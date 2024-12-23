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Минобороны направит 2,1 млрд грн на улучшенное питание для военных в медучреждениях

Військовим на лікуванні змінять харчування

В 2025 году Министерство обороны направит 2,1 млрд грн на улучшенное питание для военных, которые восстанавливаются в гражданских медицинских учреждениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Рустам Умеров.

Отмечается, что ответственность за организацию питания во время лечения и реабилитации возложена на медицинские учреждения.

Также внедряется единая система оплаты для всех учреждений здравоохранения, что обеспечит прозрачность, упрощенный документооборот и быстрое финансирование. Оплата услуг будет осуществляться на основании представленных отчетов, что значительно облегчит работу медицинских учреждений.

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Эти изменения предусмотрены постановлением, разработанным Министерством обороны и поддержанным Кабинетом Министров Украины.

Цель реформы - обеспечить единый высокий стандарт питания для каждого раненого военнослужащего, независимо от места его лечения или реабилитации. Спасибо правительству за поддержку этой инициативы", - отметил Умеров.
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А може на такі кошти військовий у медзакладі зїсти тонну буряка?
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23.12.2024 20:46 Ответить
Я два тижні як з лікарні- харчування військових дійсно посилене.
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23.12.2024 21:26 Ответить
дай Бог!
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23.12.2024 21:27 Ответить
Знов покращене харчування!
Ще трохи - і буде просто Pretty High Kitchen, мля!
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23.12.2024 20:50 Ответить
Куда ще краще , мого знайомого призвали , так він каже на рахунок харчування що такого не їв дома як в армії . Від багатьох чув - голодний Український солдат то нонсенс , такого не може бути .
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23.12.2024 20:54 Ответить
И все забыли про чесного полковника Гриценко который умудрился уничтожить всю служббу тыла и в 2014 году пришлось все начинать с нуля а солдаты сами себе готовили еду.
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24.12.2024 06:36 Ответить
Цікаво, чим можна накормити солдата три рази на 150 грн. Знайомого кормили волонтери.
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24.12.2024 10:45 Ответить
Якийсь черговий схематоз! Годують наших героїв за рахунок місцевих громад. І народ їм готує, як рідним.
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23.12.2024 21:27 Ответить
Це правильно, що виділяють гроші на покращення харчування для військових у лікарнях. Вони заслуговують на найкраще після всього, що пережили. Головне, щоб ці кошти реально пішли на справу, а не загубилися десь у кишенях чиновників.
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24.12.2024 14:36 Ответить
 
 