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Украина разрабатывает новую ракету "Трембіта", которая долетит до Москвы, - The Economist

Українська ракета Трембіта

Украина продолжает развивать ракетную промышленность, несмотря на неопределенность с дальнейшей военной помощью от союзников. Реализация украинской ракетной программы предусматривает появление ракеты "Трембита" с дальностью 200 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Что известно о развитии ракетной программы?

Отмечается, что "Трембіта", которая летит со скоростью 400 км/ч с дальностью 200 км, - один из нескольких ракетных проектов, которые, как надеются в Украине, будут способствовать возрождению отечественной промышленности.

Двигатель ракеты "Трембіта" является современной версией импульсного реактивного двигателя, стоимость которого составляет 200 долларов. Оригинально этот двигатель использовался в немецкой бомбе V-1 в 1944 году.

Однако для достижения Москвы в Украине разрабатывается более мощная модель. Серийное производство запланировано на период после окончательных полевых испытаний.

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Но Украине все еще нужно время, которого может не хватить. Высокопоставленный сотрудник Службы безопасности отметил, что нужно, как минимум, год до производства ракет в количестве, диапазоне и возможностях, которые могли бы серьезно угрожать России.

Еще одна сложность - финансы. Правительство поддерживает производство любой ракеты, которая показала, что может летать. Частным производителям предлагается прибыль в 25%, что и производителям беспилотников.

Другие ракетные проекты Украины

Economist пишет, что к полетам уже готовы около пяти новых ракетных и беспилотных систем, а также еще десяток меньших проектов. Самые известные из них - ракета "Нептун", адаптированная из противокорабельного оружия и потопившая российский флагман "Москва" в 2022 году, и тактическая баллистическая ракета "Грім-2" (или "Сапсан").

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил, что 2025 год станет "годом украинской крылатой ракеты".

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Секретное производство

По словам источника издания, новое партнерство с западными союзниками - лучший способ масштабирования производства. Но не каждая страна охотно делится своим опытом и компетенцией, оборудованием и связанными с производством рисками.

Издание отмечает, что производство ракет во время войны вывело ракетостроение на новый уровень - подземный. Часть производства перенесли в защищенные бункеры, а компоненты изготавливаются на сотнях скрытых объектов.

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Топ комментарии
+31
враховуючи те, що зелена шваль не спромоглася виробити примітивні міни, які просто вилітають зі ствола, маю сумнів, що вони можуть розробити бодай щось, що летить бодай кудись...
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23.12.2024 23:54
+26
Там спочатку мільони дронів, мільярди дерев, захищені реєстри. Нептун при Порошенко був зроблений і досі нема. А тут навіть не випробували.
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23.12.2024 23:53
+25
А паляниця на яку відстань летить? Чи вона вже не актуальна? Чи вона була тільки на словах, як і все в зелених п*здаболів.
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24.12.2024 00:03
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Кількість на папері вражає потужністю.
Москва мовчки робить кілька ракет і запускає.
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24.12.2024 10:14 Ответить
Коментатори знову все обі*рали. Ну що за люди.
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24.12.2024 11:00 Ответить
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24.12.2024 12:50 Ответить
Зеленскій регулярно зачитує про появу нових і нових українських озброєнь. А де вони???
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24.12.2024 12:32 Ответить
В інформаційному просторі.
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24.12.2024 17:46 Ответить
В пластмасових макетах. То все піар проекти для лохів.
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24.12.2024 18:15 Ответить
Те, що ракета "Трембіта" летить це звичайно добре, але влучність також повинна бути )
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24.12.2024 17:56 Ответить
Навчились у Зє-здуна.
...здіти.
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24.12.2024 20:40 Ответить
Трембіта - це ВОЛОНТЕРСЬКА ракета. Держава до її розробки не доложила нічого.
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25.12.2024 15:48 Ответить
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