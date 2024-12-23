Минобороны направит 2,1 млрд грн на улучшенное питание для военных в медучреждениях
В 2025 году Министерство обороны направит 2,1 млрд грн на улучшенное питание для военных, которые восстанавливаются в гражданских медицинских учреждениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Рустам Умеров.
Отмечается, что ответственность за организацию питания во время лечения и реабилитации возложена на медицинские учреждения.
Также внедряется единая система оплаты для всех учреждений здравоохранения, что обеспечит прозрачность, упрощенный документооборот и быстрое финансирование. Оплата услуг будет осуществляться на основании представленных отчетов, что значительно облегчит работу медицинских учреждений.
Эти изменения предусмотрены постановлением, разработанным Министерством обороны и поддержанным Кабинетом Министров Украины.
Цель реформы - обеспечить единый высокий стандарт питания для каждого раненого военнослужащего, независимо от места его лечения или реабилитации. Спасибо правительству за поддержку этой инициативы", - отметил Умеров.
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