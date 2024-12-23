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армия РФ (18042) ликвидация (3138) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (145) Курск (845)

Галицкие десантники ликвидировали шестерых оккупантов на Курщине: от одного россиянина остались только ноги

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады в Курской области во время вылета украинского дрона совершили четыре точных сброса, которые привели к ликвидации шестерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись, опубликованная в телеграм-канале бригады.

"Россияне просто залегли на открытой местности. Правда, как видно в начале видео, один боец из вражеской группы додумался убежать, однако бегать ему осталось недолго", - добавили в видео десантники.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Топ комментарии
+21
Ноги в руки і до кобздона.
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23.12.2024 21:02
+20
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23.12.2024 21:05
+14
Ноги залишилися? Ну тоді "на Берлін" - а куди ще йти?
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23.12.2024 21:03
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Ноги в руки і до кобздона.
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23.12.2024 21:02 Ответить
головне, щоб галоші не втратили по дорозі!!!
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23.12.2024 21:05 Ответить

А Ви в курсі, що новоприставленого в кальошах не впустять ані до раю, ані до пекла?
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23.12.2024 22:04 Ответить
на коцерт кабздона запустять - а перший ряд....
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23.12.2024 22:12 Ответить
Спершу тре' потрапити до пекла, а вже тоді - до кобздона. Але в пекло нє пущяют, бо там дуже спекотно, аж ґума горить. І смердить так, що аж лихим парфумам лячно.
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23.12.2024 22:25 Ответить
Ноги залишилися? Ну тоді "на Берлін" - а куди ще йти?
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23.12.2024 21:03 Ответить
Куди-куди? На Вашингтон!
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23.12.2024 21:09 Ответить
... туди ще ласти потрібні! А на ногах ластів немає!
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23.12.2024 21:21 Ответить
Зачєм єму ласти-у байца бил навєсной мотор,но он тоже атсєгнулся,как і ногі.
Как альтернатіва должни бить вьосла,но іх нє подвєзлі.
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23.12.2024 21:48 Ответить
Рускаму салдату морє па калєно! А ще може на сраматушкє прилетіти!
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23.12.2024 22:30 Ответить
Ногі всталі і пашлі..
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23.12.2024 21:03 Ответить
Ги-ги-ги ..в унісон з нашою піснею
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23.12.2024 21:04 Ответить
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23.12.2024 21:05 Ответить
ЛАЙК!
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23.12.2024 21:05 Ответить
Нет и не может быть никакой жалости к этим человекоподобным существам, они пришли на

украинскую землю, как собаки, поэтому, как собаки и должны подохнуть, под забором!
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23.12.2024 21:06 Ответить
Собаки в порівнянні з цими недолюдями, просто ангели Земні.
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23.12.2024 21:08 Ответить
Собак жалко. Кацапів НІ!
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24.12.2024 09:20 Ответить
+1.
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24.12.2024 10:35 Ответить
крапленіє шестеркі ліліпутіна откінутиє в отбой навсегда
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23.12.2024 21:09 Ответить
Розібрали на запчастини
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23.12.2024 21:10 Ответить
Мабуть вони вже були мертві,після першого розриву ні якого руху.
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23.12.2024 21:12 Ответить
Двіжуха
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23.12.2024 21:13 Ответить
Эта фейк!
Позировали для картины "Узкие на привале"...
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23.12.2024 21:14 Ответить
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23.12.2024 21:15 Ответить
Так быстро бежал квартиру на Печерске выбирать что аж ноги потерял
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23.12.2024 21:18 Ответить
Хєхє пішли ноги в пляс😂
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23.12.2024 21:18 Ответить
Тіло вже в "раю"!
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23.12.2024 21:19 Ответить
Без ніг...
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23.12.2024 21:21 Ответить
наче 6 1/2 видно...
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23.12.2024 21:30 Ответить
,,Грешно смеяться над больними людьми", хоча вони нелюди .
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23.12.2024 21:31 Ответить
На аэродроме Милерово весело

https://t.me/eRadarrua/33485
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23.12.2024 21:31 Ответить
від ЛБЗ трохт більше 100 км. Там вже давно посеред ЗПП повинно бути постійно дві великі вирви метрів по десять.
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23.12.2024 22:11 Ответить
А скажуть що націсти ріжуть людей на органи: ось, відрізали ноги в полоненого та будуть пришивати комусь іншому.
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23.12.2024 21:38 Ответить
Нет сегодня в мире более сильной армии, чем украинская, слава вам и бессмертие, вы -наша честь

и гордость!
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23.12.2024 21:40 Ответить
Meine Ehre heißt Treue!
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23.12.2024 21:52 Ответить
Выфсеврети !!! Эта пастанавачные кадры!!!
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23.12.2024 21:58 Ответить
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги...
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23.12.2024 22:01 Ответить
від одного росіянина лишилися самі ноги

- Прощавайте, мої ніжки! Бідолашні мої ноженята! Хто ж тепер узуватиме вас, любі? Напевно, вже не я!

(Льюїс Керролл, "Аліса в Країні Див")
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23.12.2024 22:09 Ответить
Лишились від козліка рожки до ножки.
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24.12.2024 04:19 Ответить
Насочькі гдє??
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24.12.2024 04:30 Ответить
Кацапы, не оставляйте ноги! Праздники на носу. Сварите холодец на Новый Год или на крайняк черным трансплантологам толкнете.
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24.12.2024 05:17 Ответить
полтора зємлєкопа ))
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24.12.2024 08:34 Ответить
Самі героїчні бригади, спецназівці, десантники були кинуті шмарклею на курщину, що привело до втрат та оголення Донбасу, враження , що шмаркля знищує патріотів України, а в цей же час українська вата, російська секта в Україні попіднімали голови , ущемляють українців і за них ніхто не може заступитись, бо всі воюють, а менти і СБУ хир знає чим займаються!
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24.12.2024 08:41 Ответить
РОЖКИ ДА НОЖКИ... !)
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24.12.2024 08:47 Ответить
Самі ноги наче цілі, а от дупу розірвало, підлікували радікуліт.
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24.12.2024 10:57 Ответить
В ногах правди ніт.
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24.12.2024 15:42 Ответить
 
 