После удара РФ по Днепру: Франция хочет создать баллистическую ракету дальностью в 1 тыс. км, - СМИ

Во Франции рассматривают возможность создания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования для поражения целей на расстоянии в 1000 километров.

Об этом пишет издание Challenges со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, о соответствующем решении заговорили после того, как Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности по Днепру.

Сейчас речь идет об обсуждении проекта между командованием французских Вооруженных сил и генеральным директоратом вооружения.

Предварительные характеристики ракеты следующие: наземная пусковая, активное маневрирование на терминальном участке перед поражением цели и способность прорыва противоракетной обороны.

Издание пишет, что пока оборонное ведомство Франции ищет бюджет для запуска этого проекта.

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Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

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