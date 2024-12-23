Зеленский о разливе мазута в Черном море: Россия использует чрезвычайно старые судна - по 50 лет
Россия разрушает экологию Черного моря, пытаясь заработать побольше денег.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас все видят последствия катастрофы в Черном море - мазут, который загрязняет побережье. Россия использует чрезвычайно старые судна - по 50 лет, - использует все что угодно, чтобы только заработать деньги. Это угроза полномасштабная - и с точки зрения финансирования войны, и с точки зрения вреда для природы", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что ни одно море мира - будь то Черное море или Азовское, Балтийское, Северное море - ни одно море не заслуживает всего этого вреда от российского присутствия.
"Сейчас в Черном море мазут - это проблема самих людей, и Путин ничего не делает, его сейчас интересуют только его старые "арешники" и прочее безумие", - заявил президент.
И в очередной раз призвал мировое сообщество сделать все возможное, чтобы Россию как можно быстрее принудить к реальному миру и к ответственности за все содеянное. Я благодарю всех, кто нам в этом помогает.
Пожалуйста, подождите...
В море їм конструктивно дорога закрита, так як однокорпусні!!!
Суда типа «Волгонефть» - это большие однопалубные двухвинтовые наливные https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F суда смешанного плавания класса О-ПР по Российскому Речному Регистру (с высотой волны до 2 м с повторяемостью до 5%) с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном,
Конструкція морських танкерів передбачає не тільки подвійну обшивку а і окремі вантажні танки.....
Хвати отбеливать дебилов!
Затонули 2 судна "Волганефть 212 и Волганефть 239. Если вы это не оспариваете, откройте поисковик и почитайте что представляют собой суда этого типа.
і піаніст,і спеціаліст по танкерам...
А так бы могли по Днепру, Днестру и Тисе сырую нефть возить.
Нам не нужны речные танкеры.