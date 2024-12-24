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Пентагон (1414) ракеты (3470) США (24834)

США наращивают производство ракет, часть из которых достанется Украине

Williams International

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Williams International на сумму 253,7 миллиона долларов. Средства будут направлены на увеличение производства ракет, включая те, что используются в рамках военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Пентагона.

В сообщении указывается, что новый контракт предоставит компании Williams International возможность расширить производственные мощности по выпуску газотурбинных двигателей. Это необходимо для увеличения выпуска оружия:

  • противокорабельных ракет Харпун;
  • ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM;
  • противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM;
  • крылатых ракет Tomahawk и других видов высокоточного ударного вооружения.

Для реализации контракта используют средства, предусмотренные Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Украине на 2024 год.

Сообщается, что новое соглашение является частью из пяти наград, выданных офисом программы DPAP с начала 2025 финансового года на общую сумму 290,8 миллиона долларов.

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Якщо путін не погодиться на мир, як перемогти росію: 1) Потрібно вплинути на Китай і Індію, щоб вони перестали купувати нафту у росії. Потрібно пригрозити Китаю і Індії , що вони втратять західні ринки. Росія , якщо втратить нафтові прибутки, залишиться зовсім без грошей. Україна може знищити безпілотниками нафтові порти росії, через які вона експортує нафту. 2) Америка повинна допомогти Україні почати виробляти свої ракети. Україна повинна знищити українськими ракетами російські воєнні заводи, воєнні склади, літаки, кораблі. 3) Потрібно підсилити українську армію, відкрити ленд ліз для України, зробити українську армію сильнішою за російську. Щоб в української армії біло більше танків, артилерії, літаків, ***********, ніж в російській. 4) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення президента Зеленського! І хай вони розміщують там свої військові бази. Вони не будуть приймати участь в бойових діях. Вони будуть виконувати логістичні роботи, ППО, охорона військових об'єктів, розмінування, прикордонники. Можна буде 100 000 українських солдат, що охороняють кордон з Білоруссю і придністров'ям, перекинути на фронт. 5) Фінансування російської опозиції. Російська опозиція вся виїхала з росії. Їй потрібно надати фінансування, щоб вона здійснювала анти-пропаганду на територію росії. Через теле-канали, сайти, ютуб, телеграм, мобільні додатки. Налаштовувати росіян проти путіна і проти війни. Путін виділяє 2 млрд доларів на рік на пропаганду, потрібно витрачати стільки ж на антипропаганду. Путін 25 років зомбує росіян проти європи і проти сша. А якщо він в якийсь момент роздасть зомбованим росіянам автомати і скаже «йдіть на європу!»? європа не повинна так спокійно спостерігати за тим, як путін зомбує росіян проти неї!
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24.12.2024 06:51 Ответить
Фантазер - я тебе називала особливо, що стосується китаю.
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24.12.2024 06:55 Ответить
Не.. он стратег! Только не спрашивайте, как все предложенное реализовать, ибо это уже тактика...
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24.12.2024 09:20 Ответить
254/1 - це десь 254 ракети? Уявляю, скільки нам дістанеться.
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24.12.2024 06:57 Ответить
Експериментальна https://gordonua.com/news/military-actions/putin-zajavil-chto-rf-ispytala-eksperimentalnuju-raketu-oreshnik-udariv-po-dnepru-1725135.html балістична ракета "Орєшнік", яку країна-агресор запустила по Дніпру 21 листопада, не є новою розробкою російських окупантів
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24.12.2024 08:38 Ответить
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24.12.2024 08:55 Ответить
Та уточніть же, що згаданий названий тут "Закон про додаткові асигнування на потреби безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та в Україні на 2024 рік" - є тим самим Законом, який протиснув Джо Байден через Палату Конгресу в квітні цього року попри супротив Трампаі його карликової шістки Джонсона!
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24.12.2024 09:23 Ответить
Раз відомо, хто та чому блокував, то які відповіді на більш прості питання:
- чому "згоріло" 1.7млрд PDA допомоги в 2022
- чому ціни були завищені на 8.3млрд в 2022-2023 роках
- чому USAI на 2/3 в роботі
- чому PDA 2022-2024 не був використаний до дати дедлайну 1 жовтня 2024
1.7млрд згоріло + 8.3млрд завищення + 5.4млрд 2024 = 15.4млрд, 46% недопоставки
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24.12.2024 11:33 Ответить
 
 