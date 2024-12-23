73% украинцев считают, что РФ должна выполнить условия для начала мирных переговоров, - опрос

Большинство украинцев считают, что Россия должна выполнить несколько важных условий перед тем, как Украина согласится на мирные переговоры, в частности прекратить обстрелы и вывести войска со всей территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, 73% украинцев считают, что Россия должна выполнить определенные условия, прежде чем Украина согласится на начало мирных переговоров. Только 7% респондентов не поддерживают такую позицию, а еще 20% не определились.

Основные условия, которые украинцы считают необходимыми для начала переговоров, включают: прекращение обстрелов неоккупированных территорий (54%), вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ (46,5%), а также прекращение обстрелов территории Запорожской АЭС (31%).

Особое внимание уделили разнице во взглядах среди социальных групп: бедные респонденты были менее склонны к требованиям вывода войск со всей территории Украины, по сравнению с состоятельными гражданами.

Опрос был проведен с 29 ноября по 14 декабря 2024 года среди 1518 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

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