Всегда работали для победы и помощи бойцам и Украине, но не всем главкомам нравится правда, - DeepState

Команда проекта DeepState заявила, что имеет железную репутацию и доверие среди общества, однако "не всем главкомам нравится правда".

Об этом говорится в сообщении DeepState в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что команда всегда работала и прилагала максимальные усилия для победы и помощи украинским бойцам и Украине. Именно поэтому имеет железную репутацию и ценнейшее доверие среди общества, а самое главное - среди военных.

"Поэтому имеем самую известную карту российско-украинской войны в Украине и мире.

Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда, и это обидно", - отметили в DeepState.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState.