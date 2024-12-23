Всегда работали для победы и помощи бойцам и Украине, но не всем главкомам нравится правда, - DeepState
Команда проекта DeepState заявила, что имеет железную репутацию и доверие среди общества, однако "не всем главкомам нравится правда".
Об этом говорится в сообщении DeepState в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что команда всегда работала и прилагала максимальные усилия для победы и помощи украинским бойцам и Украине. Именно поэтому имеет железную репутацию и ценнейшее доверие среди общества, а самое главное - среди военных.
"Поэтому имеем самую известную карту российско-украинской войны в Украине и мире.
Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда, и это обидно", - отметили в DeepState.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState.
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йогуртиголовкоми однаково корисні!
Цікаво, коли ЗЕленський заблокує Ютуб?
І що,її хтось спинив..?!
Только не смейтесь. Пошли на рождественско/новогодние каникулы
До каких пор ? Пока еще пол области где то не профукают под Убаюкивающий марахвон "прекрасная маркиза"