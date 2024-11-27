Після удару РФ по Дніпру: Франція хоче створити балістичну ракету дальністю в 1 тис. км, - ЗМІ

У Франції розглядають можливість створення балістичної ракети середньої дальності наземного базування для ураження цілей на відстані в 1000 кілометрів.

Про це пише видання Challenges з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, про відповідне рішення заговорили після того, як Росія завдала удару балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру.

Наразі йдеться про обговорення проєкту між командуванням французьких Збройних сил і генеральним директоратом озброєння.

Попередні характеристики ракети такі: наземна пускова, активне маневрування на термінальній ділянці перед ураженням цілі та здатність прориву протиракетної оборони.

Видання пише, що поки оборонне відомство Франції шукає бюджет для запуску цього проєкту.

Читайте також: Якщо підтвердиться пуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні, то це буде "надзвичайно серйозною" подією, - МЗС Франції

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.

Читайте також: У Франції є обмежена кількість ракет SCALP, які вона могла б надати Україні, - ЗМІ