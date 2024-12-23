В нескольких областях Украины зафиксированы вражеские БпЛА, - Воздушные Силы
Вечером 23 декабря россияне атакуют Украину ударенными беспилотниками.
Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных БпЛА
- Донецкая, Запорожская области - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Обновление относительно движения БпЛА
- Несколько групп БпЛА в Харьковской области, курс - северо-западный и северо-восточный.
- БПЛА на севере Сумщины, курс северо-западный.
- БпЛА в Полтавской области, курс северо-западный.
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На кінець 2024 року РФ вийшла на можливість щоденно запускати до сотні "шахедів" і аналогічних дронів-"обманок" ледь не цілу добу. Вони кружляють над українськими містами тривалий час, намагаючись уразити заплановані об'єкти чи виснажити запаси зенітних ракет.
Зараз для збиття "шахедів" Україна передусім використовує військові гелікоптери, мобільні вогневі групи, озброєнні зенітними кулеметами і ПЗРК, а також ракетні комплекси і потужні системи РЕБ.
Однак використання дороговартісних і дефіцитних ракет проти відносно дешевих "шахедів", а тим більше "копійчаних" дронів-приманок - це не вихід. Необхідно знайти аналогічне "копійчане", але водночас ефективне рішення.
Заяви про появу в Україні бойового лазера станом на зараз залишаються лише заявами. Навіть якщо інформація про створення зразка такого озброєння є правдивою, мине чимало часу, поки вдасться запустити його серійне виробництво і використовувати в бойових умовах.
Тож, ще з початку 2023 року українські інженери і розробники почали говорити про найбільш перспективний варіант антишахедної зброї, а саме про квадрокоптери-перехоплювачі.
Коптер-перехоплювач повинен хоча б на 10-15% перевищувати швидкість "шахеда", тобто летіти 220-250 км/год.
По-друге, цей дрон повинен мати можливість проводити в повітрі тривалий час.
"Щоб пілот міг, грубо кажучи, підняти дрон в повітря і чекати "шахед" в певній точці на його траєкторії польоту", - каже розробник.
За оптимістичними прогнозами розробників, перехоплювачі "шахедів" мають бути у військах вже наступного року. Точніших термінів ніхто давати не береться.
Так само як і немає остаточної відповіді на питання, чи справді ця зброя дозволить Україні припинити щоденний "шахедний терор" Росії.
...але американці, на жаль, дане підприємство осередком тероризму не вважають (і так само "оригінал" десь в Ірані).
Щодо "оигіналу" в Есфахані (32°37'22.7"N 51°41'37.1"E), то він взагалі нікого не хвилює, навіть Ізраіль, бо не несе для них загрози.