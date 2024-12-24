Украина разрабатывает новую ракету "Трембіта", которая долетит до Москвы, - The Economist

Украина продолжает развивать ракетную промышленность, несмотря на неопределенность с дальнейшей военной помощью от союзников. Реализация украинской ракетной программы предусматривает появление ракеты "Трембита" с дальностью 200 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Что известно о развитии ракетной программы?

Отмечается, что "Трембіта", которая летит со скоростью 400 км/ч с дальностью 200 км, - один из нескольких ракетных проектов, которые, как надеются в Украине, будут способствовать возрождению отечественной промышленности.

Двигатель ракеты "Трембіта" является современной версией импульсного реактивного двигателя, стоимость которого составляет 200 долларов. Оригинально этот двигатель использовался в немецкой бомбе V-1 в 1944 году.

Однако для достижения Москвы в Украине разрабатывается более мощная модель. Серийное производство запланировано на период после окончательных полевых испытаний.

Читайте также: После удара РФ по Днепру: Франция хочет создать баллистическую ракету дальностью в 1 тыс. км, - СМИ

Но Украине все еще нужно время, которого может не хватить. Высокопоставленный сотрудник Службы безопасности отметил, что нужно, как минимум, год до производства ракет в количестве, диапазоне и возможностях, которые могли бы серьезно угрожать России.

Еще одна сложность - финансы. Правительство поддерживает производство любой ракеты, которая показала, что может летать. Частным производителям предлагается прибыль в 25%, что и производителям беспилотников.

Другие ракетные проекты Украины

Economist пишет, что к полетам уже готовы около пяти новых ракетных и беспилотных систем, а также еще десяток меньших проектов. Самые известные из них - ракета "Нептун", адаптированная из противокорабельного оружия и потопившая российский флагман "Москва" в 2022 году, и тактическая баллистическая ракета "Грім-2" (или "Сапсан").

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил, что 2025 год станет "годом украинской крылатой ракеты".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия наращивает производство твердотопливных двигателей для ракет, - IISS. СПУТНИКОВЬІЕ ФОТО

Секретное производство

По словам источника издания, новое партнерство с западными союзниками - лучший способ масштабирования производства. Но не каждая страна охотно делится своим опытом и компетенцией, оборудованием и связанными с производством рисками.

Издание отмечает, что производство ракет во время войны вывело ракетостроение на новый уровень - подземный. Часть производства перенесли в защищенные бункеры, а компоненты изготавливаются на сотнях скрытых объектов.

Читайте также: Украина создаст еще 3 совместных предприятия с западными производителями оружия, - Свириденко