РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6493 посетителя онлайн
Новости
2 764 17

После удара РФ по Днепру: Франция хочет создать баллистическую ракету дальностью в 1 тыс. км, - СМИ

Франція може виготовити нову ракету

Во Франции рассматривают возможность создания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования для поражения целей на расстоянии в 1000 километров.

Об этом пишет издание Challenges со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, о соответствующем решении заговорили после того, как Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности по Днепру.

Сейчас речь идет об обсуждении проекта между командованием французских Вооруженных сил и генеральным директоратом вооружения.

Предварительные характеристики ракеты следующие: наземная пусковая, активное маневрирование на терминальном участке перед поражением цели и способность прорыва противоракетной обороны.

Издание пишет, что пока оборонное ведомство Франции ищет бюджет для запуска этого проекта.

Читайте также: Применение баллистической ракеты против Украины является запугиванием, мы не должны преклоняться перед Путиным, - глава МИД Чехии Липавский

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Читайте также: Пентагон об "Орешнике": Экспериментальная баллистическая ракета создана на основе модели РС-26 "Рубеж"

Автор: 

производство (461) ракеты (3566) Франция (3500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
і предати її Україні.
показать весь комментарий
27.11.2024 19:36
+3
Старий анекдот.

Він так хотів, як я бажала...

Років 10 ще зачекайте..ждуни..
показать весь комментарий
27.11.2024 19:38
+3
Французам варто поквапитись і збільшити дальність до 3000 км.
показать весь комментарий
27.11.2024 19:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1 тис мало.
показать весь комментарий
27.11.2024 19:19 Ответить
Щоб дістати до Москви цю ракету потрібно буде розмістити на східному кордоні Польщі. А інакше ця розробка не має жодного сенсу.
показать весь комментарий
27.11.2024 19:29 Ответить
дальність може бути суттєво зменшеною для дезінформації. а там хто зна...
показать весь комментарий
27.11.2024 19:37 Ответить
Вони мають МБР а ось ракети на середню дальність в них ніту
показать весь комментарий
28.11.2024 03:04 Ответить
Півень клюнув. А якже партнери? Зараз почнуть розповідати про обмеження на виробництво таких ракет
показать весь комментарий
27.11.2024 19:20 Ответить
Обмеження для експорту.
показать весь комментарий
27.11.2024 19:31 Ответить
Прапор ім в руки
показать весь комментарий
27.11.2024 19:24 Ответить
В кацапів було таких декілька ракет і одну вони використали, щоб залякати світ. А у розвинених країнах, таких як США, Великобританія, Франція, Німеччина з'явиться сотні таких ракет. Начинка, комплектуючі, інженерна думка на таку ракеті з'явилася у Дніпрі, по якому кацапи і вдарили фактично нашою ракетою.
показать весь комментарий
27.11.2024 19:30 Ответить
і предати її Україні.
показать весь комментарий
27.11.2024 19:36 Ответить
Старий анекдот.

Він так хотів, як я бажала...

Років 10 ще зачекайте..ждуни..
показать весь комментарий
27.11.2024 19:38 Ответить
Французам варто поквапитись і збільшити дальність до 3000 км.
показать весь комментарий
27.11.2024 19:39 Ответить
Боже! У цього, так званого, нато нічого нема! Як там якийсь ка..ап казав, що нато треба збирати ,,манатки".... Мабуть навіть моск..ня не гадала, що збирати нема чого! Нема ,, манаток"! Нема!
показать весь комментарий
27.11.2024 19:43 Ответить
Нема манаток, немає у НАТИ нічого, тільки цього НАТИ кацапи бояться, як чорт ладана. Скулять і погрожують щось із боліт, але так звідти і не виходять. НАТО - то сила, мир і стабільність.
показать весь комментарий
27.11.2024 19:50 Ответить
ну молодці кацапи. тепер всі наплювали на скорочення ракет ближнього і середнього радіусу) весь світ озброюється.
от шо не випердне москаль. все навпаки виходить
показать весь комментарий
27.11.2024 19:52 Ответить
Хитрые. Чтобы дотянуть до целей в рашке их нужно будет разместить в других странах. Причем очень близко. Могли и 5000 км.
показать весь комментарий
27.11.2024 20:13 Ответить
путінига їбать ти уїбан ! Хотів полякати і подивитись як воно ? А получилась цепна реакція, тепер на твої паражняки буде достойна відповідь.
показать весь комментарий
27.11.2024 23:31 Ответить
 
 