Однако доля респондентов, которые не имеют четкой оценки, тоже значительна - 35%. Убеждены, что наступательная операция ослабила переговорные позиции Украины, 24% опрошенных.

Доля респондентов, которые не согласны, что наступательная операция ВСУ в Курской области усилила шансы Украины на переговорах, растет с возрастом.

Наиболее негативно оценивают наступательную операцию на Курщине респонденты из южных областей: 40% соглашаются, что она ослабила переговорные позиции Украины, 38% - считают, что усилила. Среди респондентов из восточных областей доля тех, кто соглашается, что благодаря наступательной операции позиция Украины на переговорах усилилась, составляет лишь 38%, что ниже, чем в центральных и западных областях. Это частично объясняется большей долей респондентов в этом макрорегионе, которые не имеют четкой позиции по этому вопросу.

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Респонденты, имеющие близких, проживающих на временно оккупированных территориях, оказались более скептичными в своей оценке последствий для переговоров наступательной операции ВСУ в Курской области.