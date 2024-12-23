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Новости Война
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армия РФ (18042) россия (93011) танк (2198) война в Украине (1151)

РФ использует в войне запасы техники советских времен, около 2600 танков имеет в резерве, - WSJ

Росія має близько 2600 танків у резерві для війни проти України

Российская армия потеряла в войне против Украины более 11 тысяч боевых бронированных машин, включая около 3600 танков, что эквивалентно почти 15 годам российского производства танков на довоенном уровне. Сейчас, по данным аналитиков, Россия имеет около 2600 танков в резерве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, новые поставки танков на фронт - это в основном старые модели, извлеченные со складов, что истощает запасы и ухудшает общее качество российских вооруженных сил.

Издание пишет, что Россия изменила тактику ведения боевых действий, активизировала усилия по восстановлению старой техники и увеличила военные расходы.

Согласно оценкам большинства аналитиков, при нынешних темпах производства России хватит танков еще на два года.

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Отмечается, что значительная часть запасов техники России, которая используется на фронте, датируется 1960-ми и 1970-ми годами и требует недель работы, чтобы стать пригодной к эксплуатации.

Кроме того, запчасти, которые Россия традиционно получала с Запада, такие как высокоточные компоненты и танковая оптика, стали недоступными.

Для того, чтобы обойти санкции, Россия начала закупать компоненты, такие как западные микросхемы и телекоммуникационное оборудование, через третьи страны.

Аналитик Международного института стратегических исследований оценил, что Россия сейчас производит новые и отремонтированные танки с такой же скоростью, с которой теряет их на поле боя - более 100 в месяц.

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Ранее сообщалось, что в 2023 году российская киностудия "Мосфильм" передала армии РФ для войны против Украины бронетехнику 1950-х годов, которая хранилась на их складе.
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Топ комментарии
+14
В США теж є непогании запас - 6 тис Абрамсів - 31 які надали Украіні
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23.12.2024 18:13
+11
Ну на самокатах вони лізуть не від надлишку техніки...
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23.12.2024 18:08
+11
2600 танков всех типов в неизвестном состоянии. Если такие вещи нужно объяснять - их не нужно объяснять. Сначала с хранения снимались танки которые были исправны. Потом - те которые можно было быстро восстановить. Потом - которые вообще можно было восстановить. Несложно догадаться что то что осталось - восстановить или невозможно - или очень сложно и дорого. Это подтверждается спутниковыми снимками, даже на них можно различить что большинство танков на площадках хранения уже не имеют характерных внешних признаков танка.
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23.12.2024 18:10
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Правила форума Совет форумчан
2600 танків це на 2-3 тижні і закінчаться, зараз партнери передадуть 15 леопардів і буде паритет, можна воювати далі.
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23.12.2024 18:05 Ответить
2600 танков всех типов в неизвестном состоянии. Если такие вещи нужно объяснять - их не нужно объяснять. Сначала с хранения снимались танки которые были исправны. Потом - те которые можно было быстро восстановить. Потом - которые вообще можно было восстановить. Несложно догадаться что то что осталось - восстановить или невозможно - или очень сложно и дорого. Это подтверждается спутниковыми снимками, даже на них можно различить что большинство танков на площадках хранения уже не имеют характерных внешних признаков танка.
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23.12.2024 18:10 Ответить
шахназарову з мосфільму, що передав свої останні танки - стало обідно геть
неіснує ніякої хитрох многоходовочка ліліпутіна - берегти 2600 танків для чогось...
Якщо танків немає на лінії фронту - значить їх НЕМАЄ в принципі.
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23.12.2024 20:44 Ответить
Нові путєни все менше і менше нагадуют оригінал.
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23.12.2024 21:30 Ответить
"Російська армія втратила у війні проти України ... близько 3600 танків" Як сміє WSJ писати брехню? От "Українська "правда"" написала 9615 танків. Оце "правда"!
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23.12.2024 18:29 Ответить
із 16 баз зберігання на 10 вже не залишилося жодного танка - а на решті залишилися або древні Т-55/Т-62, або харківські Т-64 з якими у кацапів напряги з ремонтом бо нема запчастин, або те що взагалі неможливо відремонтувати
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23.12.2024 19:41 Ответить
З пташиного польоту (космічного апарату) та але в реаліях, що прапорщики зняли і пропили ніякий космічний апарат не покаже. Прийде купувати у пінгвіна в С. Корей.
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23.12.2024 19:41 Ответить
Ну на самокатах вони лізуть не від надлишку техніки...
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23.12.2024 18:08 Ответить
Розумніші стали. FPV-дрону різниці немає - танк або самокат. Тому краще 10 бійців на самокатах, ніж 10 бійців у БТРі.
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23.12.2024 18:19 Ответить
В США теж є непогании запас - 6 тис Абрамсів - 31 які надали Украіні
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23.12.2024 18:13 Ответить
не було стільки в запасі - Абрамс припинили випускати ще в 1994 році, а танковий завод Крайслер пустили під бульдозер бо в запасі на складі було >3000 нульових корпусів. З того часу маленький БТРЗ в Огайо начиняє ******** електронікою по 10 танків на місяць і за 30 років запаси тих корпусів вже закінчуються - Тайвань свої Абрамси 5 років чекав. А нам передали не нові танки, а зняті з озброєння і списані з Морської піхоти - морпіхи вже давно зрозуміли що з тих Абрамсів ніякого толку
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23.12.2024 19:55 Ответить
Так вони шеи захист зняли - наші підшаманили - кажуть в бою як *********** гвинтівка
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23.12.2024 20:06 Ответить
нічого там не знімали - на тих M1A1, що нам передали, прокладки керамічні, а уранові прокладки є тільки на М1А2
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23.12.2024 21:13 Ответить
Сьогодні по ТВ танкіст сказав шо танки передали ослаблені в захисті
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23.12.2024 21:19 Ответить
Допустим один танк это около 50 тонн, 2600 танков это же 130 тысяч тонн железа. Это ж этот металлолом потом ещё в Европу перевезти нужно будет
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23.12.2024 18:24 Ответить
але в світі загалом цього добра вистачає з надлишком. Вони не тільки відновлюють своє, вони скуповують все радянське де тільки можливо. Тому вся ця емпірична арифметика до сраки
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23.12.2024 18:29 Ответить
Ніхто крім КНДР та Ірану не продасть танк рашці, не мели прктні. Ні Африка ні близький Схід - це автоматичні санкції які перекреслять будь-яку вигоду
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23.12.2024 22:28 Ответить
Дуже, дуже глибокодумне колупання в носі розмірковування!
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23.12.2024 18:39 Ответить
"...що значна частина запасів техніки Росії, яка використовується на фронті, датується 1960-ми та 1970-ми роками й потребує тижнів роботи, щоб стати придатною до експлуатації.

Крім того, запчастини, які Росія традиційно отримувала із Заходу, такі як високоточні компоненти та танкова оптика, стали недоступними",-

Сумнівна якась аналітика.
Нащо радянській техніці 50÷60річної давнини західні комплектуючі?
Коли мова йде про відновлення, а не модернізацію техніки.
"Рожеві поні" забули що таке "холодна війна"?
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23.12.2024 18:45 Ответить
"Російська армія втратила у війні проти України понад 11 тисяч бойових броньованих машин, включаючи близько 3600 танків "

Це брехня, ця цифра заснована на даних сайту Attack On Europe: https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Attack On Europe: Documenting Russian Equipment Losses During The Russian Invasion Of Ukraine - Oryx
Але цей сайт фіксує тільки втрати, задукоментовані на фото і відео. Але всі втрати просто неможливо сфотографувати.
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23.12.2024 18:58 Ответить
Якщо це так, то краще призвати кацапам тих танкістів, які служили на цих танках, а це кацапи за 60 років. Снарядів на ці танки не дуже багато, бо вони не вироблялися з моменту виготовлення на танки -т-72 і якість їх слабенька. Якщо хто слідкує за подіями в світі, то кацапи закупили в якоїсь країни навіть т-34, бо танк є танк.
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23.12.2024 19:28 Ответить
Основной танк у них на вооружении - т72 в разных модификациях. И тем не менее, при подтвержденных остатках на площадках танков т-72 уже в 23 году в войсках начали появляться куда как более старые и примитивные т-62. Это может означать только одно - более старый танк был в лучшем состоянии и его было проще взять с хранения чем т-72. Сейчас ситуация еще сильнее ухудшилась.
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23.12.2024 20:30 Ответить
Якась мантра 3600 та 10000. Метода Устінова була в уніфікації танків. Катки,мотори,КПП взаємозамінні від старих 54,62 до новіших. В армії РФ ще з радянських часів встановлено золотоє сєчєніє для розгортання 1до 3. В першій лінії було 2600 танків, значить у резерві 8000 тис.Самоходів 152 - 800 штук в резерві 2600 (точні дані ВП до агресії). А легка броньована техніка існувала в пропорції один танк 2 БМП. Резерви БТТ ТА АРТИ вичерпуються швидкими темпами.
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23.12.2024 21:03 Ответить
В США более 7000 Томагавков и производство продолжается. Для окончательного решения сруцкого вопроса Украине надо 2000 ракет и 200 самолетов. Вопросы?
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24.12.2024 04:19 Ответить
 
 