Если подтвердится пуск межконтинентальной баллистической ракеты по Украине, это будет "чрезвычайно серьезным" событием, - МИД Франции
Франция пока не имеет подтверждения того, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету против Украины утром 21 ноября, но если это так, то это будет означать "продолжение эскалации" со стороны РФ.
Об этом заявил представитель французского МИД Кристоф Лемуан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
По его словам, Париж "еще не имеет подтверждения" того, что Россия использовала МБР для удара по Украине.
Понятно, что если этот запуск подтвердится, то это будет чрезвычайно серьезным событием и, прежде всего, это будет продолжением эскалации со стороны России", - добавил он.
В то же время в МИД страны не уточнили, какой будет реакция Франции на эту "эскалацию" от Кремля.
РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
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Але воно також вбиває і руйнує....
Це доказ, що прутін не хоче воювати з США , якщо стратегічна ракета також стає засобом доставки +/- "звичайного" тротилового заряду .
+ Це зброя найбільш захищена та секретна - ну по формальних Доктринах. Тобто Франція, США, Британія та всі всі на дурняк спостерігають всі параметри польоту цієї Вундервафлі .. якби таке в нормальний системі - це вже стаття за розголошення режимної інформації навіть лише за пропозицію таке утнети..