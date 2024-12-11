В курс базовой военной подготовки введено противодействие беспилотникам, - Сухопутные войска ВСУ

В новом 45-дневном курсе базовой военной подготовки рекруты учатся противодействовать беспилотникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

В новом 45-дневном курсе БЗВП рекруты осваивают стрельбу по воздушной цели, имитирующей беспилотник. Таким образом новобранцы учатся сбивать дроны. Это упражнение является частью антидроновой работы, которая хорошо зарекомендовала себя на передовой. Упражнение включено в курс подготовки в учебных центрах для всех категорий военнослужащих.

Тактическая подготовка также сопровождается тренировками с БПЛА - инструкторы выполняют "сбросы" имитационных средств для максимального приближения условий обучения к боевым действиям.

Кроме этого, в программу БЗВП включена подготовка по оборудованию и маскировке позиций, а также использованию средств радиоэлектронной борьбы.

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