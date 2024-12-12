Оккупанты дважды атаковали беспилотниками Сумскую тергромаду: Ранен мужчина, повреждены дома и авто. ФОТОрепортаж
Сегодня, 12 декабря, один из старостатов Сумской городской территориальной громады дважды атаковали вражеские БпЛА.
Об этом сообщили в Сумском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
"Населенный пункт одного из старостатов Сумской ГТГ утром и в полдень атаковали вражеские БпЛА. Известно об одном раненом, а также повреждениях на двух подворьях домов (окон и кровель) и хозяйственных построек, легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают староста и соответствующие службы громады. Владельцам поврежденных помещений предоставлены материалы для аварийного устранения повреждений.
Также сообщается, что газо- и электроснабжение не пострадали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль