Зеленский о разливе мазута в Черном море: Россия использует чрезвычайно старые судна - по 50 лет

Россия разрушает экологию Черного моря, пытаясь заработать побольше денег.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас все видят последствия катастрофы в Черном море - мазут, который загрязняет побережье. Россия использует чрезвычайно старые судна - по 50 лет, - использует все что угодно, чтобы только заработать деньги. Это угроза полномасштабная - и с точки зрения финансирования войны, и с точки зрения вреда для природы", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что ни одно море мира - будь то Черное море или Азовское, Балтийское, Северное море - ни одно море не заслуживает всего этого вреда от российского присутствия.

"Сейчас в Черном море мазут - это проблема самих людей, и Путин ничего не делает, его сейчас интересуют только его старые "арешники" и прочее безумие", - заявил президент.

И в очередной раз призвал мировое сообщество сделать все возможное, чтобы Россию как можно быстрее принудить к реальному миру и к ответственности за все содеянное. Я благодарю всех, кто нам в этом помогает.

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