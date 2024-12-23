Минобороны вернуло государству землю и недвижимость на 15,5 млн гривен на Львовщине

В течение декабря 2024 года Министерство обороны Украины совместно с органами прокуратуры восстановило право государства на имущество двух военных городков во Львовской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, возвращены земельные участки площадью более 1,5 га, стоимостью более 15 миллионов гривен, которые незаконно использовались городским советом. На этих территориях застройщик уже начал строительство жилого комплекса.

Кроме того, возвращено в государственную собственность нежилое помещение площадью более 400 кв. м, стоимостью более полумиллиона гривен. Этот объект будет использован для обеспечения потребностей обороны.

"Восстановление права собственности государства на объекты оборонного значения - это не только вопрос справедливости, но и усиление нашей обороноспособности. Каждый возвращенный объект, каждый квадратный метр земли будет работать на защиту Украины, а не на чьи-то частные интересы. Мы решительно будем продолжать борьбу с любыми попытками незаконного завладения государственного имущества", - заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Минобороны отмечает, что подобные случаи незаконного завладения военными объектами и землями обороны не являются редкостью. Ведомство продолжает системную работу по выявлению таких фактов и возвращению имущества в собственность государства.

Читайте также: Обновлены требования к подготовке военнослужащих к действиям в экстремальных условиях, - Минобороны