Галицкие десантники ликвидировали шестерых оккупантов на Курщине: от одного россиянина остались только ноги
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады в Курской области во время вылета украинского дрона совершили четыре точных сброса, которые привели к ликвидации шестерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись, опубликованная в телеграм-канале бригады.
"Россияне просто залегли на открытой местности. Правда, как видно в начале видео, один боец из вражеской группы додумался убежать, однако бегать ему осталось недолго", - добавили в видео десантники.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+21 Огусто
показать весь комментарий23.12.2024 21:02
+20 ZoV KobZona
показать весь комментарий23.12.2024 21:05
+14 Luk Viktor
показать весь комментарий23.12.2024 21:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А Ви в курсі, що новоприставленого в кальошах не впустять ані до раю, ані до пекла?
Как альтернатіва должни бить вьосла,но іх нє подвєзлі.
украинскую землю, как собаки, поэтому, как собаки и должны подохнуть, под забором!
Позировали для картины "Узкие на привале"...
https://t.me/eRadarrua/33485
и гордость!
Видно руки, видно ноги, видно роги...
- Прощавайте, мої ніжки! Бідолашні мої ноженята! Хто ж тепер узуватиме вас, любі? Напевно, вже не я!
(Льюїс Керролл, "Аліса в Країні Див")