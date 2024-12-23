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Зеленский (19042) экология (1577) Черное море (1436)

Зеленский о разливе мазута в Черном море: Россия использует чрезвычайно старые судна - по 50 лет

Володимир Зеленський

Россия разрушает экологию Черного моря, пытаясь заработать побольше денег.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас все видят последствия катастрофы в Черном море - мазут, который загрязняет побережье. Россия использует чрезвычайно старые судна - по 50 лет, - использует все что угодно, чтобы только заработать деньги. Это угроза полномасштабная - и с точки зрения финансирования войны, и с точки зрения вреда для природы", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что ни одно море мира - будь то Черное море или Азовское, Балтийское, Северное море - ни одно море не заслуживает всего этого вреда от российского присутствия.

"Сейчас в Черном море мазут - это проблема самих людей, и Путин ничего не делает, его сейчас интересуют только его старые "арешники" и прочее безумие", - заявил президент.

И в очередной раз призвал мировое сообщество сделать все возможное, чтобы Россию как можно быстрее принудить к реальному миру и к ответственности за все содеянное. Я благодарю всех, кто нам в этом помогает.

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Топ комментарии
+9
Наші багатії на відміну від рузьгих дбайливо ставляться до природи. От погляньте хоча б на карпатські ліси!
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23.12.2024 22:52
+5
Рашка випхала в море річкові судна - от і шторм іх розламав
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23.12.2024 22:50
+4
Та не старі, а посудини які повинні ходити по річках...
В море їм конструктивно дорога закрита, так як однокорпусні!!!
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23.12.2024 22:52
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Рашка випхала в море річкові судна - от і шторм іх розламав
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23.12.2024 22:50 Ответить
Та не старі, а посудини які повинні ходити по річках...
В море їм конструктивно дорога закрита, так як однокорпусні!!!
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23.12.2024 22:52 Ответить
Река - море. Они могут осуществлять каботажное плаванье. С волнением до 2 балов.
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23.12.2024 23:43 Ответить
Вы же военный эксперт от бога. Прекрасный политический аналитик. Но зачем, вам поручик, лезть в кораблестроение?
Суда типа «Волгонефть» - это большие однопалубные двухвинтовые наливные https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F суда смешанного плавания класса О-ПР по Российскому Речному Регистру (с высотой волны до 2 м с повторяемостью до 5%) с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном,
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24.12.2024 06:18 Ответить
Ці корита предназначені для експлуатації на річкаї, водосховщах і обмежено в прибережних морських районах і вимогам до морських танкерів не відповідають !
Конструкція морських танкерів передбачає не тільки подвійну обшивку а і окремі вантажні танки.....
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24.12.2024 10:01 Ответить
Наші багатії на відміну від рузьгих дбайливо ставляться до природи. От погляньте хоча б на карпатські ліси!
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23.12.2024 22:52 Ответить
Капітан очевидність, краще б мовчав
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23.12.2024 22:57 Ответить
О! Ішак в новому амплуа: "експерт" по посудинам. Відосіки перейшли в розширений формат.
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23.12.2024 23:02 Ответить
Краще б він був експертом-практиком по штурмовим діям.
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23.12.2024 23:06 Ответить
А шо, ******* решил перевозить нефть по морю в речных танкерах?! Ото *******!!!
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23.12.2024 23:09 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Судно смешанного плавания
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23.12.2024 23:47 Ответить
Не нада тут! В новостях именно речные суда везде.
Хвати отбеливать дебилов!
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24.12.2024 00:57 Ответить
Вам следует сменить источник новостей.
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24.12.2024 05:38 Ответить
Не позволяй душе лениться. Только не нужно мне верить. Более того, я запрещаю мне верить.
Затонули 2 судна "Волганефть 212 и Волганефть 239. Если вы это не оспариваете, откройте поисковик и почитайте что представляют собой суда этого типа.
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24.12.2024 06:03 Ответить
Wikipedia: "Танкеры «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C Волгонефть» - это суда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F смешанного плавания, предназначенные для эксплуатации на реках, водохранилищах и ограниченно в прибрежных морских районах." Еще вопросы есть?! Вопросов нет!
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24.12.2024 10:05 Ответить
Ограниченно в прибрежных морских районах означает, шо в шторм, даже по керченскому проливу ходить нельзя на этом судне. Можно как мышь, в штиль и солнечную погоду из одного порта шмыгнуть вдоль побережья в близлежащий.
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24.12.2024 10:09 Ответить
В штиль. Допускаются волны до 2 метров. А так, да вы полностью правы.
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24.12.2024 11:17 Ответить
Потужно!!!Володя був на все гаразд;
і піаніст,і спеціаліст по танкерам...
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24.12.2024 04:08 Ответить
Да,да.
А так бы могли по Днепру, Днестру и Тисе сырую нефть возить.
Нам не нужны речные танкеры.
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24.12.2024 06:06 Ответить
Крім віку посудин з промови лідора і процитувати більше нічого…
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24.12.2024 10:15 Ответить
 
 