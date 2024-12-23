Обновлены требования к подготовке военнослужащих к действиям в экстремальных условиях, - Минобороны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут проходить курсы по выживанию, избежанию захвата в плен, устойчивости в плену и эвакуации (SERE) по новому военному стандарту.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подготовка будет состоять из трех уровней: базового, среднего и углубленного, каждый из которых имеет свои специфические задачи и методы обучения.

Новый стандарт, утвержденный приказом Минобороны, разработан на основе стандарта НАТО и учитывает национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время отпора агрессии РФ.

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"Подготовка к выживанию в экстремальных условиях является неотъемлемой частью подготовки военных. Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель - обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях. В то же время внедрение такого стандарта приближает нас к принципам НАТО, что является важным шагом на пути евроатлантической интеграции", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Направления спецподготовки

Так, военные будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям:

поисково-спасательная деятельность;

выживание;

избежание захвата в плен;

стойкость в плену;

подготовка эвакуации;

переподготовка.

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В Минобороны отмечают, что защитники приобретут практические навыки выживания в различных средах, включая арктические, тропические, горные и пустынные районы. Особое внимание будет уделено организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.

Обучение будут проводить инструкторы SERE, которые будут проходить регулярную переподготовку.

Как добавили в министерстве, принятие стандарта имеет целью укрепить обороноспособность страны, повысить уровень подготовки военнослужащих и способствовать интеграции ВСУ к стандартам НАТО, обеспечивая высокую совместимость с требованиями Альянса.

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