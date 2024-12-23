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боевые действия (3467) Безуглая (280) война в Украине (1151)

Всегда работали для победы и помощи бойцам и Украине, но не всем главкомам нравится правда, - DeepState

DeepState про тиск

Команда проекта DeepState заявила, что имеет железную репутацию и доверие среди общества, однако "не всем главкомам нравится правда".

Об этом говорится в сообщении DeepState в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что команда всегда работала и прилагала максимальные усилия для победы и помощи украинским бойцам и Украине. Именно поэтому имеет железную репутацию и ценнейшее доверие среди общества, а самое главное - среди военных.

"Поэтому имеем самую известную карту российско-украинской войны в Украине и мире.

Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда, и это обидно", - отметили в DeepState.

Читайте также: "Успеновский мешок" для ВСУ в Донецкой области: выйти смогли не все, - DeepState

Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState.

DeepState про тиск
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Топ комментарии
+22
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23.12.2024 19:35
+19
Офісу президента потрібні тільки позитивні новини. За будь яку ціну тільки позитив
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23.12.2024 19:27
+17
За телемарафону ми б вже мали бути на уралі
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23.12.2024 19:50
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Не всі йогурти головкоми однаково корисні!
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23.12.2024 19:18 Ответить
Бо не всі головкоми правильно користуються головою. Деякі нею тільки їдять.
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23.12.2024 19:21 Ответить
Не всі сирки однаково корисні
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23.12.2024 20:59 Ответить
Як там півшостий патякав- в нас вільна країна та демократична.
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23.12.2024 19:20 Ответить
Дія- аналог ;Госуслуг;, е-гривня- той самий ;цифровой рубль;...
Цікаво, коли ЗЕленський заблокує Ютуб?
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23.12.2024 19:20 Ответить
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23.12.2024 19:50 Ответить
Правда завжди подобається не всім.
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23.12.2024 19:21 Ответить
Звісно яка правда у безУмної ! Про свої перемоги, про вангергейт вона вже не скиглить. Лише "правду" про інших. Стерва вона й і в Африці стерва, тим більш у нашій Раді зєлєнскіх ідіотиків.
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23.12.2024 19:28 Ответить
кацапи також тими картами користуються - під час війни має бути не правда, а дезінформація ворога
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23.12.2024 20:01 Ответить
А скільки раз Безугла озвучувала те що не потрібно,і що шкодило ЗСУ..?!
І що,її хтось спинив..?!
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23.12.2024 20:25 Ответить
а хто перевіряв що Безумна меле - правду чи дезінформацію
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23.12.2024 21:16 Ответить
Правда про що? Там завжди тільки малюють стрілочки (переважно товсті) куди кацапи пруть і в першу чергу повідомляють яке чергове безлюдне село захопили, а про те скільки з них знищено і де були наші контратаки нічого немає. Таке враження що вони на кацапів працюють методично і цілеспрямовано знижуючи український бойовий дух. Як що б тільки довіряти їхнім всьопропало то кацапи вже в Берліні десь мали б бути так точно
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23.12.2024 20:02 Ответить
Офісу президента потрібні тільки позитивні новини. За будь яку ціну тільки позитив
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23.12.2024 19:27 Ответить
Складається враження, що ця команда суне свого носа скрізь, де треба і не треба.
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23.12.2024 19:30 Ответить
Та про те що в країні корупція теж журналістів просили не писати...)
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23.12.2024 20:26 Ответить
Здається тут справа не у Сирському. ОПісу треба зіштовхнути лобами когось. Як не ЄС, так взялись за ДіпСтейт. Ну а ворог для них завжди знайдеться. Той же Сирський, якого самі проштовхнули повз Залужного. Вони, ОПіс дЄрмака, у цьому майстри.
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23.12.2024 19:31 Ответить
Невже цього майту більше не буде? Сумно.
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23.12.2024 19:31 Ответить
Зєбіли, ви це заслужили.
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23.12.2024 19:32 Ответить
Вони-так. А решта?
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23.12.2024 19:51 Ответить
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23.12.2024 19:35 Ответить
Саме головне, що чотириразовому ухилянту це не подобається!!! І де на нього ТЦК і поліція?? Зассали...
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23.12.2024 19:42 Ответить
Діпстейт це харч для срачу диванних зрадоботів. Треба прикривати цю незрорзумілу контору. За Діпстейтом кацапи вже давно мали б бути десь під Львовом
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23.12.2024 19:43 Ответить
За телемарафону ми б вже мали бути на уралі
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23.12.2024 19:50 Ответить
Ви це хто? у вас реєстрація 23.12.2024
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23.12.2024 19:54 Ответить
Вау!Я в ступорі тихо в ліс іду
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23.12.2024 20:12 Ответить
а ти з 15-го таку дурню пишеш?
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23.12.2024 22:11 Ответить
Бутусов написав що Сирський не має стосунку до ситуації з DeepState , а вони якраз і звинувачують його , то виходить що DeepState наплював на свою " залізну репутацію " і зайнявся перекручуванням фактів ?
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23.12.2024 19:46 Ответить
Випускате Безуглу - нехаи розкаже - хто є ху
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23.12.2024 19:49 Ответить
Тепер будете працювати для перемоги на фронті, як всі.
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23.12.2024 19:52 Ответить
Ще цензор прикриють і настане тиша та красота. Про Донбас Лєщенко з кошовим будуть розказувати
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23.12.2024 19:54 Ответить
Tzeinform також не публікує новини вже 3 дні. І до них добралася зелена пліснява?
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23.12.2024 19:55 Ответить
Они отписались.
Только не смейтесь. Пошли на рождественско/новогодние каникулы
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23.12.2024 21:12 Ответить
Мальчіку-праздніку з 95 квартала не подобається правда?
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23.12.2024 20:30 Ответить
На нари біля параші ішака тупорилого!
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23.12.2024 21:02 Ответить
DeepState хоче конкурувати з Генштабом? Докладете максимальних зусиль для перемоги, якщо в повному складі підете на фронт.
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23.12.2024 21:41 Ответить
дай но посилання на карту бойових дій Зенштабу.
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23.12.2024 22:14 Ответить
Уті-путі. Яке прозріння. А колись вимагали не "розгойдувати човна" і вірити тільки президенту. Після "сповіді" полоненого, як не спрацювали фугаси на мостах у Крим та відбілювання влади у питанні здачі Півдня, відписався від їхнього ТГ.
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24.12.2024 00:01 Ответить
Ну и ?
До каких пор ? Пока еще пол области где то не профукают под Убаюкивающий марахвон "прекрасная маркиза"
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24.12.2024 01:05 Ответить
 
 