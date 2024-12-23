РФ использует в войне запасы техники советских времен, около 2600 танков имеет в резерве, - WSJ
Российская армия потеряла в войне против Украины более 11 тысяч боевых бронированных машин, включая около 3600 танков, что эквивалентно почти 15 годам российского производства танков на довоенном уровне. Сейчас, по данным аналитиков, Россия имеет около 2600 танков в резерве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечается, новые поставки танков на фронт - это в основном старые модели, извлеченные со складов, что истощает запасы и ухудшает общее качество российских вооруженных сил.
Издание пишет, что Россия изменила тактику ведения боевых действий, активизировала усилия по восстановлению старой техники и увеличила военные расходы.
Согласно оценкам большинства аналитиков, при нынешних темпах производства России хватит танков еще на два года.
Отмечается, что значительная часть запасов техники России, которая используется на фронте, датируется 1960-ми и 1970-ми годами и требует недель работы, чтобы стать пригодной к эксплуатации.
Кроме того, запчасти, которые Россия традиционно получала с Запада, такие как высокоточные компоненты и танковая оптика, стали недоступными.
Для того, чтобы обойти санкции, Россия начала закупать компоненты, такие как западные микросхемы и телекоммуникационное оборудование, через третьи страны.
Аналитик Международного института стратегических исследований оценил, что Россия сейчас производит новые и отремонтированные танки с такой же скоростью, с которой теряет их на поле боя - более 100 в месяц.
Ранее сообщалось, что в 2023 году российская киностудия "Мосфильм" передала армии РФ для войны против Украины бронетехнику 1950-х годов, которая хранилась на их складе.
Пожалуйста, подождите...
неіснує ніякої хитрох многоходовочка ліліпутіна - берегти 2600 танків для чогось...
Якщо танків немає на лінії фронту - значить їх НЕМАЄ в принципі.
колупання в носірозмірковування!
Крім того, запчастини, які Росія традиційно отримувала із Заходу, такі як високоточні компоненти та танкова оптика, стали недоступними",-
Сумнівна якась аналітика.
Нащо радянській техніці 50÷60річної давнини західні комплектуючі?
Коли мова йде про відновлення, а не модернізацію техніки.
"Рожеві поні" забули що таке "холодна війна"?
Це брехня, ця цифра заснована на даних сайту Attack On Europe: https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Attack On Europe: Documenting Russian Equipment Losses During The Russian Invasion Of Ukraine - Oryx
Але цей сайт фіксує тільки втрати, задукоментовані на фото і відео. Але всі втрати просто неможливо сфотографувати.