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Новини Війна
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Якщо підтвердиться пуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні, то це буде "надзвичайно серйозною" подією, - МЗС Франції

Франція відреагувала на удар Росії міжконтинентальною ракетою по Україні

Франція наразі не має підтвердження того, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету проти України вранці 21 листопада, але якщо це так, то це означатиме "продовження ескалації" з боку РФ.

Про це заявив речник французького МЗС Крістоф Лемуан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

За його словами, Париж "ще не має підтвердження" того, що Росія використала МБР для удару по Україні.

Зрозуміло, що якщо цей запуск підтвердиться, то це буде надзвичайно серйозною подією і, насамперед, це буде продовженням ескалації з боку Росії", - додав він.

Водночас у МЗС країни не уточнили, якою буде реакція Франції на цю "ескалацію" від Кремля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - перша у світі країна, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету, - ЗСУ 

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

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Автор: 

росія (64969) Франція (3049) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+42
Самое интересное, что НАТО и США по спутникам видели, что летит баллистическая ракета в сторону Украины и Европы , НО никто и пальцем не пошевелил …
А если бы там на самом деле была бы ядерная бомба ???…
Это означает либо они знали про «начинку» либо им пихуй и они в прострации и не знают , что делать в таком случае.
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21.11.2024 17:15
+41
Шо-то аж пивом поперхнулся. Нельзя ж так потужно!
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21.11.2024 17:14
+26
Вам ***** по губам поводив, Ви зафіксували пуск МБР, і не відповіли на це ніякими діями. Ця МБР могла і до франції долетіти з ядерною боєголовкою.
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21.11.2024 17:06
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Це я з "Дори" чи "Колоссаль" шмаляти по одиноких піхотинцях, ефективність витрат мільярдів.....
Але воно також вбиває і руйнує....
Це доказ, що прутін не хоче воювати з США , якщо стратегічна ракета також стає засобом доставки +/- "звичайного" тротилового заряду .
+ Це зброя найбільш захищена та секретна - ну по формальних Доктринах. Тобто Франція, США, Британія та всі всі на дурняк спостерігають всі параметри польоту цієї Вундервафлі .. якби таке в нормальний системі - це вже стаття за розголошення режимної інформації навіть лише за пропозицію таке утнети..
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21.11.2024 19:33 Відповісти
Це вже глибока занепокоєність, чи ще не дуже?
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21.11.2024 22:08 Відповісти
Уже памперс помiняли?Догулялися
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22.11.2024 10:47 Відповісти
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