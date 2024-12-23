Чернигов – пример того, как власть уничтожает местное самоуправление давлением и преследованиями, - Черненко

Политические преследования и давление на местное самоуправление в Чернигове привели к тому, что центральная власть полностью потеряла электоральную поддержку в этом городе.

Так прокомментировал последствия отставки секретаря Черниговского горсовета, и.о. мэра Александра Ломако народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Чернигов стал уже хрестоматийным примером того, как центральная власть пытается уничтожить независимость местного самоуправления политическими методами: через давление и преследование. Черниговцы это оценили: по социологическим данным, почти 70% жителей Чернигова были довольны деятельностью бывшего и.о. городского головы Александра Ломако. Зато работу начальника городской военной администрации Чернигова Дмитрия Брижинского положительно оценили лишь 17% опрошенных, тогда как негативную оценку дали 68%. Социология свидетельствует об очевидном факте: власть потеряла электоральную поддержку в Чернигове, и этот процесс является необратимым", - заявил Черненко.

Эксперт напомнил, что политическое давление на город началось еще два года назад.

"Власть использовала подконтрольные суды для незаконного устранения избранного черниговцами мэра Владислава Атрошенко. Этот шаг сопровождался сфабрикованными обвинениями и имел целью подчинение независимой городской власти. Однако команда местного самоуправления выстояла и продолжила эффективно работать в городе. Власть пыталась парализовать работу городского совета через обыски, угрозы и блокирование решений. Когда эти методы не дали результата, представители власти заставили и.о. городского головы Александра Ломако подать в отставку, шантажируя его срывом бюджета, остановкой транспорта и отказом в финансировании жизненно важных проектов", - отметил Черненко.

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По его словам, после недавнего устранения Ломако с должности и.о. городского головы Чернигова новый секретарь не назначен, работа городского совета заблокирована.

"Теперь право руководить городом перешло к одному чиновнику, назначенному из центра, - руководителю городской военной администрации Дмитрию Брижинскому, которого общество не избирало. Фактически, черниговцы больше не руководят своим городом", - подчеркнул Черненко.

Он подчеркнул, что продолжение борьбы с местным самоуправлением в Чернигове свидетельствует о подготовке центральной власти к выборам.

"Нельзя игнорировать, что власть уже готовится к предстоящим выборам. Вместо сосредоточения на войне и поддержке фронта мы видим попытки уничтожения политических конкурентов руками правоохранительных органов и судов", - резюмировал эксперт.