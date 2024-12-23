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иностранец (484) военнослужащие (5997) Азов (769) война в Украине (1151)

Бригада "Азов" начала набор в свои ряды иностранцев: Современное оружие, качественная подготовка и мотивированное братство

12-я бригада специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" объявила о начале набора иностранных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" - одно из самых боеспособных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Уже более 10 лет мы противостоим России, сдерживая нашествие оккупантов на свободный, цивилизованный мир. Служба в "Азове" - это современные военные стандарты, профессионализм, а также побратимство и взаимоуважение. Бойцы со всего мира уже стали в наши ряды и стоят бок о бок с украинцами против агрессора", - сообщает пресс-служба бригады.

Смотрите также: Оккупанты на баги и самокатах атаковали позиции бойцов "Азова" и потерпели неудачу: уничтожено более 60 захватчиков. ВИДЕО

Заполнить анкету можно по ссылке - с добровольцем свяжутся и расскажут о дальнейших действиях.

"От нас - современное оружие, качественная подготовка и мотивированное братство. От тебя - желание служить в топовом подразделении украинской армии", - отметили в "Азове".

Азов
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Топ комментарии
+3
Величезний лайк, та повага Воїнам! Хай вас Бог береже!
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23.12.2024 21:24
+2
Колумбіиців набирати - в них там віина без кінця и краю - то наркодилерів ловлять - то іх біиці арміиців ганяють
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23.12.2024 20:54
+2
Бачив! - і були і є в нас в арміі - а звідки набирати?
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23.12.2024 21:05
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Колумбіиців набирати - в них там віина без кінця и краю - то наркодилерів ловлять - то іх біиці арміиців ганяють
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23.12.2024 20:54 Ответить
Бачив! - і були і є в нас в арміі - а звідки набирати?
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23.12.2024 21:05 Ответить
Ну - так - замирилися - але ж кока не поділася - можна з Мексики - там теж люди ******* постріляти і живуть не багато
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23.12.2024 21:16 Ответить
Величезний лайк, та повага Воїнам! Хай вас Бог береже!
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23.12.2024 21:24 Ответить
До тилу беруть? Завсклад, 63, комп, пробіжку 50 м, АК розберу...
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23.12.2024 21:35 Ответить
Бігти взад? Не зможу..
Тому стійкий боєць, не здатний до полону...
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23.12.2024 21:41 Ответить
Повесть "Внук доктора Борменталя"
Внук прочел записи деда и повторил опыт. Получился коммерсант Дружков. Он держит охранное бюро, а врач ему из собак делает людей охранников.
На вопрос "Зачем" Дружков отвечает "Работать не с кем"
Я о чем? О бригаде Азов. Они обращаются к иностранцам. Только и осталось побратимов из за границы искать.
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23.12.2024 23:39 Ответить
 
 