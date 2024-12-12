Оккупанты дважды атаковали беспилотниками Сумскую тергромаду: Ранен мужчина, повреждены дома и авто. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 декабря, один из старостатов Сумской городской территориальной громады дважды атаковали вражеские БпЛА.

Об этом сообщили в Сумском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Населенный пункт одного из старостатов Сумской ГТГ утром и в полдень атаковали вражеские БпЛА. Известно об одном раненом, а также повреждениях на двух подворьях домов (окон и кровель) и хозяйственных построек, легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия работают староста и соответствующие службы громады. Владельцам поврежденных помещений предоставлены материалы для аварийного устранения повреждений.

Также сообщается, что газо- и электроснабжение не пострадали.









