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Минобороны (9038) НАТО (8637) стандарт (88) военные учения (3437) подготовка (218)

Обновлены требования к подготовке военнослужащих к действиям в экстремальных условиях, - Минобороны

Спецпідготовка військових

Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут проходить курсы по выживанию, избежанию захвата в плен, устойчивости в плену и эвакуации (SERE) по новому военному стандарту.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подготовка будет состоять из трех уровней: базового, среднего и углубленного, каждый из которых имеет свои специфические задачи и методы обучения.

Новый стандарт, утвержденный приказом Минобороны, разработан на основе стандарта НАТО и учитывает национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время отпора агрессии РФ.

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"Подготовка к выживанию в экстремальных условиях является неотъемлемой частью подготовки военных. Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель - обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях. В то же время внедрение такого стандарта приближает нас к принципам НАТО, что является важным шагом на пути евроатлантической интеграции", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Направления спецподготовки

Так, военные будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям:

  • поисково-спасательная деятельность;
  • выживание;
  • избежание захвата в плен;
  • стойкость в плену;
  • подготовка эвакуации;
  • переподготовка.

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В Минобороны отмечают, что защитники приобретут практические навыки выживания в различных средах, включая арктические, тропические, горные и пустынные районы. Особое внимание будет уделено организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.

Обучение будут проводить инструкторы SERE, которые будут проходить регулярную переподготовку.

Как добавили в министерстве, принятие стандарта имеет целью укрепить обороноспособность страны, повысить уровень подготовки военнослужащих и способствовать интеграции ВСУ к стандартам НАТО, обеспечивая высокую совместимость с требованиями Альянса.

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У нас вся Україна виживає в екстремальних умовах!
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23.12.2024 14:36 Ответить
За винятком пані Крупи та їй подібних.
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23.12.2024 15:13 Ответить
Обматывание синей изолентой вышибных патронов - проходить будут?

Не минобороны млять, а клуб веселых и находчивых.
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23.12.2024 15:41 Ответить
Знаєте, завдяки чому виживають ті, кому командир дає 2 патрона і каже йти утримувати блінжаж? Завдяки тому, що навіть погрозу застрелити відмовника командир не може реалізувати, тому що в нього теж набоїв немає. Це вже потужно?
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23.12.2024 18:06 Ответить
 
 