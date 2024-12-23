Зеленский на Ставке: число убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, провел заседание Ставки Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, во время Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что есть риски отправки дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи.
Зеленский подчеркнул, что на каждое такое действие будет ответ Украины.
Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек. И важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь, - отметил он.
Ситуация в Сирии
Кроме того, на Ставке проработали работу с Сирией после падения режима диктатора Башара Асада и его бегства.
Докладывали сегодня разведки - Служба внешней разведки и ГУР, - министры обороны и иностранных дел Украины. Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что "принципиально для безопасности народа Сирии и в целом региона убрать любое российское присутствие из Сирии".
"Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все необходимые для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставкам продовольствия", - добавил президент.
Зеленский отметил, что Украина готова работать с представителями сирийского народа для исправления ошибок режима Асада, в частности, в отношении Украины и всей Европы.
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Своїх п'ять копійок завжди вставить, де якийсь позитивний результат.
Ипать тебя на пианине...
Та нacрaти в стравохід.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/23/7490422/
І що ,заради цих питань збирали Ставку?
Якщо так у нас рахують всі втрати ворога, тоді зрозуміло чому ми програємо війну. Ну і фактор безграмотного та брехливого лідора ********** ніхто не знімав.