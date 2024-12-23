Бригада "Азов" начала набор в свои ряды иностранцев: Современное оружие, качественная подготовка и мотивированное братство

12-я бригада специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" объявила о начале набора иностранных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" - одно из самых боеспособных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Уже более 10 лет мы противостоим России, сдерживая нашествие оккупантов на свободный, цивилизованный мир. Служба в "Азове" - это современные военные стандарты, профессионализм, а также побратимство и взаимоуважение. Бойцы со всего мира уже стали в наши ряды и стоят бок о бок с украинцами против агрессора", - сообщает пресс-служба бригады.

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Заполнить анкету можно по ссылке - с добровольцем свяжутся и расскажут о дальнейших действиях.

"От нас - современное оружие, качественная подготовка и мотивированное братство. От тебя - желание служить в топовом подразделении украинской армии", - отметили в "Азове".