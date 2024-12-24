США наращивают производство ракет, часть из которых достанется Украине

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Williams International на сумму 253,7 миллиона долларов. Средства будут направлены на увеличение производства ракет, включая те, что используются в рамках военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Пентагона.

В сообщении указывается, что новый контракт предоставит компании Williams International возможность расширить производственные мощности по выпуску газотурбинных двигателей. Это необходимо для увеличения выпуска оружия:

противокорабельных ракет Харпун;

ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM;

противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM;

крылатых ракет Tomahawk и других видов высокоточного ударного вооружения.

Для реализации контракта используют средства, предусмотренные Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Украине на 2024 год.

Сообщается, что новое соглашение является частью из пяти наград, выданных офисом программы DPAP с начала 2025 финансового года на общую сумму 290,8 миллиона долларов.

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