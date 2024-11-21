Якщо підтвердиться пуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні, то це буде "надзвичайно серйозною" подією, - МЗС Франції
Франція наразі не має підтвердження того, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету проти України вранці 21 листопада, але якщо це так, то це означатиме "продовження ескалації" з боку РФ.
Про це заявив речник французького МЗС Крістоф Лемуан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
За його словами, Париж "ще не має підтвердження" того, що Росія використала МБР для удару по Україні.
Зрозуміло, що якщо цей запуск підтвердиться, то це буде надзвичайно серйозною подією і, насамперед, це буде продовженням ескалації з боку Росії", - додав він.
Водночас у МЗС країни не уточнили, якою буде реакція Франції на цю "ескалацію" від Кремля.
РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
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Але воно також вбиває і руйнує....
Це доказ, що прутін не хоче воювати з США , якщо стратегічна ракета також стає засобом доставки +/- "звичайного" тротилового заряду .
+ Це зброя найбільш захищена та секретна - ну по формальних Доктринах. Тобто Франція, США, Британія та всі всі на дурняк спостерігають всі параметри польоту цієї Вундервафлі .. якби таке в нормальний системі - це вже стаття за розголошення режимної інформації навіть лише за пропозицію таке утнети..