Зеленский на Ставке: число убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, провел заседание Ставки Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, во время Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что есть риски отправки дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи.

Зеленский подчеркнул, что на каждое такое действие будет ответ Украины.

Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек. И важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь, - отметил он.

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Ситуация в Сирии

Кроме того, на Ставке проработали работу с Сирией после падения режима диктатора Башара Асада и его бегства.

Докладывали сегодня разведки - Служба внешней разведки и ГУР, - министры обороны и иностранных дел Украины. Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что "принципиально для безопасности народа Сирии и в целом региона убрать любое российское присутствие из Сирии".

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"Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все необходимые для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставкам продовольствия", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина готова работать с представителями сирийского народа для исправления ошибок режима Асада, в частности, в отношении Украины и всей Европы.