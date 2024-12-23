41% украинцев считают, что операция ВСУ в Курской области усилит позиции на переговорах с РФ, - опрос
41% украинцев считает, что наступательная операция ВСУ в Курской области РФ усилила шансы Украины достичь желаемого во время мирных переговоров.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.
Однако доля респондентов, которые не имеют четкой оценки, тоже значительна - 35%. Убеждены, что наступательная операция ослабила переговорные позиции Украины, 24% опрошенных.
Доля респондентов, которые не согласны, что наступательная операция ВСУ в Курской области усилила шансы Украины на переговорах, растет с возрастом.
Наиболее негативно оценивают наступательную операцию на Курщине респонденты из южных областей: 40% соглашаются, что она ослабила переговорные позиции Украины, 38% - считают, что усилила. Среди респондентов из восточных областей доля тех, кто соглашается, что благодаря наступательной операции позиция Украины на переговорах усилилась, составляет лишь 38%, что ниже, чем в центральных и западных областях. Это частично объясняется большей долей респондентов в этом макрорегионе, которые не имеют четкой позиции по этому вопросу.
Респонденты, имеющие близких, проживающих на временно оккупированных территориях, оказались более скептичными в своей оценке последствий для переговоров наступательной операции ВСУ в Курской области.
Пожалуйста, подождите...
Потрібно просто дочекатися доки рузкій труп пропливе по Дніпру.
@poroshenko
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1 год
Так, нас попалили. Мережею нарешті ширяться переконливі докази, а тому більше нема сенсу це приховувати. Підтверджую, що наш шоколад «Рошен» справді можна знайти на Курщині. АЛЕ!
Це ексклюзивний шоколад, який ми виготовляємо для наших військових за спецтехнологією. Він не тане в кишені і добре зберігається за складних умов. Ми не знаємо, якими шляхами він потрапляє на ту територію. Жодних здогадок. Але знаємо точно, що як бойовий перекус - це те, що треба 😉
Тому диванним експертам, на жаль, його не скуштувати. Бо для цього треба бути на фронті. Зате можуть насолодитися переконливими доказами!
Спитайте їх ще про висадку на Місяць…