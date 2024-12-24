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Россияне обстреляли Сумщину 18 раз в течение дня, под огнем оказались 6 громад

Обстріл Сумщини 23 грудня

23 декабря россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Хутор-Михайловская громада: произошла атака FPV-дронов (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг бил из РСЗО (24 взрывов), артиллерии (6 взрывов), минометов (9 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Хотинская громада: нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (9 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Путивльская громада: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).

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