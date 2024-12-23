Галицкие десантники ликвидировали шестерых оккупантов на Курщине: от одного россиянина остались только ноги

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады в Курской области во время вылета украинского дрона совершили четыре точных сброса, которые привели к ликвидации шестерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись, опубликованная в телеграм-канале бригады.

"Россияне просто залегли на открытой местности. Правда, как видно в начале видео, один боец из вражеской группы додумался убежать, однако бегать ему осталось недолго", - добавили в видео десантники.

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