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опрос (2651) переговоры с Россией (725)

73% украинцев считают, что РФ должна выполнить условия для начала мирных переговоров, - опрос

Большинство украинцев считают, что Россия должна выполнить несколько важных условий перед тем, как Украина согласится на мирные переговоры, в частности прекратить обстрелы и вывести войска со всей территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. 

Согласно результатам опроса, 73% украинцев считают, что Россия должна выполнить определенные условия, прежде чем Украина согласится на начало мирных переговоров. Только 7% респондентов не поддерживают такую позицию, а еще 20% не определились.

73% українців вважають, що Росія повинна виконати умови для переговорів

Основные условия, которые украинцы считают необходимыми для начала переговоров, включают: прекращение обстрелов неоккупированных территорий (54%), вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ (46,5%), а также прекращение обстрелов территории Запорожской АЭС (31%).

Особое внимание уделили разнице во взглядах среди социальных групп: бедные респонденты были менее склонны к требованиям вывода войск со всей территории Украины, по сравнению с состоятельными гражданами.

Опрос был проведен с 29 ноября по 14 декабря 2024 года среди 1518 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Также смотрите: 73% украинцев поддерживают восстановление Украиной ядерного арсенала - опрос. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+9
знову 73????
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23.12.2024 14:01
+4
Если бы у ***** было все так хорошо как вы говорите, он бы не выклянчивало перемирие. ***** уже выскреб последние резервы и кинул их в последний бой в надежде что придет Тампон и застолбит захваченную территорию дав ***** время собрать свежую армию. Иначе если у Украины появится хотя бы одна свежая бригада она отвоюет за один день все то что ***** захватывало год.
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23.12.2024 14:14
+2
це той разумков який приводив до влади зелених гнид?
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23.12.2024 14:09
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знову 73????
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23.12.2024 14:01 Ответить
решта схоже за черговий мутняк з партнерами на болотах
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23.12.2024 17:27 Ответить
"...перед тим, як Україна погодиться на мирні переговори, Джерело: https://censor.net/ua/n3526594
Ну , взагалі то це кацапи наступають . ***** весь час демонструє , що в нього все добре і він хоче продовжувати війну ...
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23.12.2024 14:01 Ответить
Если бы у ***** было все так хорошо как вы говорите, он бы не выклянчивало перемирие. ***** уже выскреб последние резервы и кинул их в последний бой в надежде что придет Тампон и застолбит захваченную территорию дав ***** время собрать свежую армию. Иначе если у Украины появится хотя бы одна свежая бригада она отвоюет за один день все то что ***** захватывало год.
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23.12.2024 14:14 Ответить
це той разумков який приводив до влади зелених гнид?
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23.12.2024 14:09 Ответить
Ти ба які ! Знову на граблі ... сракою на цей раз. "Я на мирні переговори не піду доки не відійму 4 області. " - це так думає ***** та його радники. І не сподівайтесь на інше. Всі 73 %. Я не агітую до останньої каплі. Але поставте себе на місце впевненого путлєра. Сили є й на більше. Корейці м'ясом *********. Навіть ядерку можна забути. Проте, а нам який сенс від такого миру ? Щоб показати Заходу, що ми лузери як наш Лідор? Щоб Захід махнув на нас рукою ? Єдине, що нам треба, то це переконувати Захід що ворог вже слабкий і ризик військ країн НАТО мінімальний у сенсі втрат. А якщо вирішимо з КАБами та авіацією, то кацапи будуть воювати лише м'ясом.
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23.12.2024 14:22 Ответить
"Умови"?
Вона одна - Втопіться у своєму гівні і здохніть нах*й!
І фсьоооо!!!
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23.12.2024 14:49 Ответить
"бідні респонденти були менш схильні до вимог виведення військ з усієї території України, в порівнянні з заможними громадянами"

Цікаво, чому?
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23.12.2024 15:08 Ответить
Мабуть тому, що "какая разніца"
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23.12.2024 15:11 Ответить
а чому саме бідним "какая разніца"?
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23.12.2024 15:25 Ответить
тому що воюють та гинуть в основному з "бідних верст населення" вони розуміють як воно там насправді а заможнім з диванів не складно предявляти любі хотелки
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23.12.2024 15:35 Ответить
приберіть ці 73%, очам боляче
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23.12.2024 15:52 Ответить
Путя будет отправлять своих холопов с топорами в руках против нас, но не согласится вывести войска
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23.12.2024 16:59 Ответить
а кто стоит за этим центором?!небось зёлёные гниды!никогда не поверю что Украинцы скурвились!
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23.12.2024 17:34 Ответить
 
 