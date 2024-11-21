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Новости Война
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Если подтвердится пуск межконтинентальной баллистической ракеты по Украине, это будет "чрезвычайно серьезным" событием, - МИД Франции

Франція відреагувала на удар Росії міжконтинентальною ракетою по Україні

Франция пока не имеет подтверждения того, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету против Украины утром 21 ноября, но если это так, то это будет означать "продолжение эскалации" со стороны РФ.

Об этом заявил представитель французского МИД Кристоф Лемуан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

По его словам, Париж "еще не имеет подтверждения" того, что Россия использовала МБР для удара по Украине.

Понятно, что если этот запуск подтвердится, то это будет чрезвычайно серьезным событием и, прежде всего, это будет продолжением эскалации со стороны России", - добавил он.

В то же время в МИД страны не уточнили, какой будет реакция Франции на эту "эскалацию" от Кремля.

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РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

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Автор: 

россия (95489) Франция (3505) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+42
Самое интересное, что НАТО и США по спутникам видели, что летит баллистическая ракета в сторону Украины и Европы , НО никто и пальцем не пошевелил …
А если бы там на самом деле была бы ядерная бомба ???…
Это означает либо они знали про «начинку» либо им пихуй и они в прострации и не знают , что делать в таком случае.
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21.11.2024 17:15
+41
Шо-то аж пивом поперхнулся. Нельзя ж так потужно!
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21.11.2024 17:14
+26
Вам ***** по губам поводив, Ви зафіксували пуск МБР, і не відповіли на це ніякими діями. Ця МБР могла і до франції долетіти з ядерною боєголовкою.
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21.11.2024 17:06
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Це я з "Дори" чи "Колоссаль" шмаляти по одиноких піхотинцях, ефективність витрат мільярдів.....
Але воно також вбиває і руйнує....
Це доказ, що прутін не хоче воювати з США , якщо стратегічна ракета також стає засобом доставки +/- "звичайного" тротилового заряду .
+ Це зброя найбільш захищена та секретна - ну по формальних Доктринах. Тобто Франція, США, Британія та всі всі на дурняк спостерігають всі параметри польоту цієї Вундервафлі .. якби таке в нормальний системі - це вже стаття за розголошення режимної інформації навіть лише за пропозицію таке утнети..
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21.11.2024 19:33 Ответить
Це вже глибока занепокоєність, чи ще не дуже?
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21.11.2024 22:08 Ответить
Уже памперс помiняли?Догулялися
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22.11.2024 10:47 Ответить
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