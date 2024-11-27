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Новини
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Після удару РФ по Дніпру: Франція хоче створити балістичну ракету дальністю в 1 тис. км, - ЗМІ

Франція може виготовити нову ракету

У Франції розглядають можливість створення балістичної ракети середньої дальності наземного базування для ураження цілей на відстані в 1000 кілометрів.

Про це пише видання Challenges з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, про відповідне рішення заговорили після того, як Росія завдала удару балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру.

Наразі йдеться про обговорення проєкту між командуванням французьких Збройних сил і генеральним директоратом озброєння.

Попередні характеристики ракети такі: наземна пускова, активне маневрування на термінальній ділянці перед ураженням цілі та здатність прориву протиракетної оборони.

Видання пише, що поки оборонне відомство Франції шукає бюджет для запуску цього проєкту.

Читайте також: Якщо підтвердиться пуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні, то це буде "надзвичайно серйозною" подією, - МЗС Франції

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.

Читайте також: У Франції є обмежена кількість ракет SCALP, які вона могла б надати Україні, - ЗМІ

Автор: 

виробництво (1614) ракети (4000) Франція (3037)


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Топ коментарі
+5
і предати її Україні.
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27.11.2024 19:36
+3
Старий анекдот.

Він так хотів, як я бажала...

Років 10 ще зачекайте..ждуни..
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27.11.2024 19:38
+3
Французам варто поквапитись і збільшити дальність до 3000 км.
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27.11.2024 19:39
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1 тис мало.
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27.11.2024 19:19 Відповісти
Щоб дістати до Москви цю ракету потрібно буде розмістити на східному кордоні Польщі. А інакше ця розробка не має жодного сенсу.
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27.11.2024 19:29 Відповісти
дальність може бути суттєво зменшеною для дезінформації. а там хто зна...
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27.11.2024 19:37 Відповісти
Вони мають МБР а ось ракети на середню дальність в них ніту
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28.11.2024 03:04 Відповісти
Півень клюнув. А якже партнери? Зараз почнуть розповідати про обмеження на виробництво таких ракет
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27.11.2024 19:20 Відповісти
Обмеження для експорту.
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27.11.2024 19:31 Відповісти
Прапор ім в руки
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27.11.2024 19:24 Відповісти
В кацапів було таких декілька ракет і одну вони використали, щоб залякати світ. А у розвинених країнах, таких як США, Великобританія, Франція, Німеччина з'явиться сотні таких ракет. Начинка, комплектуючі, інженерна думка на таку ракеті з'явилася у Дніпрі, по якому кацапи і вдарили фактично нашою ракетою.
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27.11.2024 19:30 Відповісти
і предати її Україні.
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27.11.2024 19:36 Відповісти
Старий анекдот.

Він так хотів, як я бажала...

Років 10 ще зачекайте..ждуни..
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27.11.2024 19:38 Відповісти
Французам варто поквапитись і збільшити дальність до 3000 км.
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27.11.2024 19:39 Відповісти
Боже! У цього, так званого, нато нічого нема! Як там якийсь ка..ап казав, що нато треба збирати ,,манатки".... Мабуть навіть моск..ня не гадала, що збирати нема чого! Нема ,, манаток"! Нема!
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27.11.2024 19:43 Відповісти
Нема манаток, немає у НАТИ нічого, тільки цього НАТИ кацапи бояться, як чорт ладана. Скулять і погрожують щось із боліт, але так звідти і не виходять. НАТО - то сила, мир і стабільність.
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27.11.2024 19:50 Відповісти
ну молодці кацапи. тепер всі наплювали на скорочення ракет ближнього і середнього радіусу) весь світ озброюється.
от шо не випердне москаль. все навпаки виходить
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27.11.2024 19:52 Відповісти
Хитрые. Чтобы дотянуть до целей в рашке их нужно будет разместить в других странах. Причем очень близко. Могли и 5000 км.
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27.11.2024 20:13 Відповісти
путінига їбать ти уїбан ! Хотів полякати і подивитись як воно ? А получилась цепна реакція, тепер на твої паражняки буде достойна відповідь.
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27.11.2024 23:31 Відповісти
 
 