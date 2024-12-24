Украина разрабатывает новую ракету "Трембіта", которая долетит до Москвы, - The Economist
Украина продолжает развивать ракетную промышленность, несмотря на неопределенность с дальнейшей военной помощью от союзников. Реализация украинской ракетной программы предусматривает появление ракеты "Трембита" с дальностью 200 км.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.
Что известно о развитии ракетной программы?
Отмечается, что "Трембіта", которая летит со скоростью 400 км/ч с дальностью 200 км, - один из нескольких ракетных проектов, которые, как надеются в Украине, будут способствовать возрождению отечественной промышленности.
Двигатель ракеты "Трембіта" является современной версией импульсного реактивного двигателя, стоимость которого составляет 200 долларов. Оригинально этот двигатель использовался в немецкой бомбе V-1 в 1944 году.
Однако для достижения Москвы в Украине разрабатывается более мощная модель. Серийное производство запланировано на период после окончательных полевых испытаний.
Но Украине все еще нужно время, которого может не хватить. Высокопоставленный сотрудник Службы безопасности отметил, что нужно, как минимум, год до производства ракет в количестве, диапазоне и возможностях, которые могли бы серьезно угрожать России.
Еще одна сложность - финансы. Правительство поддерживает производство любой ракеты, которая показала, что может летать. Частным производителям предлагается прибыль в 25%, что и производителям беспилотников.
Другие ракетные проекты Украины
Economist пишет, что к полетам уже готовы около пяти новых ракетных и беспилотных систем, а также еще десяток меньших проектов. Самые известные из них - ракета "Нептун", адаптированная из противокорабельного оружия и потопившая российский флагман "Москва" в 2022 году, и тактическая баллистическая ракета "Грім-2" (или "Сапсан").
Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил, что 2025 год станет "годом украинской крылатой ракеты".
Секретное производство
По словам источника издания, новое партнерство с западными союзниками - лучший способ масштабирования производства. Но не каждая страна охотно делится своим опытом и компетенцией, оборудованием и связанными с производством рисками.
Издание отмечает, что производство ракет во время войны вывело ракетостроение на новый уровень - подземный. Часть производства перенесли в защищенные бункеры, а компоненты изготавливаются на сотнях скрытых объектов.
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Москва мовчки робить кілька ракет і запускає.
...здіти.