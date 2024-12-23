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Зеленский (19042) КНДР (1098) Сирия (3119) Курск (845) Ставка (110) война в Украине (1151)

Зеленский на Ставке: число убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек

Зеленський 23 грудня провів Ставку щодо фронту та ситуацію в Сирії

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, провел заседание Ставки Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, во время Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что есть риски отправки дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи.

Зеленский подчеркнул, что на каждое такое действие будет ответ Украины.

Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек. И важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь, - отметил он.

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Ситуация в Сирии

Кроме того, на Ставке проработали работу с Сирией после падения режима диктатора Башара Асада и его бегства.

Докладывали сегодня разведки - Служба внешней разведки и ГУР, - министры обороны и иностранных дел Украины. Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что "принципиально для безопасности народа Сирии и в целом региона убрать любое российское присутствие из Сирии".

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"Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все необходимые для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставкам продовольствия", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина готова работать с представителями сирийского народа для исправления ошибок режима Асада, в частности, в отношении Украины и всей Европы.
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Топ комментарии
+7
А Україну у продовольчій безпеці воно підтримати небажає?
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23.12.2024 18:14
+7
Сірія турбує потужного!
Своїх п'ять копійок завжди вставить, де якийсь позитивний результат.
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23.12.2024 18:26
+7
Подав голос чотирижди ухилянт, жодного разу не одягавший реальні військові берці і не споживав солдатську кашу. Яка користь від керівництва ним Ставкою? Зачитали те, що дали військові кореспонденти?
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23.12.2024 18:27
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А Україну у продовольчій безпеці воно підтримати небажає?
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23.12.2024 18:14 Ответить
Особисте кладовище Херпiду поповнюэться. Шкода, що i наших там багато...
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23.12.2024 18:19 Ответить
своїх ми бережемо
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23.12.2024 18:53 Ответить
На пів - ставки працює бухгалтером і на дому шиє
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23.12.2024 18:19 Ответить
і пізд.ть як дише
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23.12.2024 21:42 Ответить
Хутину Скучно, движуха
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23.12.2024 18:20 Ответить
Рашею править ідіот та вбивця, а Трамп хоче йому руку потиснути. Позор ‼️
‼️
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23.12.2024 18:22 Ответить
На їх місці повинні були бути кацапи. Але хтось дуже розумний вирішив атакувати Курськ.
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23.12.2024 18:23 Ответить
"за рубежем"? що за "рубєж"?
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23.12.2024 18:40 Ответить
Ну то в них так за перебриком, на болотах називають кордон......
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23.12.2024 18:50 Ответить
Тобто це українці друг друга перестріляли, а не ***** ? Про нього в тебе-ані слова.
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23.12.2024 18:49 Ответить
Якби це зе. йло не зруйнувало все, що зробив для захисту України Петро Олексійович, то і ***** сиділо б на параші і не відсвічувало, як це і було до 2019.
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24.12.2024 14:27 Ответить
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23.12.2024 19:06 Ответить
Сірія турбує потужного!
Своїх п'ять копійок завжди вставить, де якийсь позитивний результат.
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23.12.2024 18:26 Ответить
Подав голос чотирижди ухилянт, жодного разу не одягавший реальні військові берці і не споживав солдатську кашу. Яка користь від керівництва ним Ставкою? Зачитали те, що дали військові кореспонденти?
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23.12.2024 18:27 Ответить
Так для цього ставку збирають, щоб корейців порахувати. Ліпше про своїх думайте, да в військові справи не лізти
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23.12.2024 18:28 Ответить
О народе Сирии думаете...
Ипать тебя на пианине...
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23.12.2024 18:31 Ответить
Відірвати би вам Федорович макітру.
Та нacрaти в стравохід.
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23.12.2024 20:01 Ответить
за што?...
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23.12.2024 21:06 Ответить
Жарт такий. Рівноцінний вашого.
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23.12.2024 21:30 Ответить
Стільки набоїв та дронів немає, щоб забезпечити таку кількість уражених. ***** конашенков якийсь
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23.12.2024 18:36 Ответить
Якиж ви підара...и - скіки тобі, зеленский, потрібно знищити українців, - вбитими, пораненеми, отією меньшістю, шоб ти шакал, міг застрелитись.
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23.12.2024 18:42 Ответить
****** зелена підарасіна, а що ти, ублюдок, зробило із творожним для мінімізації наших втрат?!
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23.12.2024 18:43 Ответить
А на що ставив - червоне, чорне чи зеро?
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23.12.2024 18:43 Ответить
А Донеччина "не на часі"? Чи там все добре: "стабільно" і "під контролем"?
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23.12.2024 18:47 Ответить
шо тільки цей татаров витворяє! то кадир овців мочив як свиней, тепер чучхейців - як скажених собак!
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23.12.2024 18:47 Ответить
Йде слідами *****. Той з Сирією погрався. Тепер цей хоче.
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23.12.2024 18:50 Ответить
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23.12.2024 18:55 Ответить
Кім ще відправить. Яка йому різниця 3 тис. втрат чи 30
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23.12.2024 19:03 Ответить
Обговорили все на світі крім ситуації на донбасі
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23.12.2024 19:13 Ответить
"Не всім главкомам подобається правда": Deep State заявляє про тиск.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/23/7490422/
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23.12.2024 19:18 Ответить
Чергову розвагу для лохів придумали. Кожен день повідомляти про кількість загиблих корейців.
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23.12.2024 19:25 Ответить
Корейців удвох рахували? А скільки населених пунктів щодня захоплює агресор сирський не доповідав? Чи воно найвеличнішому й нафіг не нать?
І що ,заради цих питань збирали Ставку?
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23.12.2024 19:45 Ответить
Наш лідор навіть рахувати не навчився. Сам розповідав що приїхало 1200 вузькоглазих, а вже вбили і поранили 3000???
Якщо так у нас рахують всі втрати ворога, тоді зрозуміло чому ми програємо війну. Ну і фактор безграмотного та брехливого лідора ********** ніхто не знімав.
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23.12.2024 19:48 Ответить
Він їх що, особисто рахував? І як це у нього на все вистачає часу!?.
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23.12.2024 20:01 Ответить
Кулі, на часі...
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23.12.2024 20:09 Ответить
а скільки з них ліквідовано безпосередньо татаровим? чи він виключно по кадирівцям?
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24.12.2024 08:34 Ответить
 
 